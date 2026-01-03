Cricket

India ODI Squad: भारतीय संघाची न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी घोषणा! श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराजचे पुनरागमन

India ODI Squad for NZ Series: भारतीय क्रिकेट संघाला ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे.
India Squad for New Zealand ODI Series: न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. भारतीय क्रिकेट संघ नव्या वर्षाची सुरुवात न्यूझीलंड विरूद्धच्या वनडे मालिकेने करणार आहे.

११ जानेवारीपासून भारत आणि न्यूझीलंड (India vs New Zealand) संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरू होईल. त्यानंतर टी२० मालिका होणार आहे. पण टी२० मालिकेसाठी यापूर्वीच भारतीय संघ जाहीर झाला होता. आता शनिवारी (३ जानेवारी) वनडे मालिकेसाठीही भारतीय संघ (India ODI Squad) जाहीर झाला आहे.

