Cricket

IND vs SA, T20I: टीम इंडियाचे दोन तगडे शिलेदार तंदुरुस्त होऊन परतले; सूर्याच्या बातमीने द. आफ्रिकेचे धाबे दणाणले

Suryakumar Yadav Confirms Star Duo's Return for SA T20Is: भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी तयारी केली आहे. या मालिकेतून भारतीय संघात दोन स्टार खेळाडूंचे पुनरागम होणार आहे, याबाबत सूर्यकुमार यादवने पुष्टी केली आहे.
Suryakumar Yadav | Team India

Suryakumar Yadav | Team India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात ९ डिसेंबरपासून टी२० मालिका खेळली जाणार आहे.

  • या टी२० मालिकेत भारतीय संघात हार्दिक पांड्या आणि शुभमन गिल यांचे पुनरागमन होणार आहे.

  • कर्णधार सूर्यकुमार यादवने त्यांच्या फिटनेसची पुष्टी केली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
hardik pandya
T20 Series
Surya kumar Yadav
South Africa Cricket Team
cricket news today
T20 Matches
India vs South Africa
T20 Captains
Shubman Gill
Sanju Samson

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com