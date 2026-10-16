Cricket

IND vs NZ Squad: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा! वनडे मालिकेत २ कर्णधार का? शुभमन गिलनंतर श्रेयस अय्यरकडे धुरा; नेमकं कारण काय?

INDIA SQUAD FOR NEW ZEALAND SERIES: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघ जाहीर झाला आहे. पहिल्या ३ वनडे सामन्यांत शुभमन गिल, तर शेवटच्या २ सामन्यांत श्रेयस अय्यर कर्णधार असेल. रोहित शर्मा, विराट कोहलीसह कोणाला मिळाली संधी? पाहा संपूर्ण संघ.
IND vs NZ ODI Squad

IND vs NZ ODI Squad

esakal

Varsha Balhe
Updated on

INDIA SQUAD FOR NEW ZEALAND SERIES: भारतीय संघ २२ ऑक्टोबरपासून न्यूझीलंडविरुद्ध खेळताना दिसणार आहे. यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) वनडे आणि कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. या दौऱ्यात भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ५ टी-२०, ५ वनडे आणि २ कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत.

वनडे मालिकेतील पहिल्या ३ सामन्यांसाठी शुभमन गिलकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी असेल, तर शेवटच्या २ सामन्यांत श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसेल.

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