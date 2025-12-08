IND vs SA, ODI: टीम इंडियाने मालिका जिंकली, पण ICC ने केली कडक कारवाई; नेमकं असं काय घडलं?

भारतीय वनडे संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका २-१ ने जिंकली.परंतु रायपूरच्या सामन्यात निर्धारित वेळेत षटके पूर्ण न केल्यामुळे आयसीसीने संघावर १०% दंड ठोठावला. केएल राहुलच्या नेतृत्वाखालील संघाने ही कारवाई मान्य केली आहे..भारतीय वनडे संघाने नुकतीच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. या मालिकेत भारताने रांचीला झालेला सामना जिंकला होता, मात्र रायपूरला झालेल्या सामन्यात भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे विशाखापट्टणमला झालेला तिसरा निर्णयक सामना होता. हा सामना भारताने सहज जिंकला आणि मालिका जिंकली. मात्र असे असले तरी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) भारतीय संघावर मोठी कारवाई केली आहे..IND vs SA 1st T20I: शुभमन गिल IN, संजू सॅमसन OUT! अर्शदीप सिंगला नाही जागा, पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल Playing XI .आयसीसीने भारतीय संघाला सामना शुल्काच्या १० टक्के दंड ठोठावला आहे. रायपूरला झालेल्या दुसऱ्या वनडेत भारतीय संघाकडून निर्धारित वेळेत षटके पूर्ण करण्यात आली नव्हती (slow over-rate). त्यामुळे भारतीय संघावर ही कारवाई झाली आहे. भारताने २ षटके निर्धारित वेळेपेक्षा उशीरा टाकली. केएल राहुलच्या नेतृत्वात खेळलेल्या भारतीय संघावर ही कारवाई आयसीसीचे सामनाधिकारी रिची रिचर्डसन यांनी केली..आयसीसीने याबाबत माहिती देताना लिहिले की भारतीय संघावर आयसीसी आचार संहितेच्या कलम २.२२ नुसार कारवाई केली आहे. हे कलक षटकांची गती कमी राखण्यासंदर्भात आहे. या नियमानुसार एका उशीरा टाकलेल्या षटकासाठी संघातील खेळाडूंना सामना शुल्काच्या ५ टक्के दंड होतो. भारताने दोन षटके निर्धारित वेळेपेक्षा उशीरा टाकल्याने खेळाडूंना १० टक्के दंडाच्या कारवाईचा सामना करावा लागला..दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेत भारतीय संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या केएल राहुलने आयसीसीची ही कारवाई मान्य केली आहे. त्यामुळे त्याबाबत कोणतीही अधिकृत कारवाई होणार नाही..IND vs SA T20I : भारत- द. आफ्रिका ट्वेंटी-२० मालिकेची उत्सुकता! जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक, संघ अन् महत्त्वाचे कुठे पाहाल 'फ्री' थेट प्रक्षेपण.दरम्यान, भारताने दुसरा वनडे सामना पराभूत झाला होता. या सामन्यात भारताने विराट कोहली (१०२) आणि ऋतुराज गायकवाड (१०५) यांनी केलेल्या शतकामुळे ८ बाद ३५८ धावा करत दक्षिण आफ्रिकेला ३५९ धावांचे लक्ष्य दिले होते. पण दक्षिण आफ्रिकेने एडेन मार्करमने केलेल्या ११० धावांच्या जोरावर हे लक्ष्य ४ विकेट्स राखून पूर्ण केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.