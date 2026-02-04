Cricket

U19 World Cup: भारताविरुद्ध सेमीफायनलमध्ये अफगाणिस्तानच्या दोघांची शतकं, विक्रमही नावावर अन् संघाच्या ३०० धावाही पार...

India vs Afghanistan U19 World Cup Semi-Final: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये अफगाणिस्तानच्या फैझल शिनोझादा आणि उझैरुल्लाह नियाझाई यांनी भारताविरुद्ध दमदार शतकं ठोकली. त्यांच्या शतकी खेळीमुळे अफगाणिस्तानने भारतासमोर विक्रमी लक्ष्य ठेवले आहे.
Faisal Shinozada | U19 World Cup

India vs Afghanistan U19 World Cup Semi-Final: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत दुसरा उपांत्य सामना बुधवारी (४ फेब्रुवारी) भारत आणि अफगाणिस्तान संघात खेळवला जात आहे. हरारेमध्ये होत असलेल्या या सामन्यात अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजांना पहिल्या डावात दमवल्याचे दिसले.

अफगाणिस्तानकडून फैझल शिनोझादा (Faisal Shinozada) आणि उझैरुल्लाह नियाझाई (Uzairullah Niazai) यांनी दमदार शतकं केली. त्यामुळे अफगाणिस्ताने भारतासमोर ३११ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

आता भारताला जर विजय मिळवायचा असेल, तर इतिहास घडवावा लागणार आहे. कारण आत्तपर्यंत एवढं मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये (U19 World Cup) झालेला नाही.

U19 World Cup: ऑस्ट्रेलियाचे स्वप्न भंगलं! इंग्लंडच्या संघाने दणदणीत विजयासह गाठली फायनल; कर्णधार चमकले
