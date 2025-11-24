IND vs SA , 2nd Test: जैस्वाल लढला, पण सुदर्शन, जुरेल, पंत मात्र फेल; भारताचा अर्धा संघ तंबूत, फॉलोऑन टाळण्याचं आव्हान

गुवाहाटी कसोटी सामन्यात भारताच्या फलंदाजांची फळी कोडमडली असून फॉलोऑन टाळण्याचं आव्हान आहे. यशस्वी जैस्वालने अर्धशतक करत संघाला काहीसा आधार दिला, परंतु साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल आणि रिषभ पंत फेल ठरले. भारताने १०५ धावांवर ५ विकेट्स गमावल्या..गुवाहाटीमध्ये सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघासमोर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फॉलोऑन टाळण्याचं मोठं आव्हान आहे. सोमवारी या सामन्याचा तिसरा दिवस असून सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल वगळता भारताची वरची आणि मधली फळी कोडमडली आहे. भारताने ११० धावा करण्यापूर्वीच अर्धा संघ तंबूत परतला आहे..IND vs SA, 2nd Test: मुथुसामी-यान्सिनचा टीम इंडियाला दणका, द. आफ्रिकेकडे दुसऱ्या दिवसअखेर मोठी आघाडी.या सामन्यात भारताने तिसऱ्या दिवशी पहिल्या डावात ६.१ षटकापासून बिन बाद ९ धावांपासून खेळायला सुरुवात केली होती. यशस्वी जैस्वाल ७ धावांवर आणि केएल राहुल २ धावांवर नाबाद होते. त्या दोघांनी तिसऱ्या दिवशी सुरुवात चांगली केली. त्यांनी संयमी खेळ करत ६५ धावांची भागीदारीही केली. पण २२ व्या षटकात केशव महाराजने केएल राहुलचा अडथळा दूर केला, त्याने त्याला ऐडेन मार्करमच्या हातून झेलबाद केले. केएल राहुलने ६३ चेंडूत २२ धावा केल्या. .त्यानंतर साई सुदर्शनने यशस्वी जैस्वालची साथ दिली. यादरम्यान जैस्वालने त्याचे अर्धशतकही पूर्ण केले. पण अखेर त्यालाच अर्धशतकानंतर सिमॉन हार्मरने मार्को यान्सिनच्या हातून ३३ व्या षटकात झेलबाद केले. जैस्वालने ९७ चेंडूत ५८ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर लगेचच ३५ व्या षटकात सुदर्शनलाही हार्मरने बाद केले. त्याने ४० चेंडूत १५ धावा केल्या. ध्रुव जुरेल आणि कर्णधार रिषभ पंत यांना मार्को यान्सिनने स्वस्तात माघारी धाडले. दुरेलला ३६ व्या षटकात शून्यावर यान्सिनने बाद केले, त्याचा झेल केशव महाराजने पकडला, तर रिषभ पंतला एका षटकारासह ७ धावा केलेल्या असताना यान्सिनने ३८ व्या षटकात यष्टीरक्षक काईल वेरेयनच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे भारताने १०५ धावांवरच ५ विकेट्स गमावल्या होत्या. .इतकेच नाही, तर ४२ व्या षटकात यान्सिनच्या गोलंदाजीवर स्लीपमध्ये नितीश कुमार रेड्डीला अफलातून झेल घेतला. त्यामुळे नितीश १० धावांवर बाद झाला. त्यामुळे भारताने ४२ षटकात ६ बाद १२० धावा केल्या. अद्याप भारतीय संघ ३६९ धावांनी पिछाडीवर आहे..IND vs SA, 2nd Test: दक्षिण आफ्रिकेचा अर्धा संघ तंबूत, भारताच्या कुलदीप यादवला ३ विकेट्स; पहिल्या दिवशी काय घडलं?.तत्पुर्वी, दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या दोन दिवस फलंदाजी करताना पहिल्या डावात १५.१ षटकात सर्वबाद ४८९ धावा केल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून सेनुरन मुथुसामीलाने २०६ चेंडूत १०९ धावा केल्या. तसेच मार्को यान्सिनने ९१ चेंडूत ९३ धावा केल्या. याशिवाय ट्रिस्टन स्टब्सने ४९ धावा, तेंबा बावुमाने ४१ धावा आणि काईन वेरेयनने ४५ धावांची खेळी केली. भारताकडून कुलदीप यादवने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.