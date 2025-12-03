Cricket

T20I World Cup 2026 साठी भारताच्या नव्या जर्सीचे झाले अनावरण; ब्रँड अँबेसिडर रोहित शर्माचीही उपस्थिती; पाहा Video

Team India New T20I Jersey: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारताच्या नव्या टी२० जर्सीचे अनावरण झाले आहे. यावेळी ब्रँड अँबेसिडर म्हणून रोहित शर्मा मैदानात उपस्थित होता
India T20 Jersey

India T20 Jersey

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीलाच टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळवली जाणार आहे.

  • या टी२० वर्ल्ड कपपूर्वी भारताच्या नव्या टी२० जर्सीचे अनावरण करण्यात आले आहे.

  • रायपूरमध्ये जर्सी अनावरणावेळी रोहित शर्मा आणि तिलक वर्माही उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
BCCI
ICC
Cricket News in Marathi
Team India
New Jersey
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Matches
T20 Cricket World Cup
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com