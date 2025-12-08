IND vs SA, T20I: टीम इंडियाचे दोन तगडे शिलेदार तंदुरुस्त होऊन परतले; सूर्याच्या बातमीने द. आफ्रिकेचे धाबे दणाणले

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात ९ डिसेंबरपासून टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. या टी२० मालिकेत भारतीय संघात हार्दिक पांड्या आणि शुभमन गिल यांचे पुनरागमन होणार आहे. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने त्यांच्या फिटनेसची पुष्टी केली आहे. .दक्षिण आफ्रिकेचा भारत दौरा रोमांचक राहिला आहे. आत्तापर्यंत कसोटी आणि वनडे मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेने भारतीय संघाला चांगली झुंज दिली आहे. कसोटी मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेने विजय मिळवला, तर वनडे मालिका भारताने जिंकली. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष टी२० मालिकेवर आहे. मंगळवारपासून (९ डिसेंबर) ही मालिका सुरू होणार आहे. ही ५ सामन्यांची टी२० मालिका असून पुढच्या वर्षी होणाऱ्या टी२० मालिकेसाठीसाठी तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे..Most ODI Runs in 2025: ज्यांच्या निवृत्तीसाठी देव पाण्यात ठेवले, त्या विराट कोहली, रोहित शर्माने वर्ष गाजवले; भन्नाट आकडेवारी .या मालिकेतून भारतीय संघात दोन खेळाडूंचे पुनरागमन होणार असून याची पुष्टी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केली आहे. त्याने स्पष्ट केले की हार्दिक पांड्या आणि शुभमन गिल खेळण्यासाठी फिट आहेत. हार्दिकला आशिया कप २०२५ दरम्यान मांडीची दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो त्यानंतर भारतासाठी खेळला नव्हता. तसेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीदरम्यान शुभमन गिलला मानेची दुखापत झाली होती. पण आता हे दोघेही दुखापतीतून सावरले असून टी२० मालिकेत खेळताना दिसू शकतात..याबाबत पहिल्या टी२० सामन्यापूर्वी बोलताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला, 'शुभमन आणि हार्दिक हे दोघेही निरोगी आणि फिट दिसत आहेत.' तसेच सूर्यकुमारने हार्दिकचे संघात असणे का महत्त्वाचे आहे, हे देखील सांगितले. तो म्हणाला, 'तुम्ही आशिया कपमध्येही पाहिले असेल, जेव्हा हार्दिक नवीन चेंडूने गोलंदाजी करतो, तेव्हा प्लेइंग इलेव्हनसाठी आम्हाला अनेक पर्याय उपलब्ध होतात. म्हणून तो महत्त्वाचा आहे. त्याचा अनुभव मोठा आहे आणि त्याने आयसीसी व आशिया स्पर्धांच्या मोठ्या सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. मला वाटतं अनुभव फायद्याचा असतो आणि त्याची उपस्थिती संघाला चांगला समतोल देते.'.याशिवाय सूर्यकुमारने टी२० संघाच्या कॉम्बिनेशनमध्ये फारसा बदल करणार नसल्याचे सांगितले. त्याने म्हटले की गेल्या ५-६ मालिकेत फारसे बदल न करता एकाच कॉम्बिनेशनसह भारतीय संघ खेळला असला आहे. तसेच पुढच्या काही मालिकांमध्येही फारसे बदल केले जाणार नाहीत. त्याने म्हटले की सुदैवाने सर्वकाही सुरळीत सुरू आहे, त्यामुळे संघात फारसे बदल आम्हाला करायचे नाहीत..IND vs SA, ODI: टीम इंडियाने मालिका जिंकली, पण ICC ने केली कडक कारवाई; नेमकं असं काय घडलं?.तसेच शुभमन गिलच्या टी२० संघातील पुनरागमनामुळे संजू सॅमसनला सलामीऐवजी मधल्या फळीत खेळावे लागणार आहे. तसेच त्याची जितेश शर्मासोबतही संघात स्थान मिळवण्यासाठी स्पर्धा आहे. याबाबत सूर्यकुमार म्हणाला, सलामीवीरांव्यतिक्त इतर फलंदाजांनी क्रमांकांबाबत लवचिक असायला हवे. तसेच गिल त्याच्यापूर्वी गेल्यावर्षी श्रीलंकेविरुद्ध खेळला असल्याने तो सलामीच्या स्थानासाठी पात्र होता. तसेच संजू सॅमसनला संधी दिली आहे, तो कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजीसाठी तयार आहे, असंही सूर्यकुमारने म्हटले आहे. एकूणच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी२० मालिकेत संजू सॅमसन मधल्या, तर गिल सलामीला फलंदाजी करणार असल्याचे सूर्यकुमारने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.