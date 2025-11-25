IND vs SA, 2nd Test: भारताविरुद्ध स्टब्सचं शतक ६ धावांनी हुकलं, पण द. आफ्रिकेने विजयासाठी ठेवलं भलंमोठं लक्ष्य

दक्षिण आफ्रिकेने गुवाहाटीत सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीत भारतासमोर ५४९ धावांचे आव्हान ठेवले आहे. ट्रिस्टन स्टब्सचे शतक ६ धावांनी हुकले, पण त्यांनी टोनी डी झोर्झीसह शतकी भागीदारी केली. रवींद्र जडेजाने ४ विकेट्स घेतल्या. .गुवाहाटीत सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध चौथ्या दिवशी (मंगळवार, २५ नोव्हेंबर) दुसरा डाव घोषित केला आणि भारतासमोर ५४९ धावांचे भलेमोठे आव्हान ठेवले आहे. त्यामुळे आता भारताला हा सामना जिंकायचा असेल, तर मात्र हे मोठे लक्ष्य पार करावे लागेल. तसेच सामना वाचवायचा असेल, तर किमान सामना अनिर्णित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. दक्षिण आफ्रिकेकडून ट्रिस्टन स्टब्सचं शतक अगदीच थोडक्यात हुकलं..IND vs SA, 2nd Test: रिषभ पंतला मैदानात पाहून आर अश्विन का झाला नाराज? म्हणाला, स्पष्ट संकेत....या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने चौथ्या दिवशी दुसऱ्या डावात बिनबाद २६ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली होती. यावेळी रायन रिकल्टन आणि एडेन मार्करम हे सलामीवीर खेळत होते. त्यांनी सुरुवात चांगली केली होती. पण रायन रिकल्टनला ३५ धावांवर १९ व्या षटकात रवींद्र जडेजाने बाद करत त्यांची ५९ धावांची भागीदारी तोडली. .त्यानंतर मार्करम आणि ट्रिस्टन स्टब्स अत्यंत संयमाने खेळत डाव पुढे नेत होते. पण जडेजानेच मार्करमला २९ व्या षटकात २९ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर लगेचच ३२ व्या षटकात कर्णधार तेंबा बावुमाला वॉशिंग्टन सुंदरने नितीश कुमार रेड्डीच्या हातून ३ धावांवर झेलबाद केले. पण नंतर स्टब्स आणि टोनी डी झोर्झी यांनी शतकी भागीदारी करत भारताच्या अडचणी आणखी वाढवल्या. मात्र झोर्झी अर्धशतकाच्या जवळ असतानाच त्याला जडेजाने ५९ व्या षटकात पायचीत केले. झोर्झीने ६८ चेंडूत ४९ धावांची खेळी केली. तरी विआन मुल्डरने स्टब्सची साथ दिली आणि त्यांच्यातही अर्धशतकी भागीदारी केली. .Ind Vs SA 2nd Test : भारतीय खेळाडूंची दाणादाण, गौतमच्या निर्णयांमुळे अवस्था 'गंभीर', चाहत्यांना आठवला ग्रेग चॅपलचा काळ.दक्षिण आफ्रिकेची आघाडी ५०० धावांच्या वर गेल्यानंतर दुसऱ्या सत्रानंतर डाव घोषित करतील, असे दिसत होते. मात्र दक्षिण आफ्रिकेने पुढे खेळ सुरू ठेवला. स्टब्सने त्याची फलंदाजीची गती वाढवली. त्याने काही आक्रमक शॉट्स खेळले. पण तो शतकापासून ६ धावा दूर असताना त्याता रवींद्र जडेजाने त्रिफळाचीत केले. स्टब्स १८० चेंडूत ९ चौकार आणि १ षटकारासह ९४ धावांवर बाद झाला. तो बाद होताच दक्षिण आफ्रिकेने दुसरा डाव ७८.३ षटकात ५ बाद २६० धावांवर घोषित केला. तसेच पहिल्या डावात २८८ धावांची आघाडी घेतल्याने भारतासमोर ५४९ धावांचे लक्ष्य ठेवले. विआन मुल्डर ६९ चेंडूत ३५ धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून रवींद्र जडेजाने ४ विकेट्स घेतल्या, तर वॉशिंग्टन सुंदरने १ विकेट घेतली. याशिवाय कोणालाही विकेट घेता आली नाही..तत्पुर्वी या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात ४८९ धावा केल्या होत्या, तर भारताचा पहिला डाव २०१ धावांवर संपला होता. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने २८८ धावांची मोठी आघाडी घेतलेली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.