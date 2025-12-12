IND vs UAE U19 : भारताच्या ४३३ धावा! वैभव सूर्यवंशीच्या १७१ धावा U-19 रेकॉर्ड बूकमध्ये नोंदवल्या जाणार नाहीत; जाणून घ्या कारण

Why Vaibhav Suryavanshi 171 runs not counted in U19 records? वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा क्रिकेटचे मैदान दणाणून सोडले. त्याने १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात संयुक्त अरब अमिराती ( UAE) संघाची धुलाई केली. वैभवने ९५ चेंडूंत ९ चौकार व १४ षटकारांसह १७१ धावा केल्या. त्याला आरोन जॉर्ज व विहान मल्होत्रा यांच्या अर्धशतकांची साथ मिळाली आणि भारताने ५० षटकांत ६ बाद ४३३ धावांपर्यंत मजल मारली. १९ वर्षांखालील वन डे सामन्यातील ही तिसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. वैभवनेही १७१ धावांची विक्रमी खेळी केली, परंतु त्याच्या या विक्रमाची नोंद १९ वर्षांखालील रेकॉर्ड बूकमध्ये करता येणार नाही.. जाणून घेऊयात या मागचं कारण....फलंदाजीला आलेल्या भारतीय संघाला दुसऱ्याच षटकात कर्णधार आयुष म्हात्रेच्या ( ४) रुपाने धक्का बसला. पण, वैभव व आरोन जॉर्ज यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी २१२ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. आरोन ७३ चेंडूंत ६९ धावांवर झेलबाद झाला. पाठोपाठ वैभवही १७१ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर विहानने ५५ चेंडूंत ६९ धावा चोपल्या. वेदांत त्रिवेदीने ३८, अभिग्यान कुंडूने नाबाद ३२ ( १७ चेंडू) व कनिष्क चौहानने २८ धावांची खेळी केली. भारताने ६ बाद ४३३ धावा करताना २००४ सालचा स्वतःचाच ३ बाद ४२५ धावांचा ( वि. स्कॉटलंड) विक्रम मोडला..वैभवचे हे शतक अधिकृत मानले जाणार नाही. युवा वन डे क्रिकेटमधील हे तिसरे जलद आणि भारतीयाकडून झालेल्या दुसऱ्या सर्वोत्तम वैयक्तिक धावा आहेत. दरम्यान त्याने १४ षटकार खेचून वर्ल्ड रेकॉर्डही केला. पण, त्याची ही विक्रमी खेळी युवा वन डे क्रिकेटमध्ये नोंदवली जाणार नाही. कारण, भारत विरुद्ध युएई या सामन्यात अधिकृत युवा वन डे सामन्याचा दर्जा नाही..युएई अजूनही संलग्न संघ आहे. १९ वर्षीय आशिया चषक स्पर्धेत जेव्हा दोन कसोटी खेळणारे संघ समोरासमोर येतील तेव्हाच त्याला अधिकृत दर्जा असेल. रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान याला अधिकृत दर्ज असेल. फक्त १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील संलग्न देशांच्या सामन्यांना अधिकृत दर्जा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.