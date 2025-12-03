IND vs SA, 2nd ODI: चतुर, चालाख... दक्षिण आफ्रिकेने मोक्याच्या क्षणी DRS घेतला, रोहित शर्मा स्वस्तात माघारी परतला

रायपूरमध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडेत दक्षिण आफ्रिकेने मोक्याच्या क्षणी डीआरएस घेत रोहित शर्माला स्वस्तात माघारी पाठवले. नांद्रे बर्गरने टाकलेल्या चेंडूचा हलका स्पर्श झाल्याचे एल्ट्रा एजमध्ये दिसताच पंचांना निर्णय बदलावा लागला. रोहितने ८ चेंडूत १४ धावा केल्या..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात वनडे मालिकेतील दुसरा सामना रायपूरला बुधवारी खेळवला जात आहे. या सामन्यात फॉर्ममध्ये असलेल्या रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या कामगिरीकडे अनेकांचे लक्ष होते. पहिल्या वनडेत या दोघांनीही दमदार फलंदाजी केली होती. मात्र या सामन्यात रोहित शर्माने स्वस्तात विकेट गमावली आहे..IND vs SA 2nd ODI: मॅच सुरू होण्यापूर्वी भारतीय खेळाडूवर ICC ची कारवाई; पहिल्या सामन्यातील 'इशारा' महागात पडला....दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले होते. त्यामुळे भारताकडून रोहित शर्मा आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी डावाची सुरुवात केली. दोघांनीही सावध सुरुवात केली होती. पण सुरुवातीच्या ४ षटकात जैस्वालने २१ चेंडू खेळताना १३ धावा केल्या होत्या, पण रोहितला केवळ ३ चेंडूच खेळण्याची संधी मिळाली होती. मात्र ५ व्या षटकात नांद्रे बर्गरविरुद्ध रोहितने त्याची गती वाढवताना पहिल्या तीन चेंडूंवर सलग तीन चौकार मारले आणि त्याचा हेतू दाखवून दिला होता..मात्र, याच षटकात चौथ्या चेंडूवर बर्गर रोहितवर वरचढ ठरला. या चेंडूवर रोहित बचावात्मक शॉट खेळायला गेला, मात्र चेंडूचा अगदी हलका स्पर्श त्याच्या बॅटला झाला आणि चेंडू मागे यष्टीरक्षक क्विंटन डी कॉकने पकडला. डी कॉकने आधी विकेटसाठी अपील केले, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूंनीही त्याला साथ दिली. पण पंचांनी आधी रोहितला नाबाद दिले. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचे खेळाडू काही क्षण चर्चा करताना दिसले. त्यानंतर डीआरएस मागण्यासाठीचे १५ सेकंदाचा कालावधी संपत असतानाच दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावुमाने डी कॉकच्या सल्ल्यानुसार डीआरएसची मागणी केली..IND vs SA, 2nd ODI: भारतीय संघाने सलग २० वा टॉस हरला! दक्षिण आफ्रिका संघात तेंबा बावुमाचे पुनरागमन; पाहा दोन्ही टीमची Playing XI.डीआरएसमध्ये मात्र चेंडू रोहितच्या बॅटच्या जवळून जाताना एल्ट्रा एजमध्ये स्पाईक्स दिसले. त्यामुळे पंचाना त्यांचा निर्णय बदलावा लागला आणि रोहितने त्याची विकेट गमावली. रोहितने ८ चेंडूत १४ धावा केल्या, ज्यात ३ चौकारांचा समावेश होता. तो बाद झाल्यानंतर विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला..दरम्यान, रोहित सलग तीन सामन्यांनंतर ५० धावांचा टप्पा पार करण्यात अपयशी ठरला आहे. त्याने भारतासाठी या सामन्याआधी गेल्या तीन सामन्यात अनुक्रमे ७३, नाबाद १२१ आणि ५७ धावांची खेळी केली होती.दुसऱ्या वनडेत रोहित बाद झाल्यानंतर विराट कोहलीने षटकारासह त्याच्या धावांचे खाते उघडले. तो आणि जैस्वाल डाव पुढे नेत होते. मात्र चांगल्या सुरुवातीनंतरही १० व्या षटकात यशस्वी जैस्वालला मार्को यान्सिनने बाद केले. त्याचा झेल कॉर्बिन बॉशने घेतला. जैस्वालने २ चौकार आणि १ षटकारासह २२ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.