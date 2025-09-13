Cricket

Asia Cup 2025, IND vs PAK: पाकिस्तान सामन्याबाबत भारतीय संघाचा विचार काय? प्रशिक्षकांनी स्पष्टच सांगितलं

Sitanshu Kotak on IND vs PAK Asia Cup Match: आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामना दुबईत होणार आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर या सामन्याला भारतातून विरोध होत आहे. अशावेळी भारतीय संघ काय विचार करत आहे, याबाबत प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी माहिती दिली.
Pranali Kodre
Summary

  • भारत-पाकिस्तान आशिया कप २०२५ सामना दुबईत होणार आहे.

  • मात्र सामन्याला काही तास बाकी असतानाही विरोध कायम आहे.

  • अशात भारतीय संघाचा काय विचार आहे, याबाबत प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी भाष्य केले आहे.

