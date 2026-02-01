Cricket

U19 World Cup: भारताची सेमीफायनलमध्ये दणक्यात एन्ट्री; पाकिस्तानला NRR चं गणित सुटलंच नाही, स्पर्धेतील आव्हान संपलं

भारताने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. पाकिस्तानला नेट रन रेटच्या गणितामुळे स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागले.
India vs Pakistan | U19 World Cup 2026

१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१ फेब्रुवारी) भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात बुलवायो येथे सामना होत आहे. पण या सामन्याचा निकाल लागण्यापूर्वीच पाकिस्तानचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले आहे, तर भारताने उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित केले आहे. नेट रन रेटच्या गणितामुळे भारताला उपांत्य फेरीचे तिकीट मिळाले आहे.

