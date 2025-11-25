Cricket

IND vs SA, 2nd Test: भारताविरुद्ध स्टब्सचं शतक ६ धावांनी हुकलं, पण द. आफ्रिकेने विजयासाठी ठेवलं भलंमोठं लक्ष्य

India Face 549-Run Target against South Africa: दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत भलेमोठे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताला सामना जिंकण्यासाठी हे मोठे लक्ष्य पार करावे लागेल किंवा किमान सामना अनिर्णित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल.
Tristan Stubbs | India vs South Africa 2nd Test

Pranali Kodre
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेने गुवाहाटीत सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीत भारतासमोर ५४९ धावांचे आव्हान ठेवले आहे.

  • ट्रिस्टन स्टब्सचे शतक ६ धावांनी हुकले, पण त्यांनी टोनी डी झोर्झीसह शतकी भागीदारी केली.

  • रवींद्र जडेजाने ४ विकेट्स घेतल्या.

