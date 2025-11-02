Cricket

World Cup 2025 Final: शफाली वर्माने मॅच फिरवली! बॅटिंगनंतर बॉलिंगमध्येही ठरतेय भारताची संकटमोचक, घेतल्या दोन विकेट्स

Shafali Verma stars with bat and ball: शफाली वर्माच्या अष्टपैलू कामगिरीमुळे भारताने महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर वर्चस्व मिळवले आहे.
Shafali Verma - Harmanpreet Kaur | India vs South Africa | Women's World Cup 2025 Final

Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात शफाली वर्माने भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

  • फलंदाजीत ८७ धावांची खेळी करताना तिने गोलंदाजीतही दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या.

  • तिच्या कामगिरीमुळे भारताने दक्षिण आफ्रिकेवर दबाव आणला.

