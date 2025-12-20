India T20 World Cup 2026 Squad Announce : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा; शुभमन गिलचा पत्ता कट, उप कर्णधार बदलला; इशान किशनही परतला

Team India 20 World Cup 2026 Squad Announced: पुढच्या वर्षी भारत व श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा आज करण्यात आली. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) व कर्णधार सूर्यकुमार यादव ( Suryakumar Yadav) यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील बीसीसीआय मुख्यालयात ही घोषणा केली गेली. भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात मोठा बदल पाहायला मिळाला. सूर्या व उप कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) यांच्या फॉर्मवरून टीम इंडिया चिंतीत होती आणि निवड समितीने धाडसी निर्णय घेतला. गिलला संघातून वगळले. .दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळलेलाच संघ वर्ल्ड कपमध्ये असेल हे निश्चित होते. फक्त शुभमन व सूर्या यांच्या फॉर्मने डोकेदुखी वाढवली होती. भारताचा माजी खेळाडू आकाश चोप्रा याने शुभमनच्या जागी हार्दिक पांड्याची उप कर्णधार म्हणून घोषणा केल्यास आश्चर्य वाटायला नको, असे विधान केले होते. पण, निवड समितीने अक्षर पटेलला उप कर्णधार बनवले. शुभमनने २०२५ मध्ये १५ सामन्यांत २४.२५ च्या सरासरीने २९१ धावा केल्या आहेत, तर सूर्याने २१ सामन्यांत १३.६२ च्या सरासरीने २१८ धावा केल्या आहेत. शुभमनला वगळून अक्षर पटेलकडे उप कर्णधारपद दिले गेले आहे. .Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा दोन सामन्यांसाठी संघात, वाचा कोणाच्या नेतृत्वाखाली खेळणार; विराट कोहलीचेही टीममध्ये नाव.संजू सॅमसन ( Sanju Samson) याने संघात स्थान टिकवले असले तरी त्याच्यासमोर इशान किशनचे ( ishan kishan) आव्हान असणार आहे. त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत १० सामन्यांत ५१७ धावा केल्या आहेत. तो यष्टिरक्षक म्हणून पहिला पर्याय असेल... तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, वॉशिंग्टन सुंदर, शिवम दुबे व अक्षर पटेल हे अष्टपैलू खेळाडू संघात आहेत. जसप्रीत बुमराह व अर्शदीप सिंग हे जलदगती गोलंदाजाचे नेतृत्व करतील. हर्षित राणा हा तिसरा पर्याय संघात आहे. कुलदीप यादव व वरुण चक्रवर्थी हे दोन फिरकीपटू संघात आहेत. .India T20 World Cup 2026 Group Stage Schedule:७ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध अमेरिका, वानखेडे स्टेडियम, मुंबई१२ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नामिबाया, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१५ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो१८ फेब्रवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नेदरलँड्स, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.India Squad for T20I World Cup : सूर्यकुमार यादव ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल ( उप कर्णधार) , रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सॅमसन ( यष्टीरक्षक), इशान किशन ( यष्टिरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.