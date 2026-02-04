T20 World Cup: इशान किशनच ओपनर! सूर्याचा विश्वास पठ्ठ्याने सार्थ ठरवला, 7 Six अन् फिफ्टी; संजूचे स्थान धोक्यात

Ishan-Abhishek to Open in T20 WC 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाची मोहिम ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे, पण त्याआधी बुधवारी (४ फेब्रुवारी) भारताचा सराव सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळवला जात आहे. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर झालेल्या या सराव सामन्यात भारताचे (Team India) जवळपास सर्वच फलंदाज चमकले आहेत. या सामन्याने अभिषेक शर्मासोबत (Abhishek Sharma) सलमीला कोण येणार यावरही जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. .T20 World Cup: 'तो चांगला खेळला तरच भारताला हरवणं कठीण, नाहीतर इतर संघांप्रमाणेच...', रिंकी पाँटिंगची मोठी भविष्यवाणी.भारतीय संघात सलामीसाठी अभिषेक शर्मासह इशान किशन (Ishan Kishan) आणि संजू सॅमसन (Sanju Samson) या यष्टीरक्षक फलंदाजांचा पर्याय आहे. काही दिवसांपूर्वीच सॅमसन या जागेसाठी प्रबळ दावेदार होता. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत त्याला ५० धावाही करता आल्या नाही. तो केवळ एकाच सामन्यात २० धावांचा टप्पा पार करू शकला होता. मात्र याउलट पर्यायी सलामीवीर म्हणून संघात स्थान मिळालेल्या इशान किशनने मात्र एक शतक आणि एक अर्धशतक करत लक्ष वेधले. यानंतर इशानने टी२० वर्ल्ड कपसाठी (T20 World Cup 2026) सलामीच्या जागेसाठी दावेदारी ठोकली होती..इशान किशनच करणार सलामीला फलंदाजी...यानंतर आता सराव सामन्यात नाणेफेकीवेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवला सलामीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला, त्यावेळी त्याने सलामीला इशान किशन आणि अभिषेक शर्माच येणार असल्याचे स्पष्ट केले.तसेच सराव सामन्यात इशान किशनने आक्रमक खेळीही केले. त्याने सलामीला खेळताना २० चेंडूत २ चौकार आणि ७ षटकारांसह ५३ धावा केल्या. अर्धशतक केल्यानंतर तो रिटायर्स आऊट झाला. दरम्यान, त्याने सराव सामन्यात तरी सलामीला खेळण्यासाठी त्याच्यावर ठेवलेला विश्वास सार्थ ठरवला आहे. त्यामुळे तोच भारतासाठी अभिषेक शर्मासोबत आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सलामीला खेळताना दिसणार आहे. म्हणजेच आता संजू सॅमसन सलामीला दिसणार नाही, हे जवळपास निश्चित आहे. इतकेच नाही, तर भारतासाठी जवळपास सर्व प्रमुख फलंदाजांनी सराव सामन्यात फलंदाजी केली. मात्र संजू सॅमसनने फलंदाजी केली नाही. त्यामुळे सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमध्येही संधी मिळणार नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत..भारताच्या २४० धावासराव सामन्यात इशान किशनपाठोपाठ अभिषेक शर्माही ८ व्या षटकात २४ धावांवर रिटायर्ड आऊट झाला. त्यानंतर तिलक वर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांनीही आक्रमक फलंदाजी केली. तिलक वर्मा १९ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४५ धावा करून बाद झाला. त्याला मार्को यान्सिनने त्रिफळाचीत केले. तसेच सूर्यकुमार १६ चेंडूत २ चौकार आणि २ षटकारांसह ३० धावांवर बाद झाला. त्याला क्वेना मफाकाने बाद केले. .T20 World Cup: 'हा डेंजर संघ आहे...' Dhoni सूर्याच्या टीम इंडियाबद्दल स्पष्टच बोलला; मनातील भीतीही सांगितली.त्यानंतर अक्षर पटेलही चांगला खेळला. मात्र रिंकु सिंगला १६ धावांवर एन्रिक नॉर्कियाने ट्रिस्टन स्टब्सच्या हातून झेलबाद केले. हार्दिक पांड्या १० चेंडूत २ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३० धावा करून बाद झाला. त्याला कॉर्बिन बॉशने मार्को यान्सिनच्या हातून झेलबाद केले. अक्षर पटेल २३ चेंडूत २ चौकार आणि २ षटकारांसह ३५ धावांवर नाबाद राहिला. भारताने २० षटकात ६ बाद २४० धावा केल्या.दक्षिण आफ्रिकेकडून मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, एन्रिक नॉर्किया आणि क्वेना मफाका यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.