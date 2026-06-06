Vaibhav Sooryavanshi ची भारतीय T20 संघात थाटात एन्ट्री! सचिन तेंडुलकरचा ३८ वर्षे जूना विक्रम मोडला जाणार

अजित आगरकरच्या अध्यक्षतेखालील बीसीसीआयच्या निवड समितीने (BCCI Selection Committee) आगामी इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी२० संघाची (India T20I Team) शनिवारी (६ जून) घोषणा केली आहे. भारतीय संघाला जूनच्या अखेरीस आयर्लंडमध्ये दोन टी२० सामने खेळायचे आहे. त्यानंतर १ जुलैपासून इंग्लंडविरुद्ध ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळवली जाईल. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सामने सप्टेंबर - ऑक्टोबरमध्ये होणार आहेत. या सामन्यांसाठी संघाची घोषणा करताना अनेक मोठे निर्णय निवड समितीने घेतले आहेत..India T20I Squad for England Tour: सूर्याला डच्चू! अडीच वर्षांपासून बाहेर असलेला खेळाडू झाला कर्णधार; वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.भारताच्या टी२० संघात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीलाही (Vaibhav Sooryavanshi) संधी देण्यात आली आहे. वैभवने नुक्त्यात झालेल्या आयपीएल २०२६ स्पर्धेत अफलातून कामगिरी केली होती. त्याने १६ सामन्यात २०० हून अधिकच्या स्ट्राईकरेटने ७२ षटकारांसह ७७६ धावा केल्या होत्या. त्याआधी त्याने १९ वर्षांखालील भारतीय संघाला वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकून देण्यातही मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याने १९ वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये २५ वनडेमध्ये १४१२ धावा केल्या आहेत. तो भारतीय अ संघाचाही भाग आहे. सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर तिरंगी वनडे मालिकेसाठी गेलेल्या भारतीय अ संघातही त्याला संधी मिळाली आहे. पण यानंतर आता तो युरोपमध्ये भारतीय संघाकडून पदार्पण करताना दिसेल..वैभवने मोडला सचिन तेंडुलकरचा विक्रमवैभव सूर्यवंशीची भारतीय संघात निवड झाल्याने त्याने सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tendulkar) ३८ वर्षीय जुना विक्रम मोडला आहे. भारतीय संघात निवड होणारा वैभव सर्वात युवा खेळाडू ठरला आहे. याआधी सचिन तेंडुलकरच्या नाववार हा विक्रम होता. सचिनची १९८९ मध्ये पाकिस्तान दौऱ्यासाठी १६ वर्षे १८१ दिवस वय असताना भारतीय संघात निवड झाली होती. त्यानंतर १६ वर्षे २०५ दिवस वय असताना सचिनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. पण आता वैभव केवळ १५ वर्षांचाच असल्याने त्याने आयर्लंड किंवा इंग्लंड दौऱ्यात पदार्पण केले, तरी तो सचिनचा सर्वात कमी वयात पदार्पण करण्याचा विक्रमही मोडेल..आता वैभवला कोणाच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळणार हे पाहावे लागणार आहे. कारण सध्या भारतासाठी टी२०मध्ये संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा सलामीला फलंदाजी करतात, तसेच ईशान किशनही सलामीसाठी पर्याय आहे. पण आता वैभवचीही निवड झाल्याने कसे संमिश्रण असेल, हे पाहावे लागणार आहे.दरम्यान, बीसीसीआयने टी२० भारतीय संघासाठी कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची निवड केली आहे. तसेच उपकर्णधार म्हणून तिलक वर्माकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे..India T20I Squad for England Tour: अक्षर पटेलची उपकर्णधारपदावरून हाकलपट्टी, मुंबई इंडियन्सच्या खेळाडूकडे सोपवली जबबादारी.आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय टी२० संघ -श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), रवी बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशीआशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघ -श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), रवी बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.