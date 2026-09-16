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India Squad for WI Series: हार्दिक पांड्या संघाबाहेरच, जसप्रीत बुमराहचेही नाव गायब; ऋतुराज गायकवाडची वापसी, तर एक सप्राईज पॅकेज, जाणून घ्या भन्नाट टीम इंडिया

India ODI squad for West Indies series 2026: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी वन डे मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ जाहीर झाला असून निवड समितीने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हार्दिक पांड्या आणि जसप्रीत बुमराह या दोन्ही प्रमुख खेळाडूंचे संघात नाव नाही.
India ODI squad for West Indies series 2026
Hardik Pandyaesakal
Swadesh Ghanekar
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India vs West Indies ODI squad latest update: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे व ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) बुधवारी संघ जाहीर केले. रोहित शर्माच्या ( Rohit Sharma) स्थानाबाबत बरीच चर्चा रंगली होती, परंतु सीनियर खेळाडूचे संघातील स्थान कायम राहिले. पण, हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त न झाल्याने आणखी एका मालिकेला मुकला आहे. जसप्रीत बुमराहला आशियाई स्पर्धेसाठीच्या संघातील समावेशामुळे विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत निवडलेले नाही. ऋतुराज गायकवाडचे एका वर्षानंतर वन डे संघात पुनरागमन झाले आहे.

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