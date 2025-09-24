Cricket

IND U19 vs AUS U19: ११ चेंडूंत ५६ धावा! वैभव सूर्यवंशीची ऑस्ट्रेलियात वादळी फटकेबाजी, विहान मल्होत्रासह कागारूंना दिला चोप

Vaibhav Suryavanshi Destroy Aussie Bowlers : भारत अंडर-१९ संघाने ब्रिस्बेनमध्ये ऑस्ट्रेलिया अंडर-१९ विरुद्धच्या सामन्यात झंझावाती फलंदाजीची आतषबाजी केली. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने आपल्या आक्रमक शैलीने ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांची झोप उडवली.
  • भारत U19 संघ ऑस्ट्रेलियात दुसऱ्या वन डे सामन्यात खेळला.

  • वैभव सूर्यवंशीने ६८ चेंडूत ७० धावा केल्या, ५ चौकार व ६ षटकारांसह.

  • वैभव व विहान मल्होत्रा यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ११७ धावांची भागीदारी केली.

India U19 vs Australia U19 match highlights Brisbane 2025 : आयपीएल २०२५ मधून प्रसिद्धझोतात आलेल्या वैभव सूर्यवंशीने ऑस्ट्रेलियाचे मैदान गाजवले. भारताचा १९ वर्षांखालील मुलांचा संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे आणि दुसऱ्या वन डे सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना वैभवने ऑस्ट्रेलियान गोलंदाजांना चोप दिला आहे. त्याने ७० धावांची खेळी करताना ५ चौकार व ६ षटकारांचा पाऊस पाडला आणि संघाला २० षटकांत १२४ धावांपर्यंत पोहोचवले.

