U19 World Cup: भारताने केलं पाकिस्तानला स्पर्धेतून 'आऊट'; सुपर सिक्सच्या शेवटच्या सामन्यात दणदणीत विजय

India Beat Pakistan in U19 World Cup: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर सिक्समधील शेवटच्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ५८ धावांनी पराभूत केले. या विजयासह भारताने बी गटात अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीतील स्थानही निश्चित केले. तसेच १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातील वचपाही काढला. पाकिस्तानचे या पराभवासह १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमधील आव्हान संपुष्टात आले आहे. भारताने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये (U19 World Cup) सलग पाचव्यांदा पाकिस्तानला पराभूत केले आहे. .U19 World Cup, IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशी स्वस्तात बाद, पण वेदांत त्रिवेदीचं झुंजार अर्धशतक; भारताचे पाकिस्तानसमोर मोठं लक्ष्य .भारताने २५३ धावांचे लक्ष्य पाकिस्तानसमोर (IND vs PAK) ठेवले होते. मात्र पाकिस्तानला ४६.२ षटकात सर्वबाद १९४ धावाच करता आल्या. कनिष्क चौहान (Kanishk Chouhan) विजयाचा नायक ठरला. त्याने या सामन्यात अष्टपैलू कामगिरी केली. याशिवाय वेदांत त्रिवेदी, आयुष म्हात्रे, खिलान पटेल, विहान मल्होत्रा यांचेही महत्त्वाचे योगदान राहिले..या सामन्यात पाकिस्तानकडून हामझा जहूर आणि समीर मिन्हास यांनी संयमी सुरुवात केली होती. धोकादायक मिन्हासला हेनिल पटेलने चौथ्याच षटकात ९ धावांवर बाद केले पण नंतर जहूरने उस्मान खानसोबत अर्धशतकी भागीदारी केली. पण त्यांची ६५ धावांची भागीदारी कनिष्क चौहानने १७ व्या षटकात तोडली. तरी उस्मान खानला कर्णधार फरहान युसूफची साथ मिळाली. या दोघांनीही ६३ धावांची भागीदारी करत संघाला १५० धावांचा टप्पा पार करून दिला. अखेर ३० व्या षटकात फरहानला आर आंब्रिशने ३८ धावांवर माघारी धाडले. .त्यानंतर आयुष म्हात्रे आणि खिलान पटेल यांच्या गोलंदाजीने पाकिस्तानच्या फलंदाजांना संघर्ष करायला लावला. पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहण्यासाठी ३५ षटकांच्या आधीच विजय मिळवणे गरजेचे होते. मात्र त्यांना तसं करता आले नाही. ३६ व्या षटकात अर्धशतक केलेल्या उस्मान खानला कर्णधार आयुष म्हात्रेने (Ayush Mhatre) पायचीत केले. उस्मान ९२ चेंडूत ६६ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर साधारण ११ षटकात पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ सर्वबाद झाला. अहमद हुसैन (२), अली हसन बलोच (३), हुझैफा अहसान (१४), अब्दुल सुभान (७), मोमिन कमर (०) आणि मोहम्मद सय्यम (३) हे स्वस्तात बाद झाले.भारताकडून खिलान पटेल आणि आयुष म्हात्रे यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच आरएस आंब्रिश, हेनिल पटेल, कनिष्क चौहान आणि विहान मल्होत्रा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..U19 World Cup: भारताची सेमीफायनलमध्ये दणक्यात एन्ट्री; पाकिस्तानला NRR चं गणित सुटलंच नाही, स्पर्धेतील आव्हान संपलं.तत्पुर्वी, भारताचा संघ प्रथम फलंदाजी करताना ४९.५ षटकात २५२ धावांवर सर्वबाद झाला होता. भारताकडून वेदांत त्रिवेदीने ९८ चेंडूत ६८ धावांची खेळी केली. तसेच वैभव सूर्यवंशीने २२ चेंडूत ३० धावांची खेळी केली. खालच्या फळीत कनिष्कने महत्त्वाची २९ चेंडूत ३५ धावांची खेळी केली. याशिवाय विहान मल्होत्रा (२१), आरएस आंब्रिश (२९) आणि खिलान पटेल (२१) यांनीही छोटेखानी खेळी करत महत्त्वाचे योगदान दिले.पाकिस्तानकडून अब्दुल सुभानने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या.मोहम्मद सय्यमने २ विकेट्स घेतल्या. अली रझा, अहमद हुसैन, मोमिन कमर, अली अहसन बलोच यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.