T20 WC, IND vs PAK: अभिषेक शर्माचं कमबॅक होणार, कुलदीप यादवही खेळणार! भारताची पाकिस्तानविरुद्ध कशी असेल प्लेइंग इलेव्हन?

भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सामना रविवारी (१५ फेब्रुवारी) कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांनी आपापले पहिले दोन्ही सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे रविवारी दोन्ही संघ एकमेकांचे विजयी रथ रोखण्याचा प्रयत्न करतील. याशिवाय हा सामना जिंकून सुपर ८ चे तिकीट मिळण्याच्या हेतूनेही दोन्ही संघ मैदानात उतणार आहेत. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहे..T20 WC, IND vs PAK: विजय अन् थेट सुपर-८ चे तिकीट मिळवा; पण पाऊसामुळे सामना रद्द झालं तर काय?.अभिषेक शर्माचे पुनरागमनया सामन्यापूर्वी भारतीय संघाच्या गोटात थोडी चिंता होती, कारण स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आजारी होता. तसेच जसप्रीत बुमराहही नुकताच आजारातून बरा झाला आहे, तर वॉशिंग्टन सुंदरनेही नुकतेच दुखापतीतून पुनरागमन केले आहे. पण असे असले तरी सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) शनिवारी सामन्याच्या पूर्व संध्येला सर्व खेळाडू ठीक असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्याने अभिषेक शर्मा देखील हा सामना खेळणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे..अभिषेकने अमेरिकेविरुद्ध पहिला सामना खेळला होता, पण तो शून्यावर बाद झाला. त्याने त्या सामन्यात क्षेत्ररक्षण केले नव्हते. त्यानंतर नामिबियाविरुद्धचा सामन्याला मात्र तो मुकला होता. त्याचे पोट बिघडले होते. पण आता तो पाकिस्तानविरुद्धचा सामना खेळण्यास सज्ज आहे. तो भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आला, तर मात्र संजू सॅमसनला पुन्हा बाहेर बसावे लागणार आहे. सॅमसनला (Sanju Samson) नामिबियाविरुद्ध सलामीला खेळण्याची संधी मिळाली होती. त्याने स्फोटक सुरुवातही केली, पण तो मोठी खेळी करू शकला नव्हता. पण आता अभिषेक पुनरागमन करणार असल्याने तोच इशान किशनसोबत सलामीला खेळताना दिसेल..याशिवाय भारतीय संघव्यवस्थापन फलंदाजी फळीत फारसा बदल करण्याची शक्यता नाही. तिलक वर्मा, कर्णधार सूर्यकुमार यादव, रिंकु सिंग हे मधल्या फळीत असतील. तसेच हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे आणि अक्षर पटेल हे अष्टपैलू खेळाडूही फलंदाजीत मोलाचे योगदान देऊ शकत असल्याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कायम असतील. या तिघांनीही पहिल्या दोन्ही सामन्यात त्यांची उपयुक्तता दाखवून दिली आहे.कुलदीप यादवला संधी?तथापि, आर प्रेमदासा स्टेडियमवर फिरकीला मदत मिळते. याआधी झालेल्या सामन्यांमध्येही फिरकी गोलंदाजांनी या मैदानात चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे भारतीय संघही ज्यादाचा फिरकी गोलंदाजीचा पर्याय या सामन्यात वापरू शकतो. सूर्यकुमार यादवने याबाबतही संकेत दिले होते की पाकिस्तानविरुद्ध चायनामन कुलदीप यादवला (Kuldeep Yadav) संधी दिली जाऊ शकते. .T20 World Cup सुरू असताना न्यूझीलंडचा दिग्गज अचानक परतला घरी! दुखापत नाही, तर 'हे' आहे कारण.खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजीला पोषक असल्याने कुलदीपला वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगच्या जागेवर संधी दिली जाऊ शकते. कुलदीपसोबत वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेल हे फिरकी गोलंदाजीसाठी पर्याय असतील. कुलदीप अद्याप या वर्ल्ड कपमध्ये भारताकडून खेळलेला नाही. पण तो पाकिस्तानविरुद्ध महत्त्वाचा गोलंदाज ठरू शकतो. तसेच वेगवान गोलंदाजीची धुरा जसप्रीत बुमराह सांभाळताना दिसू शकतो, त्याला हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबे या अष्टपैलू खेळाडूंची साथ मिळेल.भारतीय संघव्यवस्थापन या दोन महत्त्वाच्या बदलांशिवाय इतर बदल करण्याची शक्यता कमी आहे.पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हन -(India's Predicted XI)अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.