IND vs SA, 2nd ODI: चतुर, चालाख... दक्षिण आफ्रिकेने मोक्याच्या क्षणी DRS घेतला, रोहित शर्मा स्वस्तात माघारी परतला

Rohit Sharma Wicket in India vs South Africa 2nd ODI: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या वनडेत रोहित शर्मा स्वस्तात बाद झाला. त्याने सलग तीन चौकार मारत त्याच्या खेळाची चांगली सुरुवात केली होती, पण त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने शेवटच्या क्षणी डीआरएस घेतला आणि त्यात रोहित बाद झाला.
  • रायपूरमध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडेत दक्षिण आफ्रिकेने मोक्याच्या क्षणी डीआरएस घेत रोहित शर्माला स्वस्तात माघारी पाठवले.

  • नांद्रे बर्गरने टाकलेल्या चेंडूचा हलका स्पर्श झाल्याचे एल्ट्रा एजमध्ये दिसताच पंचांना निर्णय बदलावा लागला.

  • रोहितने ८ चेंडूत १४ धावा केल्या.

