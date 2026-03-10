T20 World Cup विजयानंतर भारतीय संघाची ओपन बसमध्ये मिरवणूक होणार की नाही? समोर आले अपडेट्स

भारतीय क्रिकेट संघाने नुकतेच टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. अहमदाबादला रविवारी (८ मार्च) झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत केले आणि तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप उंचावला. आता या विजेतेपदानंतर आता भारतीय संघ (Team India) कशाप्रकारे सेलिब्रेशन करणार असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. .T20 World Cup 2026: भक्कम व्यवस्थेमुळे भारतीय संघाचे यश; पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंकडून कौतुक .याआधी भारतीय संघ जेव्हा दोन वेळा टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकला होता, त्यावेळी ओपन बसमध्ये खेळाडूंची मिरवणूक काढण्यात आली होती. २००७ मध्ये एमएस धोनीच्या नेतृत्वातील आणि २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वातील टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघाची मुंबईत ओपन बसमध्ये मिरवणूक काढण्यात आली होती. त्यामुळे २०२६ चा टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर देखील अशाच प्रकारचे सेलिब्रेशन होईल अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे. तथापि, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) यंदा ओपन बसमध्ये मिरवणूक होणार की याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही..मीडिया रिपोर्ट्सनुसार जर २०२४ नुसारच सेलिब्रेशन होणार असेल, तर भारतीय संघ दिल्लीमध्ये पंतप्रधानांची भेट घेतल्यानंतर मुंबईत दाखल होईल आणि मुंबईत चाहत्यांसोबत सेलिब्रेशन करेल. मरिन ड्राईव्हवरील मिरवणूकीनंतर वानखेडे स्टेडियमवर खेळाडूंचा सन्मान केला जाईल. तथापि, दुसरी शक्यता अशीही आहे की अहमबादमध्येच सेलिब्रेशन होऊ शकते. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर प्रेक्षकांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा भारतीय संघाला मिळाला होता, हे लक्षात घेता तिथे खेळाडूंचा सन्मान होऊ शकतो. ते जगातील सर्वाधिक आसनक्षमता असेलेले क्रिकेट स्टेडियमवर आहे. मात्र अद्याप याबाबत बीसीसीआयने कोणतीही माहिती दिलेली नाही..बंगळुरूतील चेंगराचेंगरीची पार्श्वभूमीदरम्यान, हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल की गेल्यावर्षी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचीही आयपीएल जिंकल्यानंतर बंगळुरूमध्ये मिरवणूक होणार होती. मात्र एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळाडूंना सन्मान सोहळा सुरू असतानाच स्टेडियमबाहेर मात्र मोठी चेंगराचेंगरी झाली. या चेंगराचेंगरीमध्ये ११ जणांचा जीव गेला. त्यामुळे फ्रंचायझी, कर्नाटक सरकार, क्रिकेट क्रिकेट असोसिएश या सर्वांवरच मोठ्या प्रमाणात टीका झाली..भारताने ज्या क्षणी T20 World Cup जिंकला, त्या क्षणी कशी होती धोनी-रोहितची रिअॅक्शन? समोर आला खास Video.या घटनेनंतर आता क्रिकेटच्या कोणत्याही संघाची ओपन बस मिरवणूक घेण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यामुळे ही घटना लक्षात घेता २०२६ टी२० वर्ल्ड कपच्या विजयानंतर ओपन बस मिरवणूक होण्यावरही अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे. पण बीसीसीआयकडून खेळाडूंचा मात्र सन्मान करण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. कारण ज्याही वेळेस भारतीय संघाने आयसीसी स्पर्धा जिंकल्या आहे, त्या त्यावेळी बीसीसीआयने खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला मोठे बक्षीस दिले असून मोठा सन्मानही त्यांचा केला आहे. त्यामुळे २०२६ च्या विजेपदानंतरही भारतीय संघाचा गौरव होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.