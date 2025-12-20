Cricket

India T20 World Cup 2026 Squad Announce : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा; शुभमन गिलचा पत्ता कट, उप कर्णधार बदलला; इशान किशनही परतला

India T20 World Cup 2026 squad announced: पुढील वर्षी होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची अधिकृत घोषणा आज करण्यात आली. मुंबईतील बीसीसीआय मुख्यालयात निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा झाली.
Team India 20 World Cup 2026 Squad Announced: पुढच्या वर्षी भारत व श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा आज करण्यात आली. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) व कर्णधार सूर्यकुमार यादव ( Suryakumar Yadav) यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील बीसीसीआय मुख्यालयात ही घोषणा केली गेली. भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात मोठा बदल पाहायला मिळाला. सूर्या व उप कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) यांच्या फॉर्मवरून टीम इंडिया चिंतीत होती आणि निवड समितीने धाडसी निर्णय घेतला. गिलला संघातून वगळले.

