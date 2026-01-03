India ODI Squad: भारतीय संघाची न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी घोषणा! श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराजचे पुनरागमन

India Squad for New Zealand ODI Series: न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. भारतीय क्रिकेट संघ नव्या वर्षाची सुरुवात न्यूझीलंड विरूद्धच्या वनडे मालिकेने करणार आहे. ११ जानेवारीपासून भारत आणि न्यूझीलंड (India vs New Zealand) संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरू होईल. त्यानंतर टी२० मालिका होणार आहे. पण टी२० मालिकेसाठी यापूर्वीच भारतीय संघ जाहीर झाला होता. आता शनिवारी (३ जानेवारी) वनडे मालिकेसाठीही भारतीय संघ (India ODI Squad) जाहीर झाला आहे..IND vs NZ, ODI: विकेटकीपरच्या जागेसाठी तिघांमध्ये शर्यत, केएल राहुलच्या बॅकअपसाठी संधी कोणाला?.या मालिकेपूर्वी सर्वच भारतीय खेळाडूंना विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील किमान दोन सामने खेळण्यास सांगण्यात आले होते. या स्पर्धेत खेळताना अनेक खेळाडूंनी आपली प्रतिभा दाखवली होती. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात कोणाला संधी मिळणार याची अनेकांना उत्सुकता होती. दरम्यान, अजित आगरकर यांच्या निवड समितीने सध्या जाहीर झालेल्या वनडे संघात गेल्या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत विजय मिळवणाऱ्या संघातील बरेच खेळाडू कायम आहेत; मात्र पुढच्या तयारीसाठी काही बदल केले आहेत.दरम्यान भारताच्या संघात रोहित शर्मा, विराट कोहलीसह केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग हे संघात कायम आहेत. विराट आणि रोहित यांनी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये पुनरागमन करत फॉर्म कायम दाखवताना शतके ठोकली होती..श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराजचे पुनरागमनश्रेयस अय्यर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियात झालेल्या वनडे मालिकेदरम्यान दुखापतग्रस्त झाला होता. त्यामुळे त्याला जवळपास तीन महिने क्रिकेटला मुकावे लागले आहे. मात्र आता तो तंदुरुस्ती मिळवण्याच्या मार्गावर असून त्याने सरावाला देखील सुरुवात केली आहे. त्यामुळे त्याची न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी निवड झाली आहे. तो या मालिकेत उपकर्णधारही असेल. पण तरी त्याची उपलब्धता त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असणार आहे. याशिवाय जसप्रीत बुमराहला या वनडे मालिकेसाठी विश्रांती दिलेली असताना मोहम्मद सिराजचे भारताच्या वनडे संघात पुनरागमन झाले आहे. तसेच कर्णधार म्हणून शुभमन गिलचे पुनरागमन झाले आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेत तो दुखापतीमुळे खेळला नव्हता.तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड यांना वगळलंदरम्यान, वनडे संघातून तिलक वर्मा आणि ऋतुराज गायकवाडला वगळण्यात आले आहे. या दोघांचाही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारतीय संघात समावेश होता. मात्र त्यांना आता संघातून वगळण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे दोघांनीही विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये या दोघांनीही चांगली कामगिरी केली होती. दोघांनीही शतकेही ठोकली होती. मात्र तरी त्यांना संधी मिळालेली नाही. .न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ -शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, रिषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल.IND vs NZ: भारत दौऱ्यासाठी न्यूझीलंडच्या वनडे अन् टी२० संघाची घोषणा! विलियम्सन दुखपतीमुळे नाही, तर 'या' कारणामुळे खेळणार नाही.न्यूझीलंडचा भारत दौरा २०२६ वेळापत्रक :वनडे मालिका -११ जानेवारी - पहिला वनडे सामना, वडोदरा (वेळ - दु. १.३० वाजता)१४ जानेवारी - दुसरा वनडे सामना, राजकोट (वेळ - दु. १.३० वाजता)१८ जानेवारी - तिसरा वनडे सामना, इंदूर (वेळ - दु. १.३० वाजता)टी२० मालिका२१ जानेवारी - पहिला टी२० सामना, नागपूर (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२३ जानेवारी - दुसरा टी२० सामना, रायपूर (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२५ जानेवारी - तिसरा टी२० सामना, गुवाहाटी (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२८ जानेवारी - चौथा टी२० सामना, विशाखापट्टणम (वेळ - संध्या. ७. वाजता)३१ जानेवारी - पाचवा टी२० सामना, तिरुअनंतपुरम (वेळ - संध्या. ७. वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.