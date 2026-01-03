Cricket

India ODI Squad: मोहम्मद शमी पुन्हा नकोसा! ऋतुराज गायकवाडवर अन्याय... आणखी दोघांना मिळाला डच्चू

Ruturaj Gaikwad, Tilak Varma Dropped: भारताच्या वनडे संघात श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज आणि शुभमन गिल यांचे पुनरागमन झाले आहे, परंतु तीन खेळाडूंना संघातून वगळण्यात आले आहे. मोहम्मद शमीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
भारत आणि न्यूझीलंड संघात ११ जानेवारीपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेसाठी शनिवारी (३ जानेवारी) भारतीय संघाची (Team India) घोषणा झाली आहे. या संघात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत असलेले बरेच खेळाडू कायम करण्यात आले असले तरी काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

India ODI Squad: भारतीय संघाची न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी घोषणा! श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराजचे पुनरागमन
