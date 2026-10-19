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IND vs NZ, Schedule: भारताचा T20 संघ न्यूझीलंडला पोहोचला! वैभव सूर्यवंशीसोबत फॅन्सने घेतले सेल्फी, भुवीही कमबॅकसाठी सज्ज

Team India Arrives in New Zealand for 5-Match T20 Series Video: भारतीय संघ टी२० मालिकेसाठी न्यूझीलंडला पोहचला आहे. या दौऱ्यात ५ टी२० सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतून भुवनेश्वर कुमारही पुनरागमन करताना दिसेल.
Team India Arrives in New Zealand for 5-Match T20 Series

Team India Arrives in New Zealand for 5-Match T20 Series

Sakal

Pranali Kodre
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New Zealand vs India T20I Series: भारतीय टी२० संघ न्यूझीलंडमधील ख्राईस्टचर्च येथे पोहचला आहे. दोनच दिवसापूर्वी १७ ऑक्टोबर रोजी भारतीय संघाची वेस्ट इंडिजविरुद्धची टी२० मालिका २-२ अशी बरोबरीत सुटली होती. त्यानंतर लगेचच भारतीय संघ न्यूझीलंडला रवाना झाला होता. आता सोमवारी भारतीय संघ ख्राईस्टचर्च येथे आला असून २२ ऑक्टोबरपासून न्यूझीलंडविरुद्ध ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळेल.

खरंतर भारताचा हा न्यूझीलंडचा दौरा जवळपास दीड महिन्याचा असून यात ५ टी२० सामने, ५ वनडे सामने आणि २ कसोटी सामने खेळले जाणार आहेत. टी२० मालिकेने न्यूझीलंड दौऱ्याची सुरुवात होणार असल्याने आधी टी२० संघातील खेळाडू न्यूझीलंडला पोहोचले आहेत.

Team India Arrives in New Zealand for 5-Match T20 Series
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