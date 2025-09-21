IND vs PAK, Asia Cup: पाकिस्तानची दमछाक! साहिबजादा फरहानचे आक्रमण, पण शिवम दुबेने दिला ब्रेकथ्रू

आशिया कप २०२५ च्या सुपर फोरमधील भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाकिस्तानने १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. साहिबजादा फरहानने अर्धशतक केले, पण शिवम दुबेने महत्त्वाचे ब्रेकथ्रू दिले. जसप्रीत बुमराह महागडा ठरला, तर दुबेने २ विकेट्स घेतल्या..भारत आणि पाकिस्तान संघात आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सुपर फोरमधील दुसरा सामना खेळवला जात आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होत असलेल्या सामन्यात पाकिस्तानने भारताविरुद्ध रविवारी (२१ सप्टेंबर) दीडशे धावांचा टप्पा पार केला असून साहिबजादा फरहानने अर्धशतक केले. त्यामुळे पाकिस्तानने भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताकडून शिवम दुबेने चांगली गोलंदाजी केली..IND vs PAK: अरे कॅच घेतला रे! संजू सॅमसनने जमिनीलगत झेलला चेंडू, पाकिस्तानी फलंदाजही झाला शॉक; पाहा Video.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहान आणि फखर जमानने सलामीला फलंदाजीला उतरत डावाची सुरुवात केली. पण तिसऱ्याच चेंडूवर साहिबजादाचा झेल अभिषेक शर्माकडून सुटला. या जीवदानाचा साहिबजादाने फायदा घेतला. पण फखरला बाद करण्यात हार्दिक पांड्याला तिसऱ्या षटकात यश मिळाले. संजू सॅमसनने हुशारीने जमिनीलगत फखरचा १५ धावांवर झेल घेतला. त्याचा हा झेल पाहून तो आश्चर्यचकीत झाला होता..मात्र, तो बाद झाल्यानंतर सैम आयुबने साहिबजादाला चांगली साथ दिली. साहिबजादाने आक्रमक शॉट्स खेळले. यावेळीही कुलदीप यादव आणि अभिषेककडून एक-एक झेल सुटला. पण अखेर ११ व्या षटकात सूर्यकुमार यादवने चेंडू शिवम दुबेकडे सोपवला आणि दुबेने तिसऱ्याच चेंडूवर सैमला माघारी धाडले. हा झेल मात्र अभिषेकने घेतल्यानंतर गर्जना केली. सैम १७ चेंडूत २१ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर कुलदीप यादवने वरुण चक्रवर्तीच्या हातून हुसैन तलतला झेलबाद केले. शिवमने नंतर १५ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर आक्रमक खेळत अर्धशतक करणाऱ्या साहिबजादालाही माघारी धाडले. साहिबजादाने ४५ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५८ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर मात्र पाकिस्तानची धावगती मंदावली..मोहम्मद नवाज आणि कर्णधार सलमान आघा डाव सांभाळत असताना नवाज धावबाद झाला. त्याची बेफिकीरी त्याला नडली. त्याने क्रिजच्या आत बॅट टेकवली नसताना सूर्यकुमार यादवने थेट चेंडू स्टंपवर मारला. त्यामुळे त्याला १९ चेंडूत २१ धावांवर बाद व्हावे लागले. तरी सलमान आघा आणि फहिम अश्रफने शेवटच्या काही चेंडूमध्ये आक्रमण केले आणि अखेर संघाला २० षटकात ५ बाज १७१ धावांपर्यंत पोहचवले. सलमान १३ चेंडूत १७ धावा केल्या, तर फहिम अश्रफने ८ चेंडूत २० धावा केल्या..PAK vs UAE: पाकिस्तानी विकेटकिपरच्या थ्रोमुळे अंपायरला मोठी दुखापत, मैदानंच सोडावं लागलं; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं.भारताकडून शिवम दुबेने २ विकेट्स घेतल्या, तर हार्दिक पांड्या आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. जसप्रीत बुमराह मात्र या सामन्यात महागडा ठरला. त्याने एकही विकेट घेतली नाही, तसेच ४ षटकात ४५ धावा खर्च केल्या. त्याने पॉवरप्ले मध्येच तीन षटकात ३४ धावा खर्च केल्या होत्या. ही त्याची पॉवरप्लेमधील टी२० कारकिर्दीतील सर्वात खराब कामगिरी ठरली..FAQsप्र.१: पाकिस्तानने भारतासमोर किती धावांचे लक्ष्य ठेवले?➤ पाकिस्तानने भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले.(What target did Pakistan set for India?)प्र.२: साहिबजादा फरहानने किती धावा केल्या?➤ साहिबजादाने ५८ धावांची अर्धशतकी खेळी केली.(How many runs did Sahibzada Farhan score?)प्र.३: भारताकडून सर्वाधिक विकेट्स कोणी घेतल्या?➤ शिवम दुबेने २ विकेट्स घेतल्या.(Who took the most wickets for India?)प्र.४: जसप्रीत बुमराहची गोलंदाजी कशी झाली?➤ बुमराहने ४ षटकांत ४५ धावा दिल्या आणि एकही विकेट घेतली नाही.(How was Jasprit Bumrah’s bowling?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.