India vs NZ 1st ODI team news and playing XI: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातल्या वन डे मालिकेला ४ नोव्हेंबरपासून सुरूवात होतेय. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांना पुन्हा एकदा निळ्या जर्सीत खेळताना पाहण्यासाठी सारेच उत्सुक आहेत. या दोन दिग्गजांचा हा शेवटचा न्यूझीलंड दौरा असेल आणि त्यामुळेच सामन्यांची संख्या ३ वरून पाच करण्यात आली. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली हा संघ वन डे मालिका जिंकण्यासाठी सज्ज झाला आहे आणि रोहित व विराटचे खेळणे निश्चितच आहे. पण, उर्वरित ८ खेळाडू कोण असतील? .शुभमन पहिल्या तीन वन डेनंतर कसोटी मालिकेच्या तयारीला जाणार आहे आणि उर्वरित दोन वन डे सामन्यांत श्रेयस संघाचे नेतृत्व करणार आहे. अशात श्रेयसवरील कामाच्या ताणाचे नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे आणि म्हणून पहिल्या IND vs NZ वन डे त श्रेयसला विश्रांती देऊन ऋतुराज गायकवाडला संधी दिली जाऊ शकते. ऋतुराजने चौथ्या क्रमांकावरील त्याची उपयुक्तता यापूर्वी सिद्ध केली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ ODI Series: भारतासाठी आनंदाची बातमी! न्यूझीलंडच्या दोन तगड्या खेळाडूंची वन डे मालिकेतून माघार; दोन वेगवेगळे संघ जाहीर .श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताने नुकतीच ट्वेंटी-२० मालिका जिंकली आणि रविवारी या मालिकेचा शेवटचा सामना खेळला गेला. अशात बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेत भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल पाहायला मिळतील. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची आहे. पाच ट्वेंटी-२० मालिकेत नेतृत्व करणाऱ्या श्रेयसला पहिल्या वन डे सामन्यात विश्रांती देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..याशिवाय ट्वेंटी-२० मालिकेत आपल्या आक्रमक फटकेबाजीने सर्वांचे लक्ष वेधणाऱ्या नमन धीरला पहिल्या वन डेत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळू शकते. नितीश रेड्डी हा जलदगती अष्टपैलू म्हणून संघात स्थान पटकावेल. मोहम्मद सिराज, गूरनूर ब्रार, अंशुल कंबोज ही जलदगती गोलंदाजांची फौज पहिल्या सामन्यात दिसेल. कुलदीप यादवला आता तरी संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.India probable playing XI for 1st ODI vs NZ: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, लोकेश राहुल, नमन धीर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गूरनूर ब्रार, अंशुल कंबोज किंवा अर्शदीप सिंग..Hardik Pandya Trade: हार्दिच्या बदल्यात Mumbai Indians ला हवेत KKR चे २ खेळाडू; ही ट्रेड झाल्यास मुंबईला रोखणे होईल अवघड...\n.वन डे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.