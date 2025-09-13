Asia Cup 2025, IND vs PAK: पाकिस्तान सामन्याबाबत भारतीय संघाचा विचार काय? प्रशिक्षकांनी स्पष्टच सांगितलं

भारत-पाकिस्तान आशिया कप २०२५ सामना दुबईत होणार आहे. मात्र सामन्याला काही तास बाकी असतानाही विरोध कायम आहे. अशात भारतीय संघाचा काय विचार आहे, याबाबत प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी भाष्य केले आहे..भारत आणि पाकिस्तान सामना सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. आशिया कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी (१४ सप्टेंबर) भारत आणि पाकिस्तान सामना दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रात्री ८ वाजता सुरू होणार आहे. मात्र या सामन्याला कडाडून विरोध होत असून भारतातून तर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होत आहे. नेहमी या सामन्याची तिकीटे भराभर विकली जातात. मात्र यंदा अद्यापही सर्व तिकीटे विकली गेलेली नाहीत. अशात भारतीय क्रिकेट संघ काय विचार करत आहे, याबाबत सहाय्यक प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी माहिती दिली आहे..एप्रिलच्या अखेरीस जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता, ज्यात २६ नागरिकांनी जीव गमावला होता. यातील अधिकजण पर्यटक होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय सैन्याने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला होता. यानंतर दोन्ही देशात युद्धजनक परिस्थिती निर्माण झाली होती. या घटनांनंतर भारतातून पाकिस्तानविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचे संबंध असू नयेत अशी मागणी जोर धरताना दिसली..भारत - पाकिस्तान सामन्यालाही यामुळे विरोध होत आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वीच भारतीय क्रीडा मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की भारताने पाकिस्तानविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका खेळू नयेत. मात्र आंतरराष्ट्रीय आणि बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये खेळण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या प्रथा आणि खेळाडूंचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे भारत सरकारकडून या सामन्याला परवानगी मिळाली होती. मात्र अद्यापही सामन्याला काही तास बाकी असतानाही भारतातून विरोध कायम आहे..Asia Cup, IND vs PAK: 'आम्ही कोणत्याही संघाला...', भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या कर्णधाराने दिली वॉर्निंग.अशात सामन्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना सितांशू कोटक म्हणाले, 'आम्ही इथे आल्यानंतर क्रिकेट खेळण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. क्रिकेट खेळण्याव्यतिरिक्त माझ्या मनात दुसरा काहीच विचार नाही. आमचं यावरच लक्ष केंद्रित आहे.''मला वाटतं खेळाडूंसाठी आणि आमच्यासाठी सांगायचे झाले, तर बीसीसीआय आणि सरकारचे एकमत झाल्यानंतर आम्ही इथे तयारी करायला आणि खेळायला आलो. हा सामना स्पर्धात्मक होईल. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना नेहमीच स्पर्धात्मक होतो. त्यामुळे आमचं लक्ष याच गोष्टींवर आम्हाला केंद्रित करायचं आहे.'.दरम्यान, या स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तान कर्णधार सलमान आघा यांनी सामन्यावेळी आक्रमकता असेल, असं स्पष्ट केले होते. त्यामुळे हा सामना रोमांचक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सध्या होत असलेल्या विरोधानंतर या सामन्यावर क्रिकेट जगताचे लक्ष असणार आहे..FAQsप्रश्न 1: भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?(Q1: When and where will the India vs Pakistan match take place?)➤ हा सामना १४ सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रात्री ८ वाजता होणार आहे.प्रश्न 2: या सामन्याला विरोध का होत आहे?(Q2: Why are there boycott calls against this match?)➤ पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतातून पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास विरोध केला जात आहे.प्रश्न 3: बीसीसीआयची या सामन्यावर काय भूमिका आहे?(Q3: What is BCCI’s stance on this match?)➤ बीसीसीआयने सरकारच्या परवानगीने सामन्यास मान्यता दिली आहे.प्रश्न 4: सितांशू कोटक यांनी काय विधान केलं?(Q4: What did Sitanshu Kotak say about the match?)➤ त्यांनी सांगितलं की टीम इंडियाचं लक्ष फक्त क्रिकेटवर असून इतर काही विचार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.