ICC च्या 'या' पुरस्कारांवर भारतीयाचंच वर्चस्व! अभिषेक शर्मा अन् स्मृती मानधना ठरले सर्वोत्तम

ICC Player of the Month Awards for September 2025: आयसीसीने गुरुवारी एका महत्त्वाच्या पुरस्काराची घोषणा केली आहे. या पुरस्कारांवर अभिषेक शर्मा आणि स्मृती मानधना यांनी मोहोर उमटवली आहे.
Summary

  • आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून सप्टेंबर २०२५ महिन्यातील सर्वोत्तम महिला आणि पुरुष क्रिकेटपटू पुरस्कार जाहीर करण्यात आले.

  • भारतीय खेळाडू अभिषेक शर्मा आणि स्मृती मानधना यांनी या पुरस्कारावर मोहोर उमटवली.

  • अभिषेकने आशिया कप २०२५ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली, तर स्मृतीने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत चमकदार प्रदर्शन केले.

