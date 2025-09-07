Cricket

Asia Cup 2025: संजू सॅमसन नाही, तर हे दोन फलंदाज करणार भारतासाठी ओपनिंग; कुलदीप की दुबे, कोणाला प्लेइंग-११ मध्ये संधी?

Irfan Pathan’s India Playing XI : आशिया कप २०२५ साठी इरफान पठाणने भारताची प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. इरफानने संजू सॅमसनला सलामीला संधी दिलेली नाही.
  • आशिया कप २०२५ साठी इरफान पठाणने शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माला सलामीला संधी दिली आहे.

  • इरफानने संजू सॅमसनला पाचव्या क्रमांकावर ठेवले आहे.

  • इरफानच्या मते, गिल टी२०मध्ये विराट कोहलीप्रमाणे भूमिका निभावू शकतो.

