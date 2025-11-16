Cricket

IND vs SA, 1st Test: तेंबा बावुमाचं अर्धशतक, कॉर्बिन बॉशचीही झुंज; भारतासमोर दक्षिण आफ्रिकेने ठेवलं 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर कसोटी मालिकेतील पहिला सामना सुरू आहे. या सामन्यात खेळपट्टी गोलंदाजांना पोषक आहे. या सामन्यात तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्याच सत्रात दक्षिण आफ्रिकेचा दुसरा डाव संपला आहे. त्यामुळे आता भारतासमोर दक्षिण आफ्रिकेने १२४ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

