IND vs SA 1st Test : १३ वर्षांपूर्वी धोनीने वापरलेल्या 'त्या' प्लॅनची गिल-गंभीरकडून पुनरावृत्ती! २०१२ नंतर पहिल्यांदाच घडलं 'असं'

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर सुरू झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारताने १३ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच ४ फिरकीपटूंना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान दिले आहे. .शुक्रवारपासून (१४ नोव्हेंबर) भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर खेळवला जात आहे. सहा वर्षांनंतर दक्षिण आफ्रिका संघ भारतात कसोटी खेळण्यासाठी उतरला आहे. दरम्यान, ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..IND vs SA, 1st Test: भारताची प्लेइंग इलेव्हन ठरवताना 'या' गोष्टीमुळे कन्फुजन, कर्णधार शुभमन गिलने स्पष्टच सांगितलं.दरम्यान, या सामन्यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेला एक धक्का बसला, त्यांचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडा दुखापतीमुळे पहिल्या सामन्यासाठी उपलब्ध नव्हता. तसेच कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वात आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनात खेळणाऱ्या भारतीय संघानेही या सामन्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारताने या सामन्यात ४ फिरकी गोलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूंना खेळवले आहे. यामध्ये रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर आणि अक्षर पटेल हे फिरकी गोलंदाजी करणारे अष्टपैलू खेळाडूंना भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली आहे, तर डाव्या हाताच्या मनगटाच्या मदतीने फिरकी गोलंदाजी करणाऱ्या कुलदीप यादव देखील भारतीय संघात आहे..विशेष म्हणजे १३ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ४ फिरकीपटूंना स्थान देण्यात आले आहे. यापूर्वी शेवटचे भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ४ फिरकीपटूंना २०१२ मध्ये नागपूर येथे इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या सामन्यात खेळवण्यात आले होते. त्यावेळी एमएस धोनी भारतीय संघाचा कर्णधार होता. त्या सामन्यात रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, पीयूष चावला आणि प्रज्ञान ओझा हे चार फिरकीपटू भारताकडून खेळले होते. जडेजाचा हा पदार्पणाचा कसोटी सामना होता. त्याच्यासह इंग्लंडकडून याच सामन्यातून जो रुटनेही कसोटी पदार्पण केले होते..पहिल्या कसोटी सामन्यापूर्वी कर्णधार शुभमन गिलने सांगितले होते की प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ज्यादाचा वेगवान गोलंदाज खेळवायचा की त्याऐवजी फिरकीपटू खेळवायचा यामध्ये संभ्रम आहे, पण सामन्यापूर्वी खेळपट्टी पाहून निर्णय घेऊ. यानंतर आता सामन्यात भारतीय संघाने वेगवान गोलंदाजांऐवजी फिरकी गोलंदाजांवरच अधिक विश्वास दाखवल्याचे दिसत आहे..IND vs SA, 1st Test: शुभमन गिल पुन्हा टॉस हरला! रिषभ पंतचे पुनरागमन, जुरेललाही संधी; पाहा भारत-द.आफ्रिकेचे Playing XI.पहिल्या कसोटीसाठी प्लेइंग इलेव्हनभारत - यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, वॉशिंग्टन सुंदर, शुभमन गिल (कर्णधार), रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराजदक्षिण आफ्रिका - एडन मार्कराम, रायन रिकेल्टन, विआन मुल्डर, तेंबा बावुमा (कर्णधार), टोनी डी झोर्झी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (यष्टीरक्षक), सायमन हार्मर, मार्को यान्सिन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज.