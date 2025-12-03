T20I World Cup 2026 साठी भारताच्या नव्या जर्सीचे झाले अनावरण; ब्रँड अँबेसिडर रोहित शर्माचीही उपस्थिती; पाहा Video

पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीलाच टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळवली जाणार आहे.या टी२० वर्ल्ड कपपूर्वी भारताच्या नव्या टी२० जर्सीचे अनावरण करण्यात आले आहे. रायपूरमध्ये जर्सी अनावरणावेळी रोहित शर्मा आणि तिलक वर्माही उपस्थित होते. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात बुधवारी (३ डिसेंबर) रायपूरमध्ये वनडे मालिकेचा दुसरा सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारताने विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाडच्या शतकाच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेसमोर ३५९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. दरम्यान, भारताचा हा डाव संपल्यानंतर चाहत्यांना एक सरप्राईज मिळाले. बीसीसीआय आणि भारतीय संघाचे किट स्पॉन्सर आदिदासने आगामी टी२० वर्ल्ड कपसाठी भारताच्या नव्या टी२० जर्सीचे अनावरण केले..T20I World Cup 2026 स्पर्धेचं वेळापत्रक जाहीर! भारतातील 'या' शहरांमध्ये रंगणार सामने; पाकिस्तानविरुद्ध मॅच कधी?.रायपूरच्या मैदानात भारताच्या नव्या टी२० जर्सीचे अनावरण झाले. यावेळी स्टेजवर भारताचा २०२४ टी२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार रोहित शर्मा आणि तिलक वर्मा उपस्थित होते. त्यांना भारताची नवी टी२० जर्सी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. यावेळी रोहितने त्याची प्रतिक्रिया देताना म्हटले की भारताने २००७ मध्ये पहिला टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता, त्यानंतर २०२४ मध्ये पुन्हा वर्ल्ड कप जिंकला. यादरम्यान अनेक चढउतार पाहिले आहेत. तसेच रोहितने भारताच्या टी२० संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी शुभेच्छाही दिल्या..रोहित ब्रँडअँबेसिडरटी२० वर्ल्ड कप २०२४ स्पर्धा जिंकल्यानंतर रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजा यांनी आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. यानंतर आता २०२६ मध्ये भारत आणि श्रीलंका येथे होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपसाठी आयसीसीने गेल्याच महिन्यात रोहितला ब्रँड अँबेसिडर म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यामुळे रोहित या वर्ल्ड कपमध्ये खेळाडू म्हणून दिसणार नसला, तरी तो ब्रँड अँबेसिडर म्हणून दिसणार आहे.तसेच २०२६ मध्ये होणारा टी२० वर्ल्ड कप हा १० वा टी२० वर्ल्ड कप आहे. यापूर्वी झालेल्या सर्व ९ टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत रोहित शर्मा भारतीय संघाचा भाग राहिला होता. त्यामुळे २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्यांदाच रोहित भारतीय संघाकडून खेळताना दिसणार नाही..टी२० वर्ल्ड कप २०२६ कधी खेळवला जाणार?टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा २० संघांमध्ये ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी पहिल्या फेरीत भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात आहेत. त्यांच्यासह नेदरलँड, नामिबिया आणि अमेरिका हे संघ एका गटात आहेत. भारतीय संघ पहिल्याच दिवशी मुंबईत अमेरिकेविरुद्ध सामना खेळणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान संघात १५ फेब्रुवारीला कोलंबोमध्ये सामना होईल. .T20I World Cup 2026 साठी रोहित शर्माकडे मोठी जबाबदारी; ICC अध्यक्ष जय शाह यांच्याकडून घोषणा.भारतातील मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद आणि चेन्नई येथे, तर श्रीलंकेतील कोलंबो आणि कँडी या शहरांमध्ये टी२० वर्ल़्ड कप २०२६ स्पर्धेमधील सामने खेळवले जाणार आहेत.भारताचे टी२० वर्ल्ड कपसाठी पहिल्या फेरीतील सामने७ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध अमेरिका, मुंबई१२ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नामिबिया, दिल्ली१५ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो१८ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नेदरलँड्स, अहमदाबाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.