Cricket

World Cup 2025: भारताच्या पोरीचं वर्ल्ड चॅम्पियन! फायनलमध्ये द. आफ्रिकेला पराभूत करत जिंकला पहिला वर्ल्ड कप

India won Women's World Cup 2025: भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या ट्रॉफीवर नाव कोरले आहे. अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभवाचा धक्का दिला. भारताच्या विजयात शफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्माचा मोठा वाटा राहिला.
India vs South Africa | Women's World Cup 2025 Final

India vs South Africa | Women's World Cup 2025 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय महिला संघ आता वर्ल्ड चॅम्पियन ठरला आहे. रविवारी (२ नोव्हेंबर) नवी मुंबईत डीवाय स्टेडियमवर भारतीय महिला संघाने महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी पराभूत केले.त्यामुळे भारतीय महिला संघाने पहिल्यांदाच वर्ल्ड कपवर नाव कोरले आहे. भारतीय वरिष्ठ महिला संघाचे हे पहिलेच आयसीसी विजेतेपदही ठरले आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे मात्र विजेतेपदाचे स्वप्न भंगले आहे.

याशिवाय महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत चौथा संघ ठरला आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांनी विजेतेपद जिंकले आहे. भारताच्या या विजयात अष्टपैलू दीप्ती शर्मा आणि शफाली वर्माचे मोलाचे योगदान राहिले. या दोघींनीही अंतिम सामन्यात फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

<div class="paragraphs"><p>India vs South Africa | Women's World Cup 2025 Final</p></div>
World Cup 2025 Final: शफाली वर्माने मॅच फिरवली! बॅटिंगनंतर बॉलिंगमध्येही ठरतेय भारताची संकटमोचक, घेतल्या दोन विकेट्स
Loading content, please wait...
Cricket
South Africa
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Women Cricket
India Women Cricket Team
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com