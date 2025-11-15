Cricket

IND vs SA 1st Test: टीम इंडियाचा डाव २०० धावांच्या आत गुंडाळला, पण आघाडी घेण्यात यश; द. आफ्रिकेसाठी हार्मर, यान्सिन चमकले

India Take 30-Run Lead against South Africa: भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी सामन्यात भारतीय संघाचा पहिला डाव २०० धावांच्या आत संपला.परंतु भारताला आघाडी घेण्यात यश मिळाले आहे.
KL Rahul - Rishabh Pant | India vs South Africa 1st test

Summary

  • कोलकातामधील पहिल्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा पहिला डाव २०० धावांच्या आत संपला.

  • परंतु भारतीय संघाने ३० धावांची आघाडी घेतली.

  • दक्षिण आफ्रिकेकडून सिमॉन हार्मर आणि मार्को यान्सिन यांनी प्रभावी कामगिरी केली.

