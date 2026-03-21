Team India Schedule: टीम इंडिया इंग्लंडपूर्वी जाणार 'या' देशाच्या दौऱ्यावर; BCCI ने जाहीर केलं T20I मालिकेचं वेळापत्रक

India tour of Ireland Schedule: भारतीय क्रिकेट संघ आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपल्यानंतरही बराच व्यस्त असणार आहे. भारताला आयपीएलनंतर जुलैमध्ये इंग्लंड दौऱ्यावर जायचे आहे. या दौऱ्यात १ ते १९ जुलै दरम्यान पाच टी२० आणि ३ वनडे सामने खेळायचे आहेत. पण त्यापूर्वी आता भारतीय संघ (Team India) आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात भारतीय संघाला दोन टी२० सामने (T20I Series) खेळायचे आहेत. या दौऱ्याकडे इंग्लंड दौऱ्याची तयारी म्हणून पाहिले जाईल. आयर्लंड दौऱ्याचे वेळापत्रक शनिवारी (२१ मार्च) बीसीसीआयने जाहीरे केले. .भारतीय संघाला आयर्लंडविरुद्ध २६ आणि २८ जून रोजी टी२० सामने खेळायचे आहेत. हे दोन्ही सामने बेलफास्ट येथे खेळवले जाणार आहेत. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ७.३० वाजता सामन्यांना सुरुवात होईल. या मालिकेत भारतीय संघ तीन वेळची टी२० वर्ल्ड कप चॅम्पियन म्हणून खेळणार आहे.दरम्यान, भारतीय संघाचा हा चौथा आयर्लंड दौरा आहे. यापूर्वी २०१८, २०२२ आणि २०२३ या तीनवर्षी भारताने आयर्लंड दौरा करताना आयर्लंडविरुद्ध सामने खेळले आहेत. याशिवा. बेलफास्टला २००७ नंतर पहिल्यांदाच भारतीय संघ खेळणार आहे..या आयर्लंड दौऱ्यावरूनच थेट भारतीय संघ इंग्लंडला रवाना होईल. इंग्लंडमध्ये आधी टी२० मालिकेतील पाच सामने अनुक्रमे १, ४, ७, ९ आणि ११ जुलै रोजी खेळले जातील. त्यानंतर वनडे मालिकेतील तीन सामने १४, १६ आणि १९ जुलै रोजी होणार आहेत..भारताचा युरोप दौराभारताचा आयर्लंड दौरा (टी२० मालिका)२६ जून - पहिला टी२० सामना, बेलफास्ट (वेळ : संध्या. ७.३० वा.)२८ जून - दुसरा टी२० सामना, बेलफास्ट (वेळ : संध्या. ७.३० वा.).भारताचा इंग्लंड दौराटी२० मालिका१ जुलै - पहिला टी२० सामना, चेस्टर-ल-स्ट्रीट (रा. ११ वा.)४ जुलै - दुसरा टी२० सामना, मँटेस्टर (संध्या. ७.०० वा.)७ जुलै - तिसरा टी२० सामना, नॉटिंगघम (रा. ११ वा.)९ जुलै - चौथा टी२० सामना, ब्रिस्टोल (रा. ११ वा.)११ जुलै - पाचवा टी२० सामना, साऊथॅम्पटन (रा. ११ वा.)वनडे मालिका१४ जुलै - पहिला वनडे सामना, बर्मिंगघम(संध्या. ५.३० वा)१६ जुलै - दुसरा वनडे सामना, कार्डिफ (संध्या. ५.३० वा)१९ जुलै - तिसरा वनडे सामना, लॉर्ड्स, (दु. ३.३० वा.)