IND vs PAK, Asia Cup: पाकिस्तानची दमछाक! साहिबजादा फरहानचे आक्रमण, पण शिवम दुबेने दिला ब्रेकथ्रू

Pakistan Post 171 Against India: आशिया कप २०२५ च्या सुपर फोरमध्ये पाकिस्तानने भारताविरुद्ध चांगली सुरुवात केल्यानंतरही २०० धावांचा टप्पा त्यांना पार करता आला नाही. शिवम दुबेने भारताला चांगला ब्रेकथ्रू मिळवून दिला.
Shivam Dube | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Pranali Kodre
  • आशिया कप २०२५ च्या सुपर फोरमधील भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाकिस्तानने १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • साहिबजादा फरहानने अर्धशतक केले, पण शिवम दुबेने महत्त्वाचे ब्रेकथ्रू दिले.

  • जसप्रीत बुमराह महागडा ठरला, तर दुबेने २ विकेट्स घेतल्या.

