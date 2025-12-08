Cricket

IND vs SA, ODI: टीम इंडियाने मालिका जिंकली, पण ICC ने केली कडक कारवाई; नेमकं असं काय घडलं?

ICC Penalizes Team India: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत भारताने विजय मिळवला, परंतु रायपूरच्या सामन्यात भारतीय संघाकडून झालेल्या एका चुकीसाठी आयसीसीने कारवाई केली आहे.
  • भारतीय वनडे संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका २-१ ने जिंकली.

  • परंतु रायपूरच्या सामन्यात निर्धारित वेळेत षटके पूर्ण न केल्यामुळे आयसीसीने संघावर १०% दंड ठोठावला.

  • केएल राहुलच्या नेतृत्वाखालील संघाने ही कारवाई मान्य केली आहे.

