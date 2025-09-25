Cricket

Asia Cup 2025: भारताविरुद्ध कोण खेळणार फायनल! बांगलादेश - पाकिस्तान संघासाठी 'करो वा मरो'; जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण

Asia Cup 2025 Final Race: आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने अंतिम फेरी गाठली आहे. आता अंतिम सामन्यात प्रवेश करण्यासाठी बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यात शर्यत आहे.
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने बांगलादेशला पराभूत करून अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे.

  • आता बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना निर्णायक ठरणार आहे.

  • जो संघ जिंकेल, तो भारताविरुद्ध अंतिम सामना खेळणार आहे.

