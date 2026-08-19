India WTC Scenario: भारताचा विजय अन् WTC मध्येही फायदा; पण फायनलं गणित अजूनही कठीणच; पाहा समीकरण

Sri Lanka vs India 1st Test Marathi News: भारतीय कसोटी संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून कसोटी मालिका खेळत आहे. या मालिकेला भारतीय संघाने दणक्यात सुरुवात केली आहे. गॉलमध्ये झालेला पहिला कसोटी सामना भारताने १६५ धावांनी जिंकला आणि मालिकेत १-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही (WTC 2025-27) भाग असल्याने या मालिकेतील सामने दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचे आहेत. अशात आता भारतीय संघाने पहिला सामना जिंकला असल्याने त्याचा फायदा भारताला झाला आहे. .IND vs SL 1st Test: "तूझ्यात हिंमत असेल ना तर..."; Yashasvi Jaiswal श्रीलंकेच्या फलंदाजाला भिडला, हायव्होल्टेज ड्रामा; नेमकं काय झालं?.या सामन्यात भारताने श्रीलंकेसमोर दुसऱ्या डावात ३७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेला दुसऱ्या डावात ७७.४ षटकात सर्वबाद २०६ धावाच करता आल्या. त्यामुळे भारताने हा सामना सहज जिंकला. या सामन्याच्या पहिल्या डावात भारताने ४६२ धावा केल्यानंतर श्रीलंकेला २८४ धावांवर सर्वबाद केले होते आणि १७८ धावांची आघाडी घेतली होती. त्यानंतर भारताचा दुसरा डाव १९३ धावांवर संपला होता. पण पहिल्या डावातील आघाडीमुळे भारताने श्रीलंकेसमोर ३७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते..या मालिकेपूर्वी भारतीय संघ ५२ गुण आणि ४८.१५ टक्केवारीसह पाचव्या क्रमांकावर होता. आता गॉल कसोटी जिंकली असल्याने भारतीय संघाला १२ गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे भारतीय संघाचे आता ६४ गुण झाले असून ५३.३३ विजयाची टक्केवारी झाली आहे. पण भारतीय संघ अद्यापही पाचव्या क्रमांकावरच कायम आहे. गुणतालिकेत सध्या ऑस्ट्रेलिया संघ ८४ गुण आणि ७७.७८ च्या सरासरीसह अव्वल क्रमांकावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिका ३६ गुण आणि ७५ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंड तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत, त्यांचे ५२ गुण आणि ७२.२२ टक्केवारी आहे. बांगलादेशही भारताच्या पुढे असून ते चौथ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांचे ४० गुण असून ६६.६७ टक्केवारी आहे.या गुणतालिकेत भारताच्या खालोखाल ६ ते ९ क्रमांकावर अनुक्रमे श्रीलंका, इंग्लंड, पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज आहेत. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की विजयाच्या टक्केवारीवरून गुणतालिकेतील संघांचे स्थान ठरते. श्रीलंकेला भारताविरुद्ध पहिल्या कसोटीतील पराभवामुळे मोठा धक्का बसला आहे. श्रीलंकेचे गुण २० असून त्यांची विजयाची टक्केवारी ३३.३३ अशी घसरली आहे..भारतासमोरील कठीण लक्ष्यदक्षिण आफ्रिकेकडून मायदेशात झालेल्या व्हाईटवॉशने भारतीय संघाच्या WTC फायनलमध्ये पोहचण्याच्या आशांना मोठा धक्का दिला होता. त्यामुळे सध्या भारताची पाँइंट्स टेबलमधील स्थिती फारशी चांगली नाही. पण आता श्रीलंकेविरुद्ध गॉल कसोटी जिंकून चांगले पुनरागमन केले आहे. मात्र असे असले तरी भारताने पुनरागमन चांगलं केलेलं असलं तरी पुढचं आव्हान सोपं नसणार आहे. श्रीलंकेविरुद्ध कोलंबोतील आणखी एक सामना बाकी आहे. तसेच भारताला न्यूझीलंडच्या आगामी दौऱ्यात दोन कसोटी सामने खेळायचे आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २०२७ च्या सुरुवातीला ५ कसोटी खेळायचे आहेत..IND vs SL 1st Test: Manav Suthar च्या १० विकेट्स अन् भारताचा दणदणीत विजय; मालिकेत १-० अशी आघाडी, WTC Final च्या आशा कायम.म्हणजेच आता भारताला आणखी ८ सामने खेळायचेत आणि WTC च्या फायनलसाठी किमान ६० टक्क्यांहून अधिक विजयाची सरासरी पाहिजे. म्हणजे आणखी साधारण ६६ गुण भारताला मिळवायचे आहेत. याचाच अर्थ उरलेल्या ८ सामन्यांपैकी ५ सामने जिंकून २ सामने अनिर्णित ठेवावे लागतील किंवा ६ सामने आणखी जिंकावे लागतील आणि एखादा सामना हरला तरी चालेल. पण २ किंवा त्यापेक्षा अधिक सामने आता भारत हरला, तर मात्र WTC फायनलमध्ये पोहोचण्याच्या शक्यतेला मोठा धक्का बसेल. याशिवायच बाकी संघांचे निकालही महत्त्वाचे ठरणारच आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.