Cricket

Team India Schedule: टीम इंडिया इंग्लंडपूर्वी जाणार 'या' देशाच्या दौऱ्यावर; BCCI ने जाहीर केलं T20I मालिकेचं वेळापत्रक

India tour of Ireland T20 Series: भारतीय संघाला आयपीएलनंतर जुलैच्या सुरुवातीलाच इंग्लंड दौऱ्यावर जायचे आहे. पण त्याआधी जूनमध्ये आणखी एक परदेशी दौरा होणार असून याचे वेळापत्रक बीसीसीआयने जाहीर केले आहे.
Team India

Team India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India tour of Ireland Schedule: भारतीय क्रिकेट संघ आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपल्यानंतरही बराच व्यस्त असणार आहे. भारताला आयपीएलनंतर जुलैमध्ये इंग्लंड दौऱ्यावर जायचे आहे. या दौऱ्यात १ ते १९ जुलै दरम्यान पाच टी२० आणि ३ वनडे सामने खेळायचे आहेत.

पण त्यापूर्वी आता भारतीय संघ (Team India) आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात भारतीय संघाला दोन टी२० सामने (T20I Series) खेळायचे आहेत. या दौऱ्याकडे इंग्लंड दौऱ्याची तयारी म्हणून पाहिले जाईल. आयर्लंड दौऱ्याचे वेळापत्रक शनिवारी (२१ मार्च) बीसीसीआयने जाहीरे केले.

<div class="paragraphs"><p>Team India</p></div>
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Ireland
T20 Series
England vs India
cricket news today

