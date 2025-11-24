Cricket

IND vs SA , 2nd Test: जैस्वाल लढला, पण सुदर्शन, जुरेल, पंत मात्र फेल; भारताचा अर्धा संघ तंबूत, फॉलोऑन टाळण्याचं आव्हान

India Lose Six Wickets Under 120 Runs: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत भारतासमोर आता फॉलोऑन टाळण्याचं आव्हान आहे. भारताने १२० धावांच्या आतच ६ विकेट्स गमावल्या आहेत.
Yashasvi Jaiswal | India vs South Africa 2nd Test

Yashasvi Jaiswal | India vs South Africa 2nd Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • गुवाहाटी कसोटी सामन्यात भारताच्या फलंदाजांची फळी कोडमडली असून फॉलोऑन टाळण्याचं आव्हान आहे.

  • यशस्वी जैस्वालने अर्धशतक करत संघाला काहीसा आधार दिला, परंतु साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल आणि रिषभ पंत फेल ठरले.

  • भारताने १०५ धावांवर ५ विकेट्स गमावल्या.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Rishabh Pant
Cricket News in Marathi
Team India
Yashasvi Jaiswal
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa
Ravindra Jadeja

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com