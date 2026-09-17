India ODI Squad : भारताच्या वनडे संघात Rishabh Pant ला का मिळाली नाही संधी? ही असू शकतात ३ महत्त्वाची कारणं

Why Did Rishabh Pant Miss Out: भारतीय संघाला २७ सप्टेंबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. याचदरम्यान भारताचा टी२० संघ जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत व्यस्त असणार आहे. त्यामुळे आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी२० संघात असलेल्या खेळाडूंना वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी निवडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे भारताच्या वनडे संघात बरेच बदल झाले आहेत. ऋतुराज गायकवाड, मोहम्मद सिराजचे पुनरागमन झाले आहे, तर यष्टीरक्षक ध्रुव जुरेललाही संधी मिळाली आहे. याशिवाय आकिब नबी आणि नमन धीर या नव्या चेहऱ्यांनाही संधी मिळाली आहे. मात्र असे असतानाच रिषभ पंतला मात्र संधी न मिळाल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे..India Squad for WI Series: रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला झाला... वेस्ट इंडिजविरुद्ध BCCI ची वन डे, ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा.रिषभला या वनडे मालिकेसाठी निवडले गेले नसले, तरी त्याला मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे, त्याला इराणी चषकासाठी शेष भारतीय संघाचा (Rest of India) कर्णधार करण्यात आले आहे. रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा जिंकणाऱ्या जम्मू-काश्मीर संघाविरुद्ध हा संघ खेळणार आहे.दरम्यान, रिषभला भारतीय संघात स्थान का देण्यात आले नाही, याबाबत सध्या जोरदार चर्चा आहे. रिषभने भारतासाठी ऑगस्ट २०२४ नंतर वनडे सामना खेळलेला नाही. त्याने ३१ वनडे सामन्यात भारतासाठी एक शतक आणि ५ अर्धशतकांसह ८७१ झावा केल्या आहेत. तो अखेरचा लिस्ट ए सामना विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत खेळला होता. पण त्याला वेस्ट इंडिजविरुद्ध संधी मिळेल, अशी अंदाज होते, कारण वनडेत काही दिवसांपूर्वी पुनरागमन करणारा ईशान किशन हा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत व्यक्त असणार आहे. त्यामुळे भारताच्या वनडे संघाचा नियमित यष्टीरक्षक केएल राहुलचा बॅक अप म्हणून पंतचा विचार होईल, असं अनेकांना वाटलं होतं. परंतु, या जागेसाठी ध्रुव जुरेलला संधी देण्यात आली..पंतला सामना मिळावा म्हणून संधी नाही?गेल्या काही वर्षांपासून भारताच्या वनडे संघाचे यष्टीरक्षक म्हणून केएल राहुल जबाबदारी सांभाळत आहे. त्यालाच पहिली पसंती दिली जात असल्याने दुसऱ्या यष्टीरक्षकाला बाहेर बसावे लागत आहे. रिषभ पंतलाही यामुळेच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बराच काळ संधी मिळालेली नव्हती. याशिवाय पंतला केवळ फलंदाज म्हणून खेळवण्यातही काहीच अर्थ नाही, कारण त्याऐवजी एखादा अष्टपैलू किंवा फलंदाज खेळू शकतो. त्यामुळे रिषभला संघात संधी मिळाली, तरी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निवड होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे केवळ संघात राहण्यापेक्षा तो इराणी कपमध्ये खेळेल, तर त्याला सामन्याचा सरावही राहिल..कसोटीतील महत्त्वाचा खेळाडूरिषभ पंत हा भारतासाठी टी२० आणि वनडे क्रिकेटमधील नियमित खेळाडू नसला, तरी कसोटी क्रिकेटमध्ये तो संघातील पहिल्या पसंतीचा यष्टीरक्षक फलंदाज आहे. त्याची कसोटीतील कामगिरीही चांगली आहे. तसेच रिषभने गेल्या काही वर्षात अनेक दुखापतींचा सामना केला आहे. याशिवाय भारताला आगमी काळात न्यूझीलंडमध्ये वर्षाच्या शेवटी कसोटी मालिका खेळायची आहे, त्यानंतर पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मालिका होणरा आहे. त्यामुळे या मालिकांसाठी रिषभ संघातील महत्त्वाचा खेळाडू आहे. त्यामुळे तो त्यासाठी तयार असावा आणि फिट असावा अशीच इच्छा भारतीय संघ व्यवस्थापनाची असेल. या सगळ्याचा विचार करता रिषभला वनडे संघात स्थान देऊन बसवून ठेवण्यापेक्षा कसोटीचा सराव होण्यासाठी इराणी कपसाठी संधी देणे योग्य असावे, असा विचार निवड समितीने केला असावा..२०२७ वर्ल्ड कपचा विचारपुढच्या वर्षी २०२७ वर्ल्ड कपही होणार आहे. अशात भारतीय संघ केवळ केएल राहुल आणि रिषभ पंत यांच्यावर अवलंबून राहू शकत नाही. या स्पर्धेपूर्वी इतर पर्यायही तपासले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ईशान किशनच्या अनुपस्थितीत ध्रुव जुरेलला पसंती दिली गेली असण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे निवड समितीलाही २०२७ वर्ल्ड कपसाठी संघ निवडताना पुरेसे पर्याय उपलब्ध असतील. .IND vs AFG 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार, पण मग Playing XI मधून बाहेर कोण बसणार? भारताकडे आज व्हाईटवॉश देण्याची संधी.वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली. ऋतुराज गायकवाड, के. एल. राहुल (यष्टीरक्षक, उपकर्णधार), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), नितीशकुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, अकीब नबी, यशस्वी जयस्वाल, नमन धीर.इराणी कपसाठी शेष भारताचा संघ : रिषभ पंत (यष्टीरक्षक, कर्णधार), सनत संगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सर्फराझ खान (उपकर्णधार), स्मरण रवीचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप (तंदुरुस्तीवर अवलंबून), मुकेशकुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयल (यष्टीरक्षक), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.