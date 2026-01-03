India ODI Squad: मोहम्मद शमी पुन्हा नकोसा! ऋतुराज गायकवाडवर अन्याय... आणखी दोघांना मिळाला डच्चू

भारत आणि न्यूझीलंड संघात ११ जानेवारीपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेसाठी शनिवारी (३ जानेवारी) भारतीय संघाची (Team India) घोषणा झाली आहे. या संघात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत असलेले बरेच खेळाडू कायम करण्यात आले असले तरी काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत..India ODI Squad: भारतीय संघाची न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी घोषणा! श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराजचे पुनरागमन.दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेसाठी शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर हे दोघेही दुखापतीमुळे उपलब्ध नव्हते, तर मोहम्मद सिराजला विश्रांती देण्यात आली होती. मात्र आता या तिघांचेही पुनरागमन भारताच्या वनडे संघात झाले आहे. ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात सिडनीत वनडे सामना खेळताना श्रेयसला बरगडीजवळ दुखापत झाली होती. पण आता तो तंदुरुस्तीच्या मार्गावर असून खेळण्यास सज्ज आहे. पण असे असले तरी त्याची उपलब्धता त्याच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून असेल. तसेच शुभमन गिल मानेच्या दुखापतीमुळे दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध वनडे मालिका खेळला नव्हता. पण आता तो पूर्ण तंदुरुस्त असून नेतृत्व करण्यास सज्ज आहे..दरम्यान, या तिघांचे पुनरागमन झाल्यामुळे ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) आणि तिलक वर्मा (Tilak Varma) यांच्यासह ध्रुव जुरेललाही (Dhruv Jurel) संघातील स्थान गमवावे लागले आहे. विशेष म्हणजे या तिघांनीही सध्या सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. तिलकने संघाची घोषणा होण्यापूर्वीच हैदराबादसाठी शनिवारी चंदिगढविरुद्ध ११८ चेंडूत १०९ धावांची खेळी केली होती. .याशिवाय ऋतुराज गायकवाड तर लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी करत आहे. ऋतुराजने उत्तराखंडविरुद्ध ११३ चेंडूत १२४ धावांची खेळी केली होती. शनिवारीही त्याने मुंबईविरुद्ध ६६ धावांची अर्धशतकी खेळी केली होती. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेतही शतक केले होते. तो सध्या लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ५० हून अधिक डाव खेळलेल्या जगातील खेळाडूंमध्ये सर्वाधिक सरासरीन असलेला खेळाडू आहे. मात्र असे असतानाही त्याला भारतीय संघातून वगळण्यात आल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. यष्टीरक्षक फलंदाज ध्रुव जुरेलनेही उत्तरप्रदेशकडून खेळताना ८०, ६७, नाबाद १६०, १७ आणि ५५ धावा अशा खेळी केल्या आहेत. परंतु त्यालाही न्यूझीलंडविरुद्ध निवडण्यात आलेलं नाही. केएल राहुल आणि रिषभ पंत यांना यष्टीरक्षक म्हणून पसंती देण्यात आली आहे..IND vs NZ: भारत दौऱ्यासाठी न्यूझीलंडच्या वनडे अन् टी२० संघाची घोषणा! विलियम्सन दुखपतीमुळे नाही, तर 'या' कारणामुळे खेळणार नाही.मोहम्मद शमीकडेही दुर्लक्षमोहम्मद शमी गेल्या वर्षीपासून भारतीय संघातून बाहेर आहे. तो मार्च २०२५ मध्ये भारतासाठी अखेरचे खेळला होता. त्यानंतर तो दुखापतीतून सावरला असून त्याने देशांतर्गत क्रिकेट खेळत मैदानात पुनरागमनही केले. तो रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्यात चमकला होता. त्याने ४ सामन्यांत २० विकेट्स घेतल्या होत्या. तो विजय हजारे ट्रॉफीमध्येही चांगली कामगिरी करत असून त्याने ५ सामन्यात आत्तापर्यंत ११ विकेट्स घेतल्या आहेत. या कामगिरीनंतरही त्याच्याकडे अजित आगरकरच्या निवड समितीकडून सातत्याने दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.एकीकडे जसप्रीत बुमराहला विश्रांती दिलेली असताना त्याला किमान न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी निवडलं जाईल, अशी चर्चा होती. मात्र शमीकडे पुन्हा दुर्लक्ष करण्यात आल्याने चाहत्यांमध्ये नाराजीचे सूर असून निवड समितीवर टीका होत आहे. शमीने १०८ वनडे सामन्यांमध्ये २२५ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.