भारतीय संघावर कामाचा 'भार'! T20I World Cup 2026 पर्यंत सूर्याची टीम दमणार, ऑस्ट्रेलिया रिलॅक्स होऊन जेतेपदासाठी उतरणार...

India's tight international schedule till T20I World Cup 2026 : भारतीय संघाने २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आणि ते जेतेपद कायम राखण्याचे आव्हान सूर्यकुमार यादवच्या खांद्यावर आहे. २०२६ मध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमनाखाली ७ फेब्रुवारीपासून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. या वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी व्हावी यासाठी BCCI ने भारतीय संघासाठी अधिक ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेचे आयोजन केले आहे. पण, हिच गोष्ट भारतीय खेळाडूंना दमवणारी व आव्हानात्मक ठऱणार आहे. सततच्या मालिकांमुळे भारतीय खेळाडूंवर दुखापतीचेही सावट असेल....India's schedule before 2026 T20 Men's WCT20I...११ डिसेंबर - वि. दक्षिण आफ्रिका, मुल्लानपूर१४ डिसेंबर - वि. दक्षिण आफ्रिका, धर्मशाला१७ डिसेंबर - वि. दक्षिण आफ्रिका, लखनौ१९ डिसेंबर - वि. दक्षिण आफ्रिका, अहमदाबादODI...११ जानेवारी- वि. न्यूझीलंड, वडोदरा१४ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, रायकोट१८ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, इंदूर.T20I...२१ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, नागपूर२३ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, रायपूर२५ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, गुवाहाटी२८ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, विशाखापट्टणम३१ जानेवारी - वि. न्यूझीलंड, थिरुअनंतपूरम.Australia to play three Ashesदरम्यान ऑस्ट्रेलियाचा संघाला अॅशेस मालिकेतील तीन कसोटी खेळायच्या आहेत. शेवटची कसोटी ४ ते ८ जानेवारी दरम्यान होणार आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला एका महिन्याच्या विश्रांतीचा कालावधी मिळणार आहे. ११ फेब्रुवारीला ते आयर्लंडविरुद्ध वर्ल्ड कपचा पहिला सामना खेळतील.ऑस्ट्रेलियासह झिम्बाब्वे, आयर्लंड, बांगलादेश व अफगाणिस्तान यांनाही वर्ल्ड कप पूर्वी पुरेशी विश्रांती मिळणार आहे. इंग्लंडचा संघ अॅशेस मालिकेनंतर श्रीलंका दौऱ्यावर तीन वन डे व तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळायला जाणार आहे. २२ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी असा हा दौरा असेल. वेस्ट इंडिज व पाकिस्तान यांनाही पुरेशी विश्रांती मिळणार आहे.