Asia Cup 2025: संजू सॅमसन नाही, तर हे दोन फलंदाज करणार भारतासाठी ओपनिंग; कुलदीप की दुबे, कोणाला प्लेइंग-११ मध्ये संधी?

आशिया कप २०२५ साठी इरफान पठाणने शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माला सलामीला संधी दिली आहे. इरफानने संजू सॅमसनला पाचव्या क्रमांकावर ठेवले आहे.इरफानच्या मते, गिल टी२०मध्ये विराट कोहलीप्रमाणे भूमिका निभावू शकतो..आशिया कप २०२५ स्पर्धेला मंगळवारी (९ सप्टेंबर) सुरुवात होणार आहे. भारतीय संघ या स्पर्धेत गतविजेता म्हणून उतरेल. ही स्पर्धा आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्याही दृष्टीने महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच ही स्पर्धा टी२० प्रकारातही खेळवली जात आहे. दरम्यान, ही स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच संघनिवडीवरून बरीच चर्चा झाली आहे. त्यातच वर्षभरानंतर शुभमन गिलचे भारताच्या टी२० संघात पुनरागमन झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गिल उपकर्णधारही आहे. त्याच्या पुनरागमनामुळे आता सलामीला कोण खेळणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. .ZIM vs SL 2nd T20I: झिम्बाब्वेने माजी Asia Cup विजेत्या श्रीलंकेचा कचरा केला; ८० धावांवर संपूर्ण संघ गुंडाळला.कारण गिलच्या अनुपस्थितीत संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी सलामीची जबाबदारी भारताच्या टी२० संघात सांभाळली होती. त्यांची कामगिरीही चांगली झाली होती. पण आता सलामीला सॅमसन, गिल आणि अभिषेक यांच्यापैकी कोणत्या दोघांना संधी मिळणार याबाबत प्रश्न उभे राहिले आहेत. अशातच इरफान पठाणने आशिया कपसाठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन कशी असेल, यावर त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर प्रतिक्रिया दिली आहे. इरफानने त्याच्या भारतीय प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सलामीला शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माला संधी दिली आहे. संजू सॅमसनने गेल्यावर्षी सलामीला ३ शतके केली होती. तसेच त्याची कामगिरीही चांगली राहिली आहे. असे असतानाही इरफानने सॅमसनला सलामीला न ठेवल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले आहे..इरफानने सॅमसनला पाचव्या क्रमांकावर संधी दिली आहे. इरफानच्या मते सॅमसनमुळे भारताच्या मधल्या फळीला स्थिरता मिळेल. तथापि, लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की मधल्या फळीत सॅमसनची कामगिरी फारशी चांगली झालेली नाही. त्याने ५ व्या क्रमांकावर ५ सामने खेळले असून ६२ धावाच केल्या आहेत.दरम्यान, इरफानच्या मते गिल टी२०मध्ये भारतासाठी विराट कोहलीप्रमाणे भूमिका निभावू शकतो. विराटने बऱ्याचदा भारतासाठी टी२०मध्ये सलामीला फलंदाजी केली आहे. इरफानने म्हटले की विराट जरी मोठे षटकार मारणारा खेळाडू नसला, तरी तो सातत्याने आणि हुशारीने धावा काढून महत्त्वाचे योगदान द्यायचा. तसेच गिलही करू शकतो. .याशिवाय इरफानच्या मते प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अष्टपैलू शिवम दुबे किंवा कुलदीप यादव यांच्यापैकी एकाला संधी मिळू शकेल.इरफानने तिसऱ्या क्रमांकासाठी तिलक वर्मा, चौथ्या क्रमांकावर कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांना ठेवले आहे. सहाव्या आणि सातव्या क्रमांकावर अनुक्रमे हार्दिक पांड्या आणि अक्षर पटेल आहेत. गोलंदाजी फळीत जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आणि वरुण चक्रवर्तीही आहेत..Ohh Shit... टीम इंडियाचा फॉर्मात असलेला फलंदाज लंगडताना दिसला, तंदुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह! Asia Cup पूर्वी वाढली डोकेदुखी.भारताला आशिया कप २०२५ मधील पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध होणार आहे, तसेच १४ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध सामना होणार आहे. १९ सप्टेंबर रोजी भारताचा तिसरा साखळी सामना ओमानविरुद्ध होईल. भारतीय संघ अ गटात पहिल्या दोन स्थानांवर राहिला, तर सुपर फोरसाठी पात्र ठरेल.आशिया कप २०२५ साठी इरफान पठाणने निवडलेली भारताची प्लेइंग इलेव्हनशुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरूण चक्रवर्ती.