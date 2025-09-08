रोहित, विराटविना प्रथमच मोठी स्पर्धा; Asia Cup गाजवण्याचं भारतीय संघापुढे आव्हान

आशियाई क्रिकेट करंडकाला ९ सप्टेंबरपासून संयुक्त अरब अमिराती येथे सुरुवात होणार आहे. भारतीय संघ पहिल्यांदाच गेल्या १८ वर्षांमध्ये प्रतिष्ठेच्या अन् मोठ्या स्पर्धेत सहभागी होत असताना विराट कोहली व रोहित शर्मा या दिग्गज व अनुभवी खेळाडूंविना मैदानात उतरणार आहे.पुण्यातून दुबईला निघताना गणपती विसर्जन चालू होते. याच कारणामुळे विमानतळावर कसे पोहोचायचे, याची थोडी धाकधूक होती. पुणे मेट्रोमुळे चिंता मिटली. मेट्रोमधून प्रवास करीत असताना मिरवणूक बघत मी वेळेवर पुणे विमानतळावर पोहोचलो. .Asia Cup 2025: संजू सॅमसन नाही, तर हे दोन फलंदाज करणार भारतासाठी ओपनिंग; कुलदीप की दुबे, कोणाला प्लेइंग-११ मध्ये संधी?.पुण्याहून दुबईला थेट विमानसेवा चालू असल्याने मुंबईला जाऊन विमान पकडायची बरीच दगदग वाचली. दुबईला आल्यावर स्थानिक पत्रकार जसे नेहमी खूप उत्साहात असतात, तसे लगेच वाटले नाहीत. याला कारण आहे ते भारत आणि पाकिस्तान संघात झालेले लक्षणीय बदल.सांगून खोटे वाटेल; पण २००७ सालानंतर भारतीय संघ विविध देश सहभागी असलेली कोणतीही स्पर्धा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली नसताना खेळलेले नाहीत. जवळपास १८ वर्षांनंतर भारतीय संघ याच दोन दिग्गज खेळाडूंविना आशिया करंडक स्पर्धेत सहभागी होताना दिसणार आहे..काळ आणि क्रिकेट कोणासाठी थांबत नाही, हे मान्य करूनच भारतीय संघ इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिकेत रोहित आणि विराट नसताना नुसता खेळला नाही तर भिडला. अगदी त्याच विचारांनी आशिया करंडक गाजवण्याचे विचार मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या मनात रेंगाळत असणार.टी-२० क्रिकेट प्रकारात भारतीय संघ गेले काही वर्ष विराट कोहलीला रोहित शर्मासह नुसते खेळताना नव्हे तर शेवटच्या टप्प्यात सलामीला फलंदाजीला आलेले बघत होतो. टी-२० विश्वकरंडक जिंकताना याच दोन अनुभवी खेळाडूंनी योग्यवेळी योग्य कामगिरी करून संघाला विजयाचा रस्ता दाखवला होता. नंतर रोहित शर्मा, विराट कोहलीसोबत रवींद्र जडेजानेही आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटला रामराम ठोकला आहे..सूर्यकुमार यादवच्या हाती टी-२० संघाच्या नेतृत्वाची धुरा सोपवण्यात आली. नवीन संघाची म्हणजे खास करून फलंदाजीची जडणघडण केली गेली. आता सहा महिन्यांवर भारतात होणारा टी-२० विश्वचषक आला असताना नवीन संघाची खरी घडी बसवायला आशिया करंडक ही स्पर्धा मोठी मदत करणार आहे.२०२५ आशिया करंडक या स्पर्धेत दोन गटांत चार-चार असे आठ संघ सहभागी होत आहेत. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि टी-२० क्रिकेट प्रकारात मोठी प्रगती केलेल्या अफगाणिस्तान संघासोबत संयुक्त अरब अमिराती, हाँगकाँग आणि ओमानचे नवखे संघ मैदानात उतरणार आहेत.भारताच्या गटात पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिराती, ओमानचे संघ आहेत. समोरच्या ‘ब’ गटात बांगलादेश श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानच्या तीन चांगल्या संघांसोबत हाँगकाँगचा संघ असेल. भारत-पाकिस्तान संघांदरम्यान संभाव्य तीन लढती करायच्या उद्देशाने गटांची विभागणी करण्यात आली आहे..Asia Cup 2025 संघातून वगळल्यानंतर श्रेयस अय्यर प्रथमच व्यक्त झाला; "पात्र असूनही संधी मिळाली नाही, खूप त्रास होतोय".भारत आणि पाकिस्तान संघाला मुद्दाम एकाच गटात ठेवण्यात आले आहे जिथे त्यांची एक लढत होईल. मग दोनही गटातील साखळी सामन्यांमधून प्रत्येकी दोन दोन संघ सुपर फोर साखळीत दाखल होतील. चार संघ एकमेकांबरोबर एक-एक सामना खेळतील. सुपर फोर साखळीत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या दोन संघांत अंतिम सामना होईल.थंड प्रतिसादआखातात मोठी क्रिकेट स्पर्धा होते, तेव्हा दिसत असलेला प्रचंड उत्साह या वेळी सुरुवातीला तरी तेवढा दिसत नाहीये. सर्व सामन्यांची तिकिटे अजून उपलब्ध आहेत, ज्यात अगदी १४ सप्टेंबरला होणाऱ्या भारत वि. पाकिस्तान सामन्याचाही अपवाद नाहीये.पहिल्या काही सामन्यात दर्जेदार क्रिकेट झाले, तरच स्पर्धेतील रस वाढणार आहे, अशी परिस्थिती स्पर्धेला सुरुवात होताना दिसते आहे. दरम्यान, भारतीय संघाने दुबईला पोहोचून पहिले सराव सत्र व्यवस्थित पार पाडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.