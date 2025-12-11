Cricket

भारतीय संघावर कामाचा 'भार'! T20I World Cup 2026 पर्यंत सूर्याची टीम दमणार, ऑस्ट्रेलिया रिलॅक्स होऊन जेतेपदासाठी उतरणार...

India’s seven-day break before starting the 2026 T20 World Cup : २०२६ च्या टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी भारतीय संघाला परत एकदा कामाच्या अतोनात भाराचा सामना करावा लागणार आहे. आयसीसी, बीसीसीआय आणि द्विपक्षीय मालिकांच्या गर्दीमुळे टीम इंडियाचा कॅलेंडर खूपच व्यग्र आहे. विशेष म्हणजे विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी भारताला केवळ सात दिवसांचा ब्रेक मिळणार आहे.
TEAM INDIA'S COMPLETE SCHEDULE BEFORE 2026 T20 MEN'S WORLD CUP

TEAM INDIA'S COMPLETE SCHEDULE BEFORE 2026 T20 MEN'S WORLD CUP

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India’s tight international schedule till T20I World Cup 2026 : भारतीय संघाने २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आणि ते जेतेपद कायम राखण्याचे आव्हान सूर्यकुमार यादवच्या खांद्यावर आहे. २०२६ मध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमनाखाली ७ फेब्रुवारीपासून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. या वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी व्हावी यासाठी BCCI ने भारतीय संघासाठी अधिक ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेचे आयोजन केले आहे. पण, हिच गोष्ट भारतीय खेळाडूंना दमवणारी व आव्हानात्मक ठऱणार आहे. सततच्या मालिकांमुळे भारतीय खेळाडूंवर दुखापतीचेही सावट असेल...

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
ICC World Cup
T20 Cricket World Cup
T20 World Cup Team
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com