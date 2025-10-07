Cricket

U19 IND vs U19 AUS: एकाच दिवसात १७ विकेट्स! गोलंदाजांनी मैदान गाजवलं, पण वैभव सूर्यवंशीसह सारेच फलंदाज फेल; भारताला निसटती आघाडी

India U19 vs Australia U19 Second Test: १९ वर्षांखालील भारत-ऑस्ट्रेलिया संघातील दुसऱ्या कसोटीत पहिल्या दिवशी १७ विकेट्स पडल्या. त्यामुळे दिवस अखेर भारताला निसटती आघाडी मिळाली आहे.
  • १९ वर्षांखालील भारत-ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या कसोटी सामन्यात पहिल्याच दिवशी गोलंदाजांनी वर्चस्व गाजवले.

  • ऑस्ट्रेलियाचा डाव १३५ धावांत संपवून भारतीय संघाने ७ बाद १४४ धावा केल्या आहे.

  • वैभव सूर्यवंशीसह भारतीय फलंदाजांनी निराशा केली.

