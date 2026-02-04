Cricket

T20 World Cup: इशान किशनच ओपनर! सूर्याचा विश्वास पठ्ठ्याने सार्थ ठरवला, 7 Six अन् फिफ्टी; संजूचे स्थान धोक्यात

Ishan Kishan Smashes 20-Ball 53 in T20 WC Warm-Up Match : टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी इशान किशन आणि अभिषेक शर्मा सलामीला येणार आहेत, हे सराव सामन्यात जवळपास स्पष्ट झाले. इशानने सराव सामन्यात ७ षटकारांसह अर्धशतक ठोकले.
Pranali Kodre
Ishan-Abhishek to Open in T20 WC 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाची मोहिम ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे, पण त्याआधी बुधवारी (४ फेब्रुवारी) भारताचा सराव सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळवला जात आहे.

नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर झालेल्या या सराव सामन्यात भारताचे (Team India) जवळपास सर्वच फलंदाज चमकले आहेत. या सामन्याने अभिषेक शर्मासोबत (Abhishek Sharma) सलमीला कोण येणार यावरही जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे.

