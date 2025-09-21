Cricket

U19 IND vs U19 AUS: भारताने फक्त ३१ ओव्हरमध्ये पार केलं ऑस्ट्रेलियाचं मोठं लक्ष्य; पहिल्या वनडेत दणदणीत विजय

U19 India Crush Australia in First ODI: १९ वर्षांखालील भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वनडेत सहज विजय मिळवला आणि मालिकेतही आघाडी घेतली.
  • १९ वर्षांखालील भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वनडेत ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • अभिज्ञान कुंडू आणि वेदांत त्रिवेदी यांच्या नाबाद शतकी भागीदारीमुळे भारताने सहज विजय मिळवला.

  • भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

