U19 World Cup: भारताविरुद्ध सेमीफायनलमध्ये अफगाणिस्तानच्या दोघांची शतकं, विक्रमही नावावर अन् संघाच्या ३०० धावाही पार...

India vs Afghanistan U19 World Cup Semi-Final: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत दुसरा उपांत्य सामना बुधवारी (४ फेब्रुवारी) भारत आणि अफगाणिस्तान संघात खेळवला जात आहे. हरारेमध्ये होत असलेल्या या सामन्यात अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजांना पहिल्या डावात दमवल्याचे दिसले. अफगाणिस्तानकडून फैझल शिनोझादा (Faisal Shinozada) आणि उझैरुल्लाह नियाझाई (Uzairullah Niazai) यांनी दमदार शतकं केली. त्यामुळे अफगाणिस्ताने भारतासमोर ३११ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. आता भारताला जर विजय मिळवायचा असेल, तर इतिहास घडवावा लागणार आहे. कारण आत्तपर्यंत एवढं मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये (U19 World Cup) झालेला नाही. .U19 World Cup: ऑस्ट्रेलियाचे स्वप्न भंगलं! इंग्लंडच्या संघाने दणदणीत विजयासह गाठली फायनल; कर्णधार चमकले.या सामन्यात अफगाणिस्तानने (Afghanistan) नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. अफगाणिस्तानकडून सलामीवीर उस्मान सादात आणि खालीद अहमदझाई यांनी चांगली सुरुवात केली होती. त्यांनी १२ षटकांपर्यंत संयमी खेळ करत विकेट जाऊ दिली नव्हती. त्यांनी अर्धशतकी भागीदारीही केली. अखेर १३ व्या षटकात खलीद अहमजझाईला ३१ धावांवर दीपेश देवेंद्रनने बाद करत अफगाणिस्तानला पहिला धक्का दिला. मात्र त्यानंतर ओस्मान सदात आणि फैझल शिनोझादा यांना डाव सावरताना दुसऱ्या विकेटसाठी ६४ धावांची भागीदारीही केली. त्यांची भागीदारी २५ व्या षटकात सादातला बाद करत कनिष्क चौहानने तोडली. सातादचा ३९ धावांवर दीपेश देवेंद्रनने झेल घेतला. .पण सलामीवीर बाद झाल्यानंतर मात्र फैझलला उझैरुल्लाह नियाझाईची दमदार साथ मिळाली. दोघांनी काही मोठे शॉट्स खेळले. यादरम्यान फैझलने शतकही पूर्ण केले. तो या स्पर्धेत दमदार फॉर्ममध्ये असून मालिकावीर पुरस्काराच्या शर्यतीतही आहे. आता त्याने या सामन्यातही शतक करत त्याची दावेदारी मजबूत केली आहे. नियाझाईनेही त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. फैझल आणि नियाझाई यांनी शतकी भागीदारीही पूर्ण केली. त्यामुळे अफगाणिस्तानने सहज २५० धावांचा टप्पा पार केला. पण त्यांची १४८ धावांची भागीदारी ४६ व्या षटकात दीपेश देवेंद्रनने फैझलला त्रिफळाचीत करत तोडली. दीपेशने अफलातून चेंडू टाकला होता. फैझल ९३ चेंडूत १५ चौकारांसह ११० धावा केल्या. .तो बाद झाल्यानंतरही नियाझाई चांगला खेळत होता. पण अझिझुल्ला मियाखिल १२ धावांवर बाद झाला. मात्र शेवटच्या षटकात तीनदा नियाझाईला धावबाद करण्याची संधी भारताने गमावली. त्यामुळे त्याचेही शतक पूर्ण केले. त्यामुळे अफगाणिस्तानने ५० षटकात ४ बाद ३१० धावा केल्या. नियाझाई ८६ चेंडूत १२ चौकार आणि २ षटकारांसह १०१ धावांवर नाबाद राहिला. अब्दुल अझिझ ७ धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून दीपेश देवेंद्रन आणि कनिष्क चौहान यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..U19 World Cup: भारताने केलं पाकिस्तानला स्पर्धेतून 'आऊट'; सुपर सिक्सच्या शेवटच्या सामन्यात दणदणीत विजय.भारताविरुद्ध शतक करणारे खेळाडू...१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध शतक करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये आता फैझल आणि नियाझाई यांचाही समावेश झाला आहे. यापूर्वी झिम्बाब्वेच्या माल्कम लेक, वेस्ट इंडिजच्या तेजनारायण चंद्रपॉल आणि बेन स्टोक्स यांनी भारताविरुद्ध १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये शतक केले होते.१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध शतक११८ धावा - माल्कम लेक (झिम्बाब्वे), टाऊन्सविल, २०१२११२ धावा - तेजनारायण चंद्रपॉल (वेस्ट इंडिज), शारजा, २०१४११० धावा - फैझल शिनोझादा (अफगाणिस्तान), हरारे, २०२६१०१* धावा - उझैरुल्लाह नियाझाई (अफगाणिस्तान), हरारे, २०२६१०० धावा - बेन स्टोक्स (इंग्लंड), लिंनकोल्न, २०१०