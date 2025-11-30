Cricket

IND vs SA, 1st ODI: विराटचे धोनीच्या रांचीत वादळी शतक; रोहित-केएल राहुलचीही फिफ्टी, भारताचे द. आफ्रिकेसमोर मोठं लक्ष्य

India Set Big Target for South Africa: पहिल्या वनडेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर भलेमोठे लक्ष्य ठेवले आहे. या सामन्यात विराट कोहलीने खणखणीत शतक ठोकले, तर केएल राहुल आणि रोहित शर्मा यांनी अर्धशतके केली.
Rohit Sharma - Virat Kohli | India vs South Africa ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात रविवारी (३० नोव्हेंबर) वनडे मालिकेताल सुरुवात झाली असून पहिला सामना भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीचे शहर असलेल्या रांचीमध्ये खेळला जात आहे. पहिल्याच सामन्यात चाहत्यांना विराट कोहलीचे शतक पाहायला मिळाले आहे. तसेच या सामन्यात रोहित शर्मा आणि केएल राहुल यांनीही दमदार फलंदाजी करताना अर्धशतके ठोकली. त्यामुळे भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर ३५० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

