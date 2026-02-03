Cricket

U19 World Cup: ऑस्ट्रेलियाचे स्वप्न भंगलं! इंग्लंडच्या संघाने दणदणीत विजयासह गाठली फायनल; कर्णधार चमकले

१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडने धडक मारली आहे. इंग्लंडने उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान संपले.
१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील पहिला उपांत्य सामना मंगळवारी (३ फेब्रुवारी) ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड संघात पार पडला. बुलावायो येथे झालेल्या सामन्यात इंग्लंडच्या युवा संघाने २७ धावांनी विजय मिळवला आणि अंतिम सामन्यात दिमाखात प्रवेश केला आहे. इंग्लंडने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात पोहचण्याची ही तिसरी वेळ आहे. १९९८ आणि २०२२ मध्ये त्यांनी अंतिम सामना गाठला होता. मात्र या पराभवामुळे युवा ऑस्ट्रेलिया संघाचे विजेतेपद जिंकण्याचे स्वप्न भंगलं आहे. इंग्लंडच्या या विजयात कर्णधार थॉमस ऱ्यूचा मोठा वाटा राहिला. त्याने दमदार शतक ठोकलं होतं.

उपांत्य सामन्यात इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियासमोर २७८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संघ ४७.३ षटकातच २५० धावांवर सर्वबाद झाला. ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार ऑलिव्हर पीकने शतक करत झुंज दिली. पण त्याची झुंज अपयशी ठरली.

(बातमी अपडेट होत आहे.)

