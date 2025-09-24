IND U19 vs AUS U19: ११ चेंडूंत ५६ धावा! वैभव सूर्यवंशीची ऑस्ट्रेलियात वादळी फटकेबाजी, विहान मल्होत्रासह कागारूंना दिला चोप

भारत U19 संघ ऑस्ट्रेलियात दुसऱ्या वन डे सामन्यात खेळला.वैभव सूर्यवंशीने ६८ चेंडूत ७० धावा केल्या, ५ चौकार व ६ षटकारांसह.वैभव व विहान मल्होत्रा यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ११७ धावांची भागीदारी केली..India U19 vs Australia U19 match highlights Brisbane 2025 : आयपीएल २०२५ मधून प्रसिद्धझोतात आलेल्या वैभव सूर्यवंशीने ऑस्ट्रेलियाचे मैदान गाजवले. भारताचा १९ वर्षांखालील मुलांचा संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे आणि दुसऱ्या वन डे सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना वैभवने ऑस्ट्रेलियान गोलंदाजांना चोप दिला आहे. त्याने ७० धावांची खेळी करताना ५ चौकार व ६ षटकारांचा पाऊस पाडला आणि संघाला २० षटकांत १२४ धावांपर्यंत पोहोचवले..कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि वैभव ही जोडी सलामीला आली. पण, विल बिरोम याने दुसऱ्याच चेंडूवर भारताला धक्का दिला. आयुष म्हात्रे भोपळ्यावर झेलबाद झाला. त्यानंतर वैभव व विहान मल्होत्रा यांनी भारताच्या डावाला आकार दिला. दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ११७ धावांची भागीदारी केली. वैभवने आक्रमक खेळ करताना ५ चौकार व ६ षटकार खेचून ११ चेंडूंत ५६ धावा कुटल्या. त्याच्या या खेळीला यश देशमुखने ब्रेक लावला..INDA vs AUSA : ऑस्ट्रेलियाच्या शेपटाने रडवले; ८ बाद २७४ वरून ४२० धावांपर्यंत पोहोचले! Manav Suthar याने ५ विकेट्स घेऊन सावरले .वैभव ६८ चेंडूंत ७० धावांवर माघारी परतला तेव्हा भारताच्या १८.३ षटकांत २ बाद ११७ धावा झाल्या होत्या. वैभवनंतर विहानने मोर्चा सांभाळला आणि तो ४८ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह ४२ धावांवर खेळतोय, तर वेदांत त्रिवेदी १४ धावांवर खेळतोय. भारताच्या २१.४ षटकांत २ बाद १३५ धावा केल्या..वैभवने पहिल्या सामन्यात ३८ धावा केल्या होत्या, परंतु भारताला तो सामना गमवावा लागला होता. यापूर्वी इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत वैभवने १४३ व ३३ धावांची खेळी केली होती. वैभवने आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना ७ सामन्यांत २५२ धावा केल्या होत्या, त्यात ३५ चेंडूंत शतक झळकावून त्याने विक्रमाला गवसणी घातली..IND vs BAN Live : लाचार पाकिस्तान! इच्छा नसताना भारताच्या विजयासाठी प्रार्थना करावी लागणार; भावाशी करणार गद्दारी.वैभवने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५ सामन्यांत १०० धावा केल्या आहेत, लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ६ सामन्यांत १३२ धावा, तर ट्वेंटी-२०त ८ सामन्यांत २६५ धावा आहेत. त्याने १ विकेटही घेतली आहे..वैभव सूर्यवंशीने युवा वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकाराचा भारतीयाचा विक्रम मोडला. त्याने १० सामन्यांत ४१ षटकार खेचले आहेत. हा विक्रम आधी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार उन्मुक्त चंद याच्या नावावर होता, त्याने २१ इनिंग्जमध्ये ३८ षटकार खेचले आहेत. या यादीत यशस्वी जैस्वाल ( ३०) व संजू सॅमसन ( २२) यांचा नंतर क्रमांक येतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.