IND vs PAK Playing XI: अक्षर पटेलची दुखापत किती गंभीर? पाकिस्तानविरुद्ध प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल निश्चित, जाणून घ्या कोण IN, कोण OUT

Axar Patel Injury Update India vs Pakistan: भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील अपराजित मालिका कायम राखली आहे आणि रविवारी त्यांच्यासमोर पाकिस्तानचे आव्हान असणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघाचा फॉर्म पाहता पुन्हा एकदा पाकिस्तानचे वस्त्रहरण होणार हे निश्चित आहे. पण, त्याआधी एक टेंशन वाढवणारा प्रसंग कालच्या ओमानविरुद्धच्या लढतीत घडला आहे. भारताचा अष्टपैलू अक्षर पटेल झेल पकडण्याच्या प्रयत्नात डोक्यावर पडला आणि त्यामुळे त्याने मैदान सोडले. त्यामुळे त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित असताना टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणार आहे. .भारतीय संघ काल साखळी फेरीतील शेवटच्या सामन्यात ओमानविरुद्ध दोन बदलांसह मैदानावर उतरला होता. वरुण चक्रवर्थी व जसप्रीत बुमराह यांच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये हर्षित राणा व अर्शदीप सिंग यांना संधी दिली गेली होती. पण, पाकिस्तानविरुद्धच्या लढतीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणार आहे. जसप्रीत बुमराह या सामन्यात परतणार आहे. .Asia Cup 2025: वन हँड कॅच घेण्यापूर्वी हार्दिक पांड्या मस्त गप्पांमध्ये रंगला होता... तिथून सूर्या ओरडला अन्... Video Viral .अर्शदीपने काल १ विकेट घेत बळींचे शतक पूर्ण केले. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त शंभर बळी घेणारा तो पहिला भारतीय गोलंदाज ठरला. तरीही त्याला पाकिस्तानविरुद्ध पुन्हा प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर बसवले जाणार आहे. काल मैदान सोडणारा अक्षर पटेलची दुखापत गंभीर नाही आणि तो पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी उपलब्ध असेल. त्यामुळे त्याचेही स्थान पक्के आहे. हर्षित राणाच्या जागी वरुण चक्रवर्थी पुनरागमन करेल. .भारतीय संभाव्य संघ - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्थी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह... .मी मर्द त्यालाच मानतो जो...! Shahid Afridi चे वादग्रस्त विधान; इरफान पठाणनेही दिलं उत्तर, म्हणाला, हे पाकिस्तानी....IND vs PAK पहिल्या सामन्यात काय झालं होतं?भारत-पाकिस्तान यांच्यात मागील रविवारी सामना झाला होता आणि भारताने हा सामना ७ विकेट्स राखून जिंकला. पाकिस्तानने ९ बाद १२७ धावा केल्या आणि भारताने १५.५ षटकांत ३ बाद १३१ धावा केल्या. भारताकडून सूर्यकुमार यादव ( नाबाद ४७), अभिषेक शर्मा ( ३१), तिलक वर्मा ( ३१) यांनी चांगला खेळ केला. गोलंदाजीत कुलदीप यादवने ३, तर जसप्रीत बुमराह व अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.