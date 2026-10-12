IND vs NZ ODI Squad : रजत पाटीदार, तिलक वर्मा वन डे संघात; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताचा भन्नाट संघ; जाणून घ्या कसा असेल...

Rajat Patidar and Tilak Varma likely in India ODI squad: भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर पाच ट्वेंटी-२०, ५ वन डे आणि दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात रवाना होणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघ भुवनेश्वर कुमार, या एका बदलासह किवी दौऱ्यावर जाईल. पण, अजूनही वन डे संघ जाहीर करण्यात आलेला नाही. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांचे खेळणे निश्चित आहे, परंतु वन डे मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांत भारतीय संघात बदल पाहायला मिळणार आहे. त्यासाठीच भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातल्या वन डे मालिकेवर निवड समितीचे लक्ष होते..भारत - न्यूझीलंड यांच्यातली वन डे मालिका ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. या मालिकेसाठी न्यूझीलंडने त्यांचा वन डे संघ जाहीर केला आहे, परंतु BCCI अजूनही भारतीय संघ जाहीर करत नाही. १५ नोव्हेंबरला संपणाऱ्या या मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांत काही प्रमुख खेळाडू खेळणार नाही, कारण त्यांना कसोटी मालिकेसाठी तयारी करायची आहे. त्यामुळे या सामन्यांसाठी कोणाची निवड करावी, याचा विचार बीसीसीआय करतेय. त्यामुळेच भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ यांच्या मालिकेवर त्यांनी लक्ष ठेवले होते..SA vs AUS 1st Test: व्हॉट अ कॅच...! स्टीव्ह स्मिथची चतुराई अन् आफ्रिकन फलंदाजचा करेक्ट कार्यक्रम; ऑसी खेळाडूचा विश्वविक्रम Video .या मालिकेत रजत पाटीदार सोडल्यास भारताच्या अन्य फलंदाजांनी निराश केले. रजतने तीन सामन्यांत दोन अर्धशतकं झळकावली, परंतु तो भारताला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. रजतनंतर या मालिकेत भारत अ संघासाठी सर्वाधिक ७९ धावा सूर्यांश शेडगेने केल्या. ऋतुराज गायकवाडला ६० धावाच करता आल्या. त्यामुळे किवी दौऱ्यावरील दोन सामन्यांसाठी रजत पाटीदारची निवड निश्चित मानली जात आहे. रजतने २०२३ मध्ये भारतासाठी एकमेव वन डे सामना खेळला होता आणि त्यात त्याने २२ धावा केल्या होत्या..IND vs NZ ODI Series १५ नोव्हेंबरला संपतेय आणि लगेचच १९ तारखेपासून पहिल्या कसोटी सामन्याला सुरूवात होणार आहे. त्याच्या तयारीसाठी लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल व नितीश रेड्डी यांना शेवटच्या दोन वन डे सामन्यांतून माघार घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळेच यांच्या जागेवर वन डे संघात रजत पाटीदार, ऋतुराज, तिलक वर्मा यांची निवड अपेक्षित आहे. तिलकने भारतासाठी ५ वन डेत ६८ धावा केल्या आहेत. तो भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा प्रमुख सदस्य आहे आणि त्याला वन डे संघात खेळण्याची संधी मिळणे अपेक्षित आहे..भारताचा संभाव्य वन डे संघ - रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, ऋतुराज गायकवाड, ध्रुव जुरेल, नमन धीर, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर ब्रार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.