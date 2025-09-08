Cricket

रोहित, विराटविना प्रथमच मोठी स्पर्धा; Asia Cup गाजवण्याचं भारतीय संघापुढे आव्हान

India in Asia Cup 2025: आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघ रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीशिवाय मैदानात उतरणार आहे. गेल्या १८ वर्षांत प्रथमच या दोन दिग्गज खेळाडूंच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघ मोठ्या स्पर्धेत सहभागी होत आहे.
सुनंदन लेले
आशियाई क्रिकेट करंडकाला ९ सप्टेंबरपासून संयुक्त अरब अमिराती येथे सुरुवात होणार आहे. भारतीय संघ पहिल्यांदाच गेल्या १८ वर्षांमध्ये प्रतिष्ठेच्या अन्‌ मोठ्या स्पर्धेत सहभागी होत असताना विराट कोहली व रोहित शर्मा या दिग्गज व अनुभवी खेळाडूंविना मैदानात उतरणार आहे.

पुण्यातून दुबईला निघताना गणपती विसर्जन चालू होते. याच कारणामुळे विमानतळावर कसे पोहोचायचे, याची थोडी धाकधूक होती. पुणे मेट्रोमुळे चिंता मिटली. मेट्रोमधून प्रवास करीत असताना मिरवणूक बघत मी वेळेवर पुणे विमानतळावर पोहोचलो.

Asia Cup 2025: संजू सॅमसन नाही, तर हे दोन फलंदाज करणार भारतासाठी ओपनिंग; कुलदीप की दुबे, कोणाला प्लेइंग-११ मध्ये संधी?
