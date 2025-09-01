India Fitness Test Results: शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह यांनी पास केली फिटनेस टेस्ट; रोहित शर्मा...

टीम इंडियाचे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह यांच्यासह अनेक खेळाडूंनी Yo-Yo व DXA फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण केली.बीसीसीआयच्या बेंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सेलन्स (CoE) मध्ये ही तंदुरुस्ती चाचणी घेण्यात आली.या टेस्टमध्ये मोहम्मद सिराज, यशस्वी जैस्वाल, वॉशिंग्टन सुंदर आणि शार्दुल ठाकूर यांचाही समावेश होता. .Team India fitness clearance update BCCI news : रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह यांच्यासह टीम इंडियाच्या अनेक खेळाडूंची तंदुरुस्त चाचणी पार पडली आणि त्याचा अहवाल समोर आला आहे. आशिया चषक २०२५ स्पर्धेपूर्वी ही फिटनेस टेस्ट महत्त्वाची होती आणि विशेषतः रोहित या टेस्टमध्ये पास होईल की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष होते. कारण, रोहितचं वय आणि त्याची २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्याची इच्छा याच्या मार्गातील हाच मोठा अडथळा होता. .भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या ( BCCI) सेंटर ऑफ एक्सेलन्स ( CoE) मध्ये कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन आणि वन डे संघाचा कर्णधार रोहित यांनी तंदुरुस्तीची चाचणी दिली आणि त्यात ते दोघंही उत्तीर्ण झाले. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जैस्वाल, वॉशिंग्टन सुंदर आणि शार्दूल ठाकूर यांनीही तंदुरुस्तीची चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण केली. या खेळाडूंनी फक्त Yo-Yo चाचणी नाही दिली तर त्यांचा DXA Scan करण्यात आला..भारतीय क्रिकेटपटूंसाठी Yo-Yo Test मागील चार वर्षांपासून वापरली जात आहे, मुख्य म्हणजे जेव्हा विराट कोहली कर्णधार होता तेव्हापासून ही चाचणी सुरू झाली आहे.दुसरीकडे, DXA स्कॅन (Dual-energy X-ray Absorptiometry) द्वारे हाडांची मजबुती, शरीरातील चरबीचे प्रमाण आणि स्नायूंचे प्रमाण मोजले जाते. ही चाचणी विशेषतः दुखापतींचा धोका, विशेषतः हाडांच्या फ्रॅक्चरबाबत महत्त्वपूर्ण मानली जाते..रोहित शर्मा आणि शार्दुल ठाकूरसह अनेक खेळाडूंनी या फिटनेस चाचण्या पूर्ण केल्या आहेत. यानंतर ९ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आशिया चषक स्पर्धेसाठी निवड झालेले खेळाडू दुबईला रवाना होणार आहेत. भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध होईल.शुभमन गिलसाठी ही फिटनेस टेस्ट अत्यंत महत्त्वाची होती. दुलीप ट्रॉफीत उत्तर विभागाचे नेतृत्व करणार होता, मात्र तापामुळे त्याने माघार घेतली. रोहित शर्मा आणखी काही दिवस बंगळुरूमध्ये CoE मध्ये प्रशिक्षण घेणार आहे. तो टीम इंडियाच्या जर्सीत नोव्हेंबर महिन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वन डे मालिकेत दिसेल..आशिया चषक स्पर्धेसाठीचा भारतीय संघ: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा आणि रिंकू सिंह. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.