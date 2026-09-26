Asian Games, Cricket: भारताच्या सुवर्णपदकाच्या शर्यतीला होणार सुरुवात! 'या' संघाविरुद्ध क्वार्टर-फायनलचा सामना, पाहा Schedule

Asian Games Cricket Quarter-Final Fixtures: जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत महिलांच्या क्रिकेटनंतर पुरुषांची क्रिकेट स्पर्धा सुरू झाली. या स्पर्धेतील साखळी फेरी पूर्ण झाली असल्याने आता उपांत्यपूर्व फेरीतील सामन्यांचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, या स्पर्धेचे स्वरुप थोडे वेगळे होते. भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या संघांना उच्च मानांकन असल्याने त्यांना थेट उपांत्यपूर्व फेरीत स्थान मिळालं होतं. मात्र इतर ६ संघात पहिली फेरी झाली असून दोन गटातून चार संघांनी उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. .Asian Games 2026: अरे आवाजsss कुणाचा... भारतीय पुरुष कबड्डी संघाने जिंकले नववे सुवर्णपदक; रोमहर्षक लढतीत इराणवर विजय.पहिल्या फेरीनंतर नेपाळ आणि अफगाणिस्तान यांनी अ गटात पहिला आणि दुसरा क्रमांक मिळवत उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. या गटातून यजमान जपानचे आव्हान संपले. तसेच ब गटातून मलेशिया आणि हाँग काँग यांनी उपांत्यपूर्व फेरीत स्थान मिळवल्याने ओमानचे आव्हान संपले. पहिल्या फेरीतील शेवटचे सामने शनिवारी (२६ सप्टेंबर) होणार होते. पण पावसामुळे जपान विरुद्ध नेपाळ आणि मलेशिया विरुद्ध ओमान हे दोन्ही सामने पूर्ण झाले नाहीत.आता उपांत्यपूर्व फेरीत भारताचा सामना २८ सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तानविरुद्ध होणार आहे. तसेच याच दिवशी पाकिस्तान हाँग काँग विरुद्ध खेळेल. २९ सप्टेंबर रोजी श्रीलंकेचा सामना नेपाळविरुद्ध, तर बांगलादेशचा सामना मलेशियाविरुद्ध होईल..या उपांत्यपूर्व फेरीत विजय मिळवणारे चारही संघ १ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या उपांत्य फेरीत दाखल होतील, तसेच ३ ऑक्टोबरला होणाऱ्या पदकासाठीच्या सामन्यासाठीही स्थान पक्के करतील. कारण उपांत्य सामन्यात विजय मिळवणारे संघ अंतिम सामन्यात सुवर्ण पदकासाठी खेळणार आहेत. या सामन्यात विजेता संघ सुवर्णपदकाचा, तर पराभूत संघ रौप्य पदकाचा मानकरी असेल. तसेच उपांत्य फेरीत पराभूत होणारे दोन्ही संघ कांस्य पदकासाठी खेळतील. विजेता संघ कांस्य पदक जिंकेल, तर पराभूत संघाला मात्र काहीच मिळणार नाही..जर बाद फेरीत पाऊस पडला तर?दरम्यान, जर बाद फेरीत पाऊस पडला आणि सामना रद्द झाला, तर नियमानुसार आयसीसी टी२० संघ क्रमवारीनुसार ज्या संघाचे मानांकन उच्च असेल, त्या संघाला विजेता घोषित केले जाईल. हवामान अंदाजानुसार उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यावेळी पावसाची शक्यता कमी आहे.भारतचा सुवर्णपदक राखण्याचा प्रयत्नभारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने २०२३ ला झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात सुवर्णपदक जिंकले होते. त्यावेळी भारताने अफगाणिस्तानला अंतिम सामन्यात हरवलं होतं. त्यामुळे आता हेच सुवर्णपदक यंदा राखण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल. २०२३ मध्ये अफगाणिस्तानने रौप्य पदक जिंकले होते. बांगलादेशला कांस्य पदक मिळाले होते.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की काही दिवसांपूर्वीच भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णपदक जिंकले आहे..Asian Games Cricket : नेपाळचा ऐतिहासिक विजय, अफगाणिस्तानला नमवले; ब गटात हाँगकाँगचा विजय, भारताला कोण भिडणार?.कुठे पाहाणार भारताचे सामने?आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेतील भारतीय क्रिकेट संघाचे सामने टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर पाहता येणार आहे. तसेच Sony LIV ॲप आणि वेबसाइटवरही लाईव्ह सामने पाहाता येणार आहेत.Asian Games मधील पुरुष क्रिकेटमधील बाद फेरीचे वेळापत्रक(कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क, निशिन)उपांत्यपूर्व फेरी२८ सप्टेंबर २०२६पाकिस्तान विरुद्ध हाँग काँग (वेळ - पहाटे ५.३० वा.)भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान (वेळ - सकाळी १०.०० वा.)२९ सप्टेंबर २०२६श्रीलंका विरुद्ध नेपाळ (वेळ - पहाटे ५.३० वा.)बांगलादेश विरुद्ध मलेशिया (वेळ - सकाळी १०.०० वा.)उपांत्य फेरी१ ऑक्टोबर २०२६पहिला सामना (वेळ - पहाटे ५.३० वा.)दुसरा सामना (वेळ - सकाळी १०.०० वा.)पदकासाठीचे सामनेकांस्यपदकासाठी सामना (वेळ - पहाटे ५.३० वा.)सुवर्णपदकासाठी सामना (वेळ - सकाळी १०.०० वा.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.