Asia Cup 2025: भारताविरुद्ध कोण खेळणार फायनल! बांगलादेश - पाकिस्तान संघासाठी 'करो वा मरो'; जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण

आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने बांगलादेशला पराभूत करून अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. आता बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना निर्णायक ठरणार आहे. जो संघ जिंकेल, तो भारताविरुद्ध अंतिम सामना खेळणार आहे. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय क्रिकेट संघाने बुधवारी सुपर फोरमध्ये बांगलादेशला पराभूत करत अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. दुबईला झालेल्या सुपर फोरच्या सामन्यात भारताने बांगलादेशला ४१ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे भारत आशिया कपमध्ये सलग ५ सामन्यात अपराजित आहे. आता भारताला रविवारी (२८ सप्टेंबर) अंतिम सामना खेळण्याआधी शुक्रवारी (२६ सप्टेंबर) श्रीलंकेविरुद्ध सुपर फोरचा अखेरचा सामना खेळायचा आहे..Asia Cup 2025: भारतीय संघाची फायनलमध्ये एन्ट्री! बांगलादेशला सुपर फोरमध्ये दिली मात; अभिषेक - कुलदीप पुन्हा हिरो.भारताने जरी अंतिम सामन्यात प्रवेश केला असला, तरी अद्याप अंतिम सामना खेळणारा दुसरा संघ निश्चित झालेला नाही. सुपर फोरमध्ये भारतासह बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तान या संघांनी प्रवेश मिळवला होता. यातील श्रीलंकेने सुपर फोरचे पहिले दोन्ही सामने गमावले असल्याने ते अंतिम सामन्याच्या शर्यतीतून बाहेर झाले आहे. त्यामुळे आता अंतिम सामन्यात जागा मिळवण्यासाठी बांगलादेश आणि पाकिस्तान संघात काट्याची टक्कर आहे. विशेष म्हणजे अंतिम सामना गाठणे हे त्यांच्याच हातात आहे..पाकिस्तानने सुपर फोरमध्ये भारताविरुद्ध पराभव स्वीकारला आहे, तर श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवला आहे. त्यामुळे सध्या त्यांचे २ गुण आहेत. तसेच बांगलादेशनेही भारताविरुद्ध पराभव स्वीकारण्यापूर्वी श्रीलंकेला पराभूत केले आहे. त्यामुळे त्यांचेही २ गुण आहेत. त्यामुळे आता बांगलादेश आणि पाकिस्तान संघात गुरुवारी (२५ सप्टेंबर) होणारा सुपर फोरचा सामना एकप्रकारे दोन्ही संघांसाठी 'करो वा मरो' सामना असणार आहे. या सामन्यात जिंकणाऱ्या संघाचे ४ गुण होतील. त्यामुळे जो संघ जिंकेल, तो भारताविरुद्ध रविवारी अंतिम सामना खेळणार हे निश्चित आहे..जर बांगलादेशविरुद्ध पाकिस्ताने विजय मिळवला, तर आशिया कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे होईल की भारत आणि पाकिस्तान अंतिम सामन्यात आमने-सामने असतील. तसेच जर बांगलादेशने पाकिस्तानला पराभूत केले, तर दुसऱ्यांदा भारत-बांगलादेश यांच्यात अंतिम सामना होईल. यापूर्वी २०१८ आशिया कपमध्ये भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात अंतिम सामना झाला होता..IND vs PAK: हॅरिस रौफ, फरहानच्या वादग्रस्त सेलिब्रेशनला शाहीन आफ्रिदीचा फुल सपोर्ट; म्हणाला, भारताविरुद्ध तर....लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की भारतीय संघ गतविजेता असून यंदा ९ व्यांदा आशिया कप जिंकण्याच्या हेतूने मैदानात उतरला आहे. तसेच पाकिस्तान तिसऱ्यांदा, तर बांगलादेश पहिल्यांदा आशिया कप जिंकण्याच्या प्रयत्नात यंदा आहे. आता भारताला ९ व्यांदा आशिया कप जिंकण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी कोणता संघ अंतिम सामन्याचे तिकीट मिळवणार हे गुरुवारी समजणार आहे.