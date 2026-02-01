Cricket

U19 World Cup: भारताने केलं पाकिस्तानला स्पर्धेतून 'आऊट'; सुपर सिक्सच्या शेवटच्या सामन्यात दणदणीत विजय

India Beat Pakistan in U19 World Cup: भारताने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या सुपर सिक्समधील शेवटच्या सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत करत U19 आशिया कप २०२५ मधील पराभवाचा वचपा काढला. या विजयासह भारताने उपांत्य फेरीतील स्थानही निश्चित केले.
Pranali Kodre
India Beat Pakistan in U19 World Cup: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर सिक्समधील शेवटच्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ५८ धावांनी पराभूत केले. या विजयासह भारताने बी गटात अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीतील स्थानही निश्चित केले.

तसेच १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातील वचपाही काढला. पाकिस्तानचे या पराभवासह १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमधील आव्हान संपुष्टात आले आहे. भारताने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये (U19 World Cup) सलग पाचव्यांदा पाकिस्तानला पराभूत केले आहे.

U19 World Cup, IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशी स्वस्तात बाद, पण वेदांत त्रिवेदीचं झुंजार अर्धशतक; भारताचे पाकिस्तानसमोर मोठं लक्ष्य
