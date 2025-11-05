Cricket

ICC T20I Ranking : कुलदीप यादवला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून मध्येच बाहेर करणे पडले महागात, आयसीसीने दिला दणका...

Latest ICC Ranking : भारतीय फिरकीपटू कुलदीप यादवला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून मध्येच संघाबाहेर करण्यात आलं आणि त्याला त्याचा फटका बसला. आयसीसीच्या ताज्या क्रमवारीत कुलदीपची घसरण झाली आहे.
Swadesh Ghanekar
Kuldeep Yadav ICC ranking drop after Australia T20I series : भारतीय संघातील फिरकीपटू कुलदीप यादव याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सध्या सुरू असलेल्या ट्वेंटी-२० मालिकेतून मध्येच बाहेर करण्यात आले. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर होणाऱ्या कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी त्याला ट्वेंटी-२० संघातून रिलीज केले गेले आहे. त्याचा फटका त्याला ताज्या आयसीसी ट्वेंटी-२० गोलंदाजांच्या क्रमवारीत बसला आहे. त्याची पाच स्थानांनी घसरण झाली असून तो टॉप १० मधून बाहेर पडला आहे.

