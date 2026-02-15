Cricket

T20 WC, IND vs PAK: अभिषेक शर्माचं कमबॅक होणार, कुलदीप यादवही खेळणार! भारताची पाकिस्तानविरुद्ध कशी असेल प्लेइंग इलेव्हन?

कोलंबोमध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ रविवारी आमने-सामने येणार आहेत. या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सामना रविवारी (१५ फेब्रुवारी) कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांनी आपापले पहिले दोन्ही सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे रविवारी दोन्ही संघ एकमेकांचे विजयी रथ रोखण्याचा प्रयत्न करतील.

याशिवाय हा सामना जिंकून सुपर ८ चे तिकीट मिळण्याच्या हेतूनेही दोन्ही संघ मैदानात उतणार आहेत. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहे.

T20 WC, IND vs PAK: विजय अन् थेट सुपर-८ चे तिकीट मिळवा; पण पाऊसामुळे सामना रद्द झालं तर काय?
