Cricket

Vaibhav Sooryavanshi ची भारतीय T20 संघात थाटात एन्ट्री! सचिन तेंडुलकरचा ३८ वर्षे जूना विक्रम मोडला जाणार

Vaibhav Sooryavanshi breaks Sachin Tendulkar Record: इंग्लंड, आयर्लंड दौऱ्यासोबतच आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी२० संघाची निवड झाली आहे. या संघात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचीही निवड झाली आहे. त्यामुळे त्याने सचिन तेंडुलकरचा ३८ वर्षीय जुना विक्रम मोजला आहे.
Vaibhav Sooryavanshi breaks Sachin Tendulkar Record

Vaibhav Sooryavanshi breaks Sachin Tendulkar Record

Sakal 

Pranali Kodre
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अजित आगरकरच्या अध्यक्षतेखालील बीसीसीआयच्या निवड समितीने (BCCI Selection Committee) आगामी इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी२० संघाची (India T20I Team) शनिवारी (६ जून) घोषणा केली आहे.

भारतीय संघाला जूनच्या अखेरीस आयर्लंडमध्ये दोन टी२० सामने खेळायचे आहे. त्यानंतर १ जुलैपासून इंग्लंडविरुद्ध ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळवली जाईल. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सामने सप्टेंबर - ऑक्टोबरमध्ये होणार आहेत. या सामन्यांसाठी संघाची घोषणा करताना अनेक मोठे निर्णय निवड समितीने घेतले आहेत.

Vaibhav Sooryavanshi breaks Sachin Tendulkar Record
India T20I Squad for England Tour: सूर्याला डच्चू! अडीच वर्षांपासून बाहेर असलेला खेळाडू झाला कर्णधार; वैभव सूर्यवंशीचीही निवड
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