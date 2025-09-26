Vaibhav Suryavanshi फेल झाला, पण इतरांनी किल्ला लढवला! ऑस्ट्रेलियात जाऊन जिंकली वन डे मालिका

भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून वन डे मालिका ३-० ने जिंकली.वेदांत त्रिवेदी (८६), राहुल कुमार (६२) आणि विहान मल्होत्रा (४०) यांच्या खेळीमुळे भारताने २८० धावा केल्या.खिलान पटेलने ४, उधव मोहनने ३ आणि कनिष्क चौहानने २ विकेट्स घेत ऑस्ट्रेलियाला ११३ धावांत गुंडाळले..India U19 beat Australia U19 to win youth ODI series : भारताच्या युवा संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची वन डे मालिका ३-० अशी जिंकली. वैभव सुर्यवंशीने दोन खणखणीत षटकार खेचून सुरूवात चांगली केली होती, परंतु तो मोठी खेळी करू शकला नाही. पण, अन्य फलंदाजांनी उत्तम सांघिक खेळ करून भारताला तिसऱ्या वन डे सामन्यात १६७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून दिला.२८१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन संघ ११३ धावांवर गडगडला..भारताचा १९ वर्षांखालील संघ वैभव सूर्यवंशी व कर्णधार आयुष म्हात्रे यांना साजेशी सुरुवात करता आली नाही. वैभव १६, तर आयुष ४ धावांवर माघारी परतला. पण, विहान मल्होत्रा व वेदांत त्रिवेदी यांनी उल्लेखनीय खेळी केली. विहानने ५२ चेंडूंत ४० धावांची खेळी केली. वेदांतनेही ९२ चेंडूंत ८ चौकारांच्या मदतीने ८६ धावा केल्या. त्यानंतर आलेल्या राहुल कुमारनेही ( ६२) अर्धशतक झळकावून संघाला ९ बाद २८० धावांपर्यंत पोहोचवले. .हर्वंष पांगलिया ( २३) व खिलान पटेल ( २०) यांनी तळाच्या फलंदाजीत चांगले योगदान दिले. ऑस्ट्रेलियाच्या विल बायरोम व केसली बार्टन यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. ऑस्ट्रेलियन संघ हे लक्ष्य सहज पार करेल असे वाटले होते, परंतु भारतीय गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. उधव मोहन, खिलन पटेल व कनिष्क चौहान यांनी ऑस्ट्रेलियाचा डाव २८.३ षटकांत ११३ धावांवर गडगडला. .IND A vs AUS A: तापाने फणफणला, तरी उभा राहिला! KL Rahul च्या नाबाद १७६ धावा अन् सुदर्शनचे शतक; भारताचा रेकॉर्ड ब्रेकींग विजय.ऑस्ट्रेलियाचा सलामीवीर अॅलेक्स टर्नरने सर्वाधिक ३२ धावा केल्या, तर २८ धावा करणारा टॉम हॉगन रन आऊट झाला. ऑस्ट्रेलियाच्या ८ फलंदाजाना एकेरी धाव संख्येवर बाद झाले. पटेलने २६ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या. मोहनने ५-१-२६-३ अशी तर चौहानने ६-१-१८-२ अशी स्पेल टाकली. .या मालिकेत भारताच्या वेदांत त्रिवेदीने सर्वाधिक १७३ धावा केल्या, तर अभिग्यान कुंडू ( १५८) व वैभव सुर्यवंशी ( १२४) हे अनुक्रम दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. ऑस्ट्रेलियाच्या विल बायरोम व भारताच्या कनिष्क चौहान यांनी प्रत्येकी ६ विकेट्स घेतल्या. .FACT CHECK : हॅरिस रौफवर ३ सामन्यांची बंदी, Asia Cup Final नाही खेळणार? भारताला डिवचणे पडले महागात, ICC ची कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.