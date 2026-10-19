IND vs NZ, Schedule: भारताचा T20 संघ न्यूझीलंडला पोहोचला! वैभव सूर्यवंशीसोबत फॅन्सने घेतले सेल्फी, भुवीही कमबॅकसाठी सज्ज

New Zealand vs India T20I Series: भारतीय टी२० संघ न्यूझीलंडमधील ख्राईस्टचर्च येथे पोहचला आहे. दोनच दिवसापूर्वी १७ ऑक्टोबर रोजी भारतीय संघाची वेस्ट इंडिजविरुद्धची टी२० मालिका २-२ अशी बरोबरीत सुटली होती. त्यानंतर लगेचच भारतीय संघ न्यूझीलंडला रवाना झाला होता. आता सोमवारी भारतीय संघ ख्राईस्टचर्च येथे आला असून २२ ऑक्टोबरपासून न्यूझीलंडविरुद्ध ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळेल. खरंतर भारताचा हा न्यूझीलंडचा दौरा जवळपास दीड महिन्याचा असून यात ५ टी२० सामने, ५ वनडे सामने आणि २ कसोटी सामने खेळले जाणार आहेत. टी२० मालिकेने न्यूझीलंड दौऱ्याची सुरुवात होणार असल्याने आधी टी२० संघातील खेळाडू न्यूझीलंडला पोहोचले आहेत. .IND vs NZ, Live Streaming: विंडीजसोबत बरोबरी, आता सुरू होणार न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I मालिकेचा थरार! कुठे आणि कधी पाहाणार सामने?.भारतीय संघ न्यूझीलंडला पोहोचल्याचा व्हिडिओ सोनी स्पोर्ट्सने शेअर केला असून यात भारताचे खेळाडू विमानतळावरून आपल्या सामानांसह हॉटेलकडे जाताना दिसत आहेत. यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीही असून तो खूशही दिसत आहे. वैभव जेव्हा ख्राईस्टचर्चला पोहचला, तेव्हा त्याच्यासोबत चाहते सेल्फी घेतानाही दिसले. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे त्याच्या फॅन फॉलोविंगमध्ये वाढ होताना दिसत आहे..याशिवाय ४ वर्षांनंतर भारतीय संघाकडून खेळण्यास सज्ज असलेल्या भुवनेश्वर कुमारही खूश दिसत आहे. तो २०२२ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच भारतासाठी शेवटचा सामना खेळला होता. वेस्ट इंडिजविरुद्ध तो पाचवा टी२० सामना खेळणार होता, पण हा सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यानंतर आता भुवनेश्वर न्यूझीलंडमध्ये भारतासाठी पुन्हा खेळताना दिसण्याची दाट शक्यता आहे. त्याची स्विंग गोलंदाजी भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते..भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी२० मालिकाभारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील पहिले दोन सामने २२ आणि २४ ऑक्टोबर रोजी ख्राईस्टचर्च येथेच होणार आहेत. त्यानंतर वेलिंग्टन, ऑकलंड आणि हॅमिल्टन येथे तिसरा, चौथा आणि पाचवा सामना होईल. या टी२० मालिकेतील अखेरचा सामना १ नोव्हेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. हे सर्व सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १२.३० वाजता सुरू होईल. हे सर्व सामने भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टीव्ही चॅनेल्सवर आणि SonyLIV या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहाता येणार आहेत..IND vs NZ: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी कर्णधार शुभमन गिलचा मास्टरप्लॅन, स्वत:च्या खर्चानेच ५ गोलंदांजाना सोबत नेणार.भारताचा टी२० संघश्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादवभारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेचे वेळापत्रक (वेळ - दु. १२.३० वा.)२२ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, ख्राईस्टचर्च२४ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, ख्राईस्टचर्च२७ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, वेलिंग्टन३० ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, ऑकलंड१ नोव्हेंबर - पाचवा टी२० सामना, हॅमिल्टन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.