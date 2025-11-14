Cricket

IND vs SA 1st Test : १३ वर्षांपूर्वी धोनीने वापरलेल्या 'त्या' प्लॅनची गिल-गंभीरकडून पुनरावृत्ती! २०१२ नंतर पहिल्यांदाच घडलं 'असं'

India vs South Africa 1st Test Playing XI : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात पहिला कसोटी सामना सुरू झाला आहे. या सामन्यासाठी भारताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मोठे बदल केले असून १३ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच असा निर्णय घेतला आहे.
India vs South Africa 1st Test

India vs South Africa 1st Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर सुरू झाला आहे.

  • दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला.

  • भारताने १३ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच ४ फिरकीपटूंना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान दिले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
kuldeep yadav
Washington Sundar
South Africa Cricket Team
cricket news today
Axar Patel
India vs South Africa
Ravindra Jadeja

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com