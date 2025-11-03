World Cup 2025: भारताच्या पोरीचं वर्ल्ड चॅम्पियन! फायनलमध्ये द. आफ्रिकेला पराभूत करत जिंकला पहिला वर्ल्ड कप

भारतीय महिला संघ आता वर्ल्ड चॅम्पियन ठरला आहे. रविवारी (२ नोव्हेंबर) नवी मुंबईत डीवाय स्टेडियमवर भारतीय महिला संघाने महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी पराभूत केले.त्यामुळे भारतीय महिला संघाने पहिल्यांदाच वर्ल्ड कपवर नाव कोरले आहे. भारतीय वरिष्ठ महिला संघाचे हे पहिलेच आयसीसी विजेतेपदही ठरले आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे मात्र विजेतेपदाचे स्वप्न भंगले आहे. याशिवाय महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत चौथा संघ ठरला आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांनी विजेतेपद जिंकले आहे. भारताच्या या विजयात अष्टपैलू दीप्ती शर्मा आणि शफाली वर्माचे मोलाचे योगदान राहिले. या दोघींनीही अंतिम सामन्यात फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागात महत्त्वाची भूमिका बजावली. .World Cup 2025 Final: शफाली वर्माने मॅच फिरवली! बॅटिंगनंतर बॉलिंगमध्येही ठरतेय भारताची संकटमोचक, घेतल्या दोन विकेट्स.अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर विजयासाठी २९९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिका ४५.२ षटकात २४६ धावांवर सर्वबाद झाला.दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार लॉरा वुल्फार्ट आणि ताझमिन ब्रिट्स या सलामीला फलंदाजीसाठी उतरल्या. या दोघींनीही सुरुवात दक्षिण आफ्रिकेला चांगली करून दिली होती. त्यांनी १० षटकांच्या आत ५१ धावांची भागीदारी पहिल्या विकेटसाठी केली. पण १० व्या षटकात चांगल्या लयीत खेळणाऱ्या ब्रिट्सला अमनजोत कौरने डायरेक्ट थ्रो करत २३ धावांवर धावबाद केले. त्यानंतर लगेचच १२ व्या षटकात श्री चरणीने ऍनेक बोशला शून्यावर पायचीत केले. .पण नंतर कर्णधार वुल्फार्टला सून ल्युसने साथ देत अर्धशतकी भागीदारी केली आणि संघाला २० षटकांच्या आत १०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. मात्र त्यांची रंगणारी भागीदारी पाहाता हरमनप्रीत कौरने २१ व्या षटकात शफाली वर्माकडे चेंडू सोपवला. शफालीनेही दुसऱ्याच चेंडूवर ल्युसला स्वत: झेल घेत २५ धावांवर बाद केले. शफालीने २३ व्या षटकात अनुभवी मारिझान कापलाही ४ धावांवर बाद केले. पण नंतर सिनालो जाफ्ताने वुल्फार्टला साथ देण्याचा प्रयत्न केला, पण जाफ्ताला दीप्ती शर्माने १६ धावांवर माघारी पाठवले. .Women’s World Cup Final : 'वळसा' महागात पडला, अमनजोत कौरच्या डायरेक्ट हिटने 'करेक्ट' कार्यक्रम केला; Video Viral .मात्र ऍनेरी डर्कसनने वुल्फार्टला चांगली साथ दिली. दोघींमध्ये अर्धशतकी भागीदारीही झाली. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने २०० धावांचा टप्पा पार केला. अखेर ही जोडी दीप्ती शर्मानेच तोडली. तिने डर्कसनला ३५ धावांवर त्रिफळाचीत केले. मात्र कर्णधार वुल्फार्टने सगल दुसरे शतक पूर्ण केले. मात्र शतकानंतर अखेर तिची एकाकी झुंज दीप्ती शर्मानेच ४२ व्या षटकात संपवली. तिचा अफलातून झेल अमनजोत कौरने घेतला. वुल्फार्टने ९८ चेंडूत १०१ धावांची खेळी केली. तिला बाद केल्यानंतर ४२ व्या षटकातच दीप्तीने क्लो ट्रायॉनलाही ९ धावांवर पायचीत केले. पण तरी नादीन डी क्लर्क एकटी झुंज देत होती. तिला आयाबोंग साथ देत होती. पण अखेर तिला ४५ व्या षटकात ती १ धावेवर धावबाद झाली. अखेर ४६ व्या षटकात क्लर्कला दीप्ती शर्माने ५ विकेट्स पूर्ण केल्या आणि भारताच्या विश्वविजेतेपदावर नाव कोरले. .तत्पुर्वी, भारताने ५० षटकात ७ बाद २९८ धावा केल्या. भारताकडून शफाली वर्माने सर्वाधिक ८७ धावांची खेळी केली. तिने ७८ चेंडूत ही खेळी करताना ७ चौकार आणि २ षटकार मारले. दीप्ती शर्माने ५८ चेंडूत ५८ धावांची खेळी केली. तसेच स्मृती मानधनाने ४५ धावांची खेळी केली. ऋचा घोषनेही २४ चेंडूत ३४ धावांची आक्रमक खेळी केली.दक्षिण आफ्रिकेकडून आयाबोंगा खाकाने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. नॉनकुलुलेको एमबलाबा, नादीन डी क्लर्क आणि क्लो ट्रायॉन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.