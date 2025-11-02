World Cup 2025 Final: शफाली वर्माने मॅच फिरवली! बॅटिंगनंतर बॉलिंगमध्येही ठरतेय भारताची संकटमोचक, घेतल्या दोन विकेट्स

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात शफाली वर्माने भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. फलंदाजीत ८७ धावांची खेळी करताना तिने गोलंदाजीतही दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. तिच्या कामगिरीमुळे भारताने दक्षिण आफ्रिकेवर दबाव आणला..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना भारताची २१ वर्षीय शफाली वर्मा गाजवताना दिसत आहे. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडिमयवर हा अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात खेळला जात आहे. या सामन्यात शफाली वर्माने फलंदाजीत चमक दाखवल्यानंतर गोलंदाजीतही कमाल केली आहे..Women’s World Cup Final : 'वळसा' महागात पडला, अमनजोत कौरच्या डायरेक्ट हिटने 'करेक्ट' कार्यक्रम केला; Video Viral .अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर विजयासाठी २९८ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेने सुरुवात चांगली केली होती, पण या सामन्यात शफालीने भारताला पुनरागमन करून दिले. तिने झटपट दोन विकेट्स घेतल्याने दक्षिण आफ्रिकेवरील दबाव वाढला होता..दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार लॉरा वुल्फार्ड आणि ताझमिन ब्रिट्स यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघींनीही चांगली सुरुवात केली. त्यांनी ५१ धावांची भागीदारीही सलामीला केली. पण अमनजोत कौरने केलेल्या अफलातून डायरेक्ट थ्रोमुळे ब्रिट्स २३ धावांवर बाद झाली. तिच्यानंतर लगेचच ऍनेक बोशला श्री चरणीने शून्यावरच पायचीत केले होते. मात्र नंतर वुल्फार्ड आणि सुन ल्युसने दक्षिण आफ्रिकेचा डाव सावरला. त्यांनी अर्धशतकी भागीदारी करताना दक्षिण आफ्रिकेला १०० धावांचा टप्पाही २० षटकांच्या आतच पार करून दिला होता. वुल्फार्डने अर्धशतकही केले. .Women’s World Cup Final : जगात भारी, आपल्या पोरी! शफाली वर्माने मोडला सेहवागचा २२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, दीप्ती शर्माचा विश्वविक्रम.पण अखेर ही जोडी तोडण्यासाठी २१ व्या षटकात भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने शफाली वर्माकडे चेंडू सोपवला. शफालीनेही तिला नाराज केले नाही. दुसऱ्याच चेंडूवर तिने ल्युसला २५ धावांवरच स्वत:च झेल घेत बाद केले. इतकेच नाही, तर अनुभवी मारिझान कापलाही तिने २२ व्या षचकात ४ धावांवर यष्टीरक्षक ऋचा घोषच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे भक्कम स्थितीत असलेली दक्षिण आफ्रिका अचानक दवाबात आले. शफालीने या दोन विकेट्समुळे पारडे भारताच्या बाजूने झुकवले होते..तत्पुर्वी, शफालीने या सामन्यात प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या भारतीय संघाकडून सलामीला खेळताना आक्रमक अर्धशतकही केले होते. तिने स्मृती मानधनासोबत (४५) १०४ धावांची भागीदारी केली, तर जेमिमा रोड्रिग्स (२४) सोबतही अर्धशतकी भागीदारी केली. शफालीने ७८ चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकारांसह ८७ धावांची खेळी केली. तसेच दीप्ती शर्मानेही ५८ धावा केल्या, तर ऋचा घोषने ३४ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने ५० षटकात ७ बाद २९८ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून आयाबोंगा खाकाने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.