IND vs ENG, 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीचा फलंदाजी क्रमांक बदलणार, तर बिश्नोई संघातून आऊट? कशी असू शकते भारताची प्लेइंग-११

England vs India, 3rd T20I: भारताच्या इंग्लंड दौऱ्याची सुरुवात फारशी खास राहिलेली नाही. सध्या भारताची इंग्लंडविरुद्ध टी२० मालिका सुरू असून पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. तसेच दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने भारताविरुद्ध विजय मिळवून पाच सामन्यांच्या या टी२० मालिकेच १-० अशी आघाडी घेण्यात यश मिळवले होते. त्यामुळे आता मंगळवारी (७ जुलै) या मालिकेतील तिसरा सामना नॉटिंगघमच्या ट्रेंट ब्रिजवर खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १० वाजता सुरू होणार आहे. .IND vs ENG, 3rd T20I : भारताविरुद्ध आघाडी घेण्यासाठी इंग्लंडचा संघ सज्ज! सामन्यासाठी यजमानांची Playing XI जाहीर.या तिसऱ्या टी२० सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची दाट शक्यता आहे. दुसऱ्या सामन्यातून १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला संजू सॅमसनच्या जागेवर सलामीला संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे वैभवचे भारतासाठी ऐतिहासिक पदार्पणही झाले. त्याने २ षटकार मारत त्याची प्रतिभा दाखवून दिली होती पण नंतर तो १४ धावांवरच बाद झाला. मात्र नॉटिंगघमची खेळपट्टी फलंदाजीला पोषक मानली जाते. त्यामुळे वैभवच्या फलंदाजीकडे विशेष लक्ष असेल. त्याला तिसऱ्या टी२० सामन्यासाठीही कायम केले जाण्याची शक्यता आहे. पण या सामन्यात संजू सॅमसनचे पुनरागमन होणार का असाही प्रश्न आहे, जर त्याला संधी मिळाली, तर ईशान किशनला बाहेर जावे लागेल. तसेच संजू किंवा वैभव या दोघांपैकी एकाला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळावं लागेल. तसेच अभिषेक शर्माही चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, त्यामुळे तो संघात असेल. जर संजू सॅमसन खेळणार नसेल, तर यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून ईशान किशन कायम असेल. याशिवाय मधल्या षटकात कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि उपकर्णधार तिलक वर्मा असतील..शिवम दुबे आणि अक्षर पटेल अष्टपैलू खेळाडू म्हणून तिसऱ्या सामन्यातही कायम राहू शकतात. मात्र भारतीय संघ गोलंदाजी फळीत मोठा बदल करण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या सामन्यात तीन फिरकीपटू एकत्र खेळवणे भारताला महागात पडले होते. त्यातही रवी बिश्नोईने ६० धावा खर्च केल्या होत्या, ज्यातील २९ धावा एकाच षटकात निघाल्या होत्या. त्याच्या या षटकाला भारताच्या पराभवासाठी प्रामुख्याने जबाबदार धरण्यात आले होते. यानंतर आता बिश्नोईला संघातून बाहेर जावे लागण्याची शक्यता दाट आहे. कारण वरुण चक्रवर्ती चांगली फिरकी गोलंदाजी करत आहे आणि अक्षर पटेलही संघात आहे..IND vs ENG 3rd T20I: भारत-इंग्लंड सामन्याची पुन्हा वेळ बदलली का ?... जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल मॅच....बिश्नोईच्या जागेवर एका वेगवान गोलंदाजाला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळू शकते. पण आता यातही प्रसिद्ध कृष्णा की प्रिन्स यादव यांच्यापैकी कोणाला संधी द्यायची याचं कोडं भारतीय संघव्यवस्थापनाला सोडवावं लागेल. पण त्यातही प्रिन्स यादवला संधी मिळण्याचे संकेत मिळाले आहेत. प्रिन्स यादवने गेल्या काही सामन्यांमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. त्याने २ वनडेत ३ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर एका आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. याव्यतिरिक्त भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे..या सामन्यात विजय मिळवून मालिकेत बरोबरी करण्याची संधी भारतीय संघाला आहे. तसेच भारताला मालिकेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी या सामन्यात विजयाची गरज आहे. जर हा सामना इंग्लंडने जिंकला, तर ते आघाडी घेण्यासोबतच मालिकेतील पराभवही टाळतील.तिसऱ्या टी२० सामन्यासाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हन - अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.