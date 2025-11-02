Cricket

INDW vs SAW Final: शफाली वर्मा-दीप्ती शर्माची अर्धशतकं, ऋचाची वादळी खेळी; World Cup जिंकण्यासाठी भारताचे द. आफ्रिकेसमोर मोठं लक्ष्य

Women's World Cup 2025 India vs South Africa Final: नवी मुंबईत झालेल्या महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. शफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्माने अर्धशतके केली.
Shafali Verma - Smriti Mandhana | India vs South Africa | Women's World Cup 2025 Final

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर २९८ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

  • शफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्माच्या अर्धशतकांनी भारताला मजबूत स्थितीत नेले.

  • ऋचा घोषच्या आक्रमक खेळीने भारताला ३०० धावांच्या जवळ पोहोचवले.

