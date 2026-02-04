U19 World Cup: भारतीय फिल्डर्सना काय झालं? एकाच ओव्हरमध्ये सोडल्या तीन रनआऊटच्या संधी अन् मग अफगाणिस्तानच्या खेळाडूचं शतक

India’s Triple Run-Out Miss Allows Niazai to Reach Century: १० वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत बुधवारी उपांत्य फेरीत भारत आणि अफगाणिस्तान संघात सामना होत आहे. हरारेमध्ये होत असलेल्या या सामन्यात अफगाणिस्ताकडून फैझल शिनोझादा (Faisal Shinozada) आणि उझैरुल्लाह नियाझाई (Uzairullah Niazai) यांनी शतके केली. त्यामुळे अफगाणिस्तानने भारताला विजयासाठी ३११ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. यादरम्यान, शेवटचे षटक अत्यंत नाट्यमय ठरले. .U19 World Cup: भारताविरुद्ध सेमीफायनलमध्ये अफगाणिस्तानच्या दोघांची शतकं, विक्रमही नावावर अन् संघाच्या ३०० धावाही पार....या सामन्यात नाणेफेक जिंकून अफगाणिस्तानचा संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला होता. अफगाणिस्ताकडून सलमीवीर उस्मान सादात आणि खालीद अहमदझाई यांनी ५३ धावांची भागीदारी करत चांगली सुरुवात दिली. अहमदझाई ३१ धावांवर बाद झाला. पण नंतर उस्मान सादातने फैजलसोबत ६४ धावांची भागीदारी केली. उस्मान सादात ३९ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर मात्र फैझल आणि नियाझाई यांनी भारतीय गोलंदाजांवर वर्चस्व ठेवले, या दोघांनाही मोठे शॉट्सही खेळले. .त्यांनी १४८ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान फैझलने शतकही केले. तो ९३ चेंडूत १५ चौकारांसह ११० धावांवर बाद झाला. पण नंतर नियाझाईही चांगल्या लयीत खेळत होता. यादरम्यान अझिझुल्ला मियाखिलने १२ धावांवर विकेट गमावली. शेवटच्या षटकात हेनिल पटेल गोलंदाजी करत होता. त्यावेळी नियाझाई ९२ धावांवर नाबाद होता. यावेळी पहिल्याच चेंडूवर नियाझाईला धावबाद करण्याची संधी होती. त्याने स्क्वेअर लेगला शॉट मारला, पण अभिग्यान कुंडूने (Abhigyan Kundu) चेंडू पकडून थेट स्टंपच्या दिशेने मारला. यावेळी नियाझाई दुसर्या धावेसाठी धावत होता. तो क्रिजमध्ये येण्यापूर्वी चेंडू स्टंपपर्यंत पोहचला मात्र काहीच इंचांनी तो स्टंपला लागण्यापासून राहिला आणि मायक्रोफोनला लागला. त्यामुळे नियाझाईला पहिले जीवदान मिळाले. .U19 World Cup: ऑस्ट्रेलियाचे स्वप्न भंगलं! इंग्लंडच्या संघाने दणदणीत विजयासह गाठली फायनल; कर्णधार चमकले.त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर नियाझाईने लाँग-ऑनला शॉट खेळला, यावेळी हेनिल पटेलला यष्टीरक्षक कुंडूकडे नीट चेंडू फेकता आला नाही आणि त्यामुळे नियाझाईला पुन्हा दोन धावा घेण्याची संधी मिळाली. तिसऱ्या चेंडूवरही त्याने सहद दुहेरी धावा पूर्ण केला. यानंतर चौथ्या चेंडूवरही पुन्हा एकदा नियाझाई धावबाद झाला असता. पण अभिग्यान कुंडूला हातात चेंडू येऊनही त्याला पहिल्या प्रयत्नात बेल्स उडवता आले नाही, त्याने दुसरा प्रयत्न केला, तेव्हा बेल्स उडले, पण तोपर्यंत नियाझाई डाईव्हा मारत क्रीजमध्ये पोहचला. त्यामुळे त्याचे शतकही पूर्ण झाले..दरम्यान, अफगाणिस्तानने फैझल आणि नियाझाई यांच्या शतकांच्या जोरावर ५० षटकात ४ बाद ३१० धावा केल्या. भारताकडून दीपेश देवेंद्रन आणि कनिष्क चौहान यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.