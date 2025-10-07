U19 IND vs U19 AUS: एकाच दिवसात १७ विकेट्स! गोलंदाजांनी मैदान गाजवलं, पण वैभव सूर्यवंशीसह सारेच फलंदाज फेल; भारताला निसटती आघाडी

१९ वर्षांखालील भारत-ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या कसोटी सामन्यात पहिल्याच दिवशी गोलंदाजांनी वर्चस्व गाजवले. ऑस्ट्रेलियाचा डाव १३५ धावांत संपवून भारतीय संघाने ७ बाद १४४ धावा केल्या आहे. वैभव सूर्यवंशीसह भारतीय फलंदाजांनी निराशा केली..आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वातील १९ वर्षांखालील भारतीय संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. मंगळपारपासून (७ ऑक्टोबर) १९ वर्षांखालील भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघांमध्ये दुसरा कसोटी सामना सुरू झाला आहे. मॅके येथे होत असलेल्या या सामन्यात पहिल्याच दिवशी दोन्ही संघांच्या गोलंदाजांनी दमदार कामगिरी केली. त्यामुळे एकाच दिवसाच १७ विकेट्स एकाच दिवसात गेल्या आहेत. पण तरी दिवसअखेर भारतीय संघाला निसटती आघाडी मिळाली आहे..U19 IND vs U19 AUS: भारताच्या यंगिस्तानचा ऑस्ट्रेलियाला दणका; वैभव सूर्यवंशी-अभिज्ञानची फटकेबाजी, तर आयुष म्हात्रे गोलंदाजीत चमकला.या सामन्यात १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच वर्चस्व ठेवले. पहिल्याच षचताच सिमॉन बजला उद्धव मोहनने शुन्यावर बाद केले. त्यानेच झेल होलिकलाही ७ धावांवर बाद केलं. त्यानंतर हेनिल पटेलने ऑस्ट्रेलियाला सर्वात मोठे धक्के दिले. त्याने आधी सलामीवीर ऍलेक्स टर्नरला ६ धावावंर बाद केले. त्यानंतर १० व्या षटकात विल मलाज्झुक (१०) आणि जेडन ड्रेपर (२) यांना बाद केले. त्यामुळे १० षटकांच्या आतच ३२ धावांवर ५ विकेट्स गमावल्या होत्या.पण, नंतर यश देशमुख आणि ऍलेक्स ली यंग यांनी डाव सावरत ५९ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने ९० धावांचा टप्पा पार केला. पण यश देशमुखला २८ व्या षटकात खिलन पटेलने २२ धावांवर माघारी धाडले. त्यानंतर काही वेळ केसी बार्टनने यंगला साथ दिली. पण केसीही ३९ व्या षटकात ९ धावांवर धावबाद झाला. .४१ व्या षटकात खिलन पटेलने चार्ल्स लचमुंड आणि विल बेरोम यांना बाद केले. अखेर अर्धशतक करून एकटा झुंज देणाऱ्या यंगला दिपेश देवेंद्रनने बाद करत ऑस्ट्रेलियाचा डाव संपवला. यंगने १०८ चेंडूत ६६ धावांची खेळी केली.ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या डावात ४३.३ षटकात सर्वबाद १३५ धावाच करता आल्या. भारतीय संघाकडून गोलंदाजी करताना हेनिल पटेल आणि खिलन पटेल यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच उद्धव मोहनने २ विकेट्स घेतल्या, तर दिपेश देवेंद्रनने १ विकेट घेतली..त्यानंतर भारतीय संघ फलंदाजीला उचरला. भारताला टिकून खेळून मोठी आघाडी घेण्याची संधी होती कारण गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियाचा डाव लवकर संपवलेला. मात्र भारतीय फलंदाजही फार काही करू शकले नाहीत. भारताने चौथ्याच षटकात विहान मल्होत्रा आणि आयुष म्हात्रे या दोन्ही सलामीवीरांच्या विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशीने आक्रमक शॉट्स खेळ प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला फार वेळ चार्ल्स लचमुंडने टिकू दिलं नाही. वैभव १४ चेंडूत २ चौकार आणि १ षटकारासह २० धावांवर बाद झाला. तरी राहुल कुमार आणि वेदांत त्रिवेगी यांच्यात ३९ धावांची भागीदारी झाली होती. ती भागीदारी रंगत असताना दोघांनाही १६ व्या षटकात केसी बार्टनने ऍलेक्स ली यंगच्या हातून झेलबाद केले. राहुने ९ धावा केल्या, तर वेदांतने २५ धावांची खेळी केली. .U19 IND vs U19 AUS: भारताने फक्त ३१ ओव्हरमध्ये पार केलं ऑस्ट्रेलियाचं मोठं लक्ष्य; पहिल्या वनडेत दणदणीत विजय.पाठोपाठ हरवंश पांगलिया देखील १ धावेवर बाद झाला. पण नंतर खिलन पटेल आणि हेनिल पटेल यांनी ४८ धावांची भागीदारी करत संघाला १३० धावांपर्यंत पोहचवले. पण अखेर हेनिलला २६ धावांवर केसी बार्टननेच बाद केले. त्यानंतर हेनिल आणि दिपेश देवेंद्रन यांनी दिवस संपेपर्यंत विकेट जाऊ दिली नाही. त्यामुळे भारताने पहिल्या दिवसअखेर ४० षटकात ७ बाद १४४ धावा केल्या. त्यामुळे दिवस अखेर भारताला ९ धावांची निसटती आघाडी मिळाली आहे. हेनिल २२ धावांवर नाबाद आहे, तर दिपेश ६ धावांवर नाबाद आहे.ऑस्ट्रेलियाकडून केसी बार्टनने ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. विल बायरॉमने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच चार्ल्स लचमुंड आणि ज्युलियन ओसबोर्न यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.