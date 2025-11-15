IND vs SA 1st Test: टीम इंडियाचा डाव २०० धावांच्या आत गुंडाळला, पण आघाडी घेण्यात यश; द. आफ्रिकेसाठी हार्मर, यान्सिन चमकले

कोलकातामधील पहिल्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा पहिला डाव २०० धावांच्या आत संपला. परंतु भारतीय संघाने ३० धावांची आघाडी घेतली. दक्षिण आफ्रिकेकडून सिमॉन हार्मर आणि मार्को यान्सिन यांनी प्रभावी कामगिरी केली..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कोलकातामधील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर सुरू असलेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात रोमांचक लढत पाहायला मिळत आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव पहिल्याच दिवशी १५९ धावांवर संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भारताचा पहिला डावही २०० धावांच्या आतच संपला आहे. पण भारतीय संघाला ३० धावांची आघाडी घेण्यात यश आले आहे..IND vs SA Test: रवींद्र जडेजाने घडवला इतिहास! दहावी धाव घेताच कपिल देव यांची केली बरोबरी.या सामन्यात दुसऱ्या दिवशी भारतीय संघाने पहिल्या डावातील २१ व्या षटकापासून १ बाद ३७ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. यावेळी केएल राहुल १३ धावांवर आणि वॉशिंग्टन सुंदर ६ धावांवर नाबाद खेळत होते. यशस्वी जैस्वालने पहिल्याच दिवळी १२ धावांवर विकेट गमावली होती. दुसऱ्या दिवशी केएल राहुल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी चांगला खेळ केला होता. त्यांनी अर्धशतकी भागीदारीही केली होती..मात्र त्यांची ५७ धावांची भागीदारी ३५ व्या षटकात सिमॉन हार्मरने वॉशिंग्टनला एडेन मार्करमच्या हातून ८२ चेंडूतील २९ धावांवर झेलबाद केले. त्यानंतर लगेचच कर्णधार शुभमन गिल मानेत असलेल्या वेदनेमुळे ४ धावांवर असतानाच रिटायर्ड हर्ट धझाला, तर केएल राहुलला ४० व्या षटकात केशव महाराजने एडेन मार्करमच्याच हातून झेलबाद केले. त्याने ११९ चेंडूत ३९ धावा केल्या..रिषभ पंत आक्रमक खेळला, पण त्याला फार काळ कॉर्बिन बॉशने टिकू दिलं नाही. पंत २४ चेंडूत २ चौकार आणि २ षटकारांसह २७ धावांवर बाद झाला. नंतर रवींद्र जडेजाला धुव जुरेल साथ देण्यासाठी आला. पण जुरेलही १४ चेंडूत १४ धावा करून बाद झाला, तर जडेजाही ४५ चेंडूत २७ धावा करून बाद झाला. या दोघांनाही सिमॉन हार्मरने बाद केले..Ind vs SA 1st Test : टेम्बा बामुआला 'बुटका' म्हणणं भोवणार? ICC जसप्रीत बुमराहवर कारवाई करण्याची शक्यता, नेमकं प्रकरण काय?.कुलदीप यादव आणि मोहम्मद सिराज यांना प्रत्येकी १ धावेवर मार्को यान्सिनने बाद केले. एक बाजू अक्षर पटेल सांभाळत होता. पण अखेर त्यालाच हार्मरने १६ धावांवर यान्सिनच्या हातून झेलबाद करत भारताचा डाव संपवला. गिल दुखापतीमुळे पुन्हा फलंदाजीला आला नाही. भारताने ६२.२ षटकात ९ बाद १८९ धावा केल्या.दक्षिण आफ्रिकेकडून सिमॉन हार्मरने ४ विकेट्स घेतल्या, तर मार्को यान्सिनने ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच केशव महाराज आणि कॉर्बिन बॉश यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.