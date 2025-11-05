ICC T20I Ranking : कुलदीप यादवला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून मध्येच बाहेर करणे पडले महागात, आयसीसीने दिला दणका...

Kuldeep Yadav ICC ranking drop after Australia T20I series : भारतीय संघातील फिरकीपटू कुलदीप यादव याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सध्या सुरू असलेल्या ट्वेंटी-२० मालिकेतून मध्येच बाहेर करण्यात आले. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर होणाऱ्या कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी त्याला ट्वेंटी-२० संघातून रिलीज केले गेले आहे. त्याचा फटका त्याला ताज्या आयसीसी ट्वेंटी-२० गोलंदाजांच्या क्रमवारीत बसला आहे. त्याची पाच स्थानांनी घसरण झाली असून तो टॉप १० मधून बाहेर पडला आहे. .कुलदीप यादव आता ६२५ रेटींग गुणांसह पंधराव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे आणि पुढील आठवड्यात नव्याने जाहीर होणाऱ्या क्रमवारीत त्याची आणखी घसरण होण्याचा अंदाज आहे. तो आता दक्षिण आफ्रिका अ विरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत भारत अ संघाकडून खेळताना दिसेल. दरम्यान, भारताचा फिरकीपटू वरुण चक्रवर्थीने ७९९ रेटिंग गुणांसह अव्वल स्थान कायम राखले आहे. त्याने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आतापर्यंत तीन सामन्यांत चार विकेट्स घेतल्या आहेत. .एबी डिव्हिलियर्स, ऐकतोस ना! प्लीज मला मदत कर... सूर्यकुमार यादवची आफ्रिकेच्या दिग्गजाला विनंती; म्हणाला, माझं करियर वाचव...वेस्ट इंडिजचा अकिल होसेने ( ७२६) आणि अफगाणिस्तानचा राशीद खान ( ७०१) , अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. श्रीलंकेचा वनिंदू हसरंगा ( ४), इंग्लंडचा आदिल राशीद ( ५) व श्रीलंकेचा नुवान तुशारा ( ६) हे एक क्रम वर सरकले आहेत. भारताचा अक्षर पटेल तीन स्थानांच्या घसरणीसह १७व्या क्रमांकावर गेला आहे. अर्शदीप सिंग २०व्या क्रमांकावर कायम आहे. .ट्वेंटी-२० फलंदाजांमध्ये अभिषेक शर्मा अव्वल, तर तिलक वर्मा तिसऱ्या क्रमांकावर कायम आहेत. सूर्यकुमार यादवनेही त्याचे आठवे स्थान टिकवले आहे. टॉप २० मध्ये भारताचे तीनच फलंदाज आहेत..IND vs AUS T20I : भारत-ऑस्ट्रेलिया पुढचा सामना केव्हा? जाणून घ्या तारीख, ठिकाण, वेळ अन् live streaming details.अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये पाकिस्तानचा सईम आयुब ( २६९) अव्वल स्थानी आहे. हार्दिक पांड्या दोन स्थानांच्या घसरणीसह चौथ्या क्रमांकावर गेला आहे. झिम्बाब्वेचा सिकंदर रझा तीन स्थानाची झेप घेत दुसऱ्या आणि वेस्ट इंडिजचा रॉस्टन चेस ६ स्थानांची झेप घेत तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.