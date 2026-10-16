IND vs NZ Squad: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा! वनडे मालिकेत २ कर्णधार का? शुभमन गिलनंतर श्रेयस अय्यरकडे धुरा; नेमकं कारण काय?

INDIA SQUAD FOR NEW ZEALAND SERIES: भारतीय संघ २२ ऑक्टोबरपासून न्यूझीलंडविरुद्ध खेळताना दिसणार आहे. यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) वनडे आणि कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. या दौऱ्यात भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ५ टी-२०, ५ वनडे आणि २ कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत. वनडे मालिकेतील पहिल्या ३ सामन्यांसाठी शुभमन गिलकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी असेल, तर शेवटच्या २ सामन्यांत श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसेल..न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील पहिल्या ३ सामन्यांमध्ये शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल. या सामन्यांसाठी श्रेयस अय्यर उपकर्णधार असेल. या संघात रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, ऋतुराज गायकवाड, इशान किशन आणि कुलदीप यादव यांच्यासह एकूण १६ खेळाडूंचा समावेश आहे..मात्र, शेवटच्या २ वनडे सामन्यांसाठी श्रेयस अय्यरकडे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. या सामन्यांसाठी इशान किशन उपकर्णधार आणि यष्टीरक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळताना आपल्याला दिसणार आहे . या संघात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यासह तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव यांचाही समावेश आहे..न्यूझीलंडविरुद्धच्या २ सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल, तर केएल राहुल उपकर्णधार असेल. या संघात यशस्वी जयस्वाल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांचा समावेश आहे. ऋषभ पंत आणि प्रसिद्ध कृष्णाची निवड फिटनेसच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे..४ थ्या आणि ५ व्या वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (उपकर्णधार आणि यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर आणि कुलदीप यादव..IND vs WI 5th T20: भारत-वेस्ट इंडिजचा अंतिम टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या.कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप आणि कुलदीप यादव. ऋषभ पंत आणि प्रसिद्ध कृष्णाची निवड फिटनेसच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.