India Squad for WI Series: हार्दिक पांड्या संघाबाहेरच, जसप्रीत बुमराहचेही नाव गायब; ऋतुराज गायकवाडची वापसी, तर एक सप्राईज पॅकेज, जाणून घ्या भन्नाट टीम इंडिया

India vs West Indies ODI squad latest update: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे व ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) बुधवारी संघ जाहीर केले. रोहित शर्माच्या ( Rohit Sharma) स्थानाबाबत बरीच चर्चा रंगली होती, परंतु सीनियर खेळाडूचे संघातील स्थान कायम राहिले. पण, हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त न झाल्याने आणखी एका मालिकेला मुकला आहे. जसप्रीत बुमराहला आशियाई स्पर्धेसाठीच्या संघातील समावेशामुळे विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत निवडलेले नाही. ऋतुराज गायकवाडचे एका वर्षानंतर वन डे संघात पुनरागमन झाले आहे..India’s ODI squad for West Indies:रवींद्र जडेजाचे वन डे संघात पुनरागमनऋतुराज गायकवाडने मागील वन डे सामन्यात शतक झळकावले होते आणि त्याचे पुनरागमन झाले आहेभारतीय संघातील श्रेयस अय्यरची चौथ्या क्रमांकाची जबाबदारी ऋतुराजच्या खांद्यावर असणार आहे.हार्दिकच्या गैरहजेरीत नितीश कुमार रेड्डीचे वन डे संघात स्थान पक्के झाले आहे. पण त्याने आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संघातून माघार घेतली आहे.रिषभ पंतला संघात स्थान मिळालेले नाही, ध्रुव जुरेल हा लोकेश राहुलला यष्टिरक्षकाचा पर्याय म्हणून संघात आहे..हार्दिकला २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलनंतर वन डे संघात स्थान मिळालेले नाही. दुखापतीमुळे तो बाहेरच आहे, आयपीएल २०२६ मध्येही त्याने काही सामन्यानंतर माघार घेतली होती. तो आता विंडीजविरुद्धच्या वन डे व ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळणार नाही. निवड समितीला त्याच्या फिटनेसबाबत अजूनही खात्री नाही.पंजाबचा ऑल राऊंडर नमन धीर याचे सप्राईज एन्ट्री झाली आहे. त्याला या मालिकेत पदार्पणाची संधी मिळू शकते. त्याने १४ लिस्ट ए सामन्यांत ३५१ धावा केल्या आहेत..भारताचा वन डे संघ : शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोकेश राहुल, ऋतुराज गायकवाड, ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जैस्वाल, नमन धीरवन डे मालिका२७ सप्टेंबर - तिरुअनंतपूरम३० सप्टेंबर - गुवाहाटी३ ऑक्टोबर - चंदीगढ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.